¿Sabes cómo llegar al cliente? Ponte a prueba con este test

El marketing digital ha evolucionado mucho, pero ¿te has planteado si estás actualizado? ¿Quieres saber cuánto sabes realmente sobre nuevas tecnologías y su aplicación en este ámbito? ¿Conoces las técnicas más revolucionarias del marketing? Ponte a prueba haciendo este test, solo te llevará unos minutos.

Si no has pasado con éxito este test, deberías ponerte manos a la obra y no dejar pasar la oportunidad de ponerte al día en marketing digital. Ten en cuenta que Aragón necesitará hasta 1.700 empleos de nuevas tecnologías hasta 2020. Y entre los cuatro perfiles más demandados, está el de especialista en marketing digital, puesto para el que puedes formarte a través del máster de ESIC. Aunque en este listado también están el puesto de analista de datos o especialistas en usabilidad y diseño.