Vehículos cero emisiones, servicio a demanda y automatización dibujan el futuro del transporte

El pasado 16 de septiembre, arrancó la Semana Europea de la Movilidad 2021, una iniciativa que surgió en Europa en 1999 y que en España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, trata de sensibilizar, tanto a los responsables políticos como a los ciudadanos, sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio ambiente, y los beneficios del uso de modos de transporte más sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie.

Para conocer en qué posición se encuentra Zaragoza en materia de movilidad sostenible, HERALDO organizó el pasado jueves una mesa redonda que moderó la periodista Cristina Adán y patrocinada por Fundación Ibercaja, Avanza y FCC. En ella, participaron José Luis Rodrigo, director general de Fundación Ibercaja; Gregorio Briz, director general de Transportes del Gobierno de Aragón; Guillermo Ríos, director en Avanza by Mobility ADO; Natalia Chueca, consejera de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, y Joaquín Jiménez, director de la Delegación FCC Medio Ambiente Aragón-Soria-La Rioja, quienes aprovecharon la ocasión para exponer qué iniciativas se están desarrollando en la capital aragonesa y a qué retos se enfrenta la ciudad para mejorar en este ámbito.

NOTICIAS RELACIONADAS La visión de los ponentes, una a una

En este sentido, la consejera apuntó algunos datos de interés y que sitúan a la capital en una posición privilegiada para convertirse en una ciudad de cero emisiones: el 48% de los desplazamientos se realiza a pie, el 4% en bici y el resto se reparte a partes iguales entre transporte público y privado (24%). Además, Zaragoza tiene una tasa de motorización por debajo de la media española, con 400 vehículos por cada 1.000 habitantes. Por otra parte, nunca se han rebasado los límites de contaminación del aire, como sí ha ocurrido en otras grandes ciudades.

"Cuando llegamos al gobierno, introdujimos los primeros cuatro autobuses eléctricos y hemos adquirido 68 más, con el compromiso de que toda la flota que se renueve sea cero emisiones. Esto va a suponer un ahorro de hasta 620.000 toneladas de C02 a lo largo de toda la vida útil de los vehículo", añadió Chueca.

Rodrigo, de Fundación Ibercaja, aprovechó la ocasión para poner en valor el proyecto ‘Mobility City’, que se ubicará en el Pabellón Puente de Zaragoza y será "un espacio de divulgación, en el que queremos que los ciudadanos conozcan qué avances se van a producir en movilidad y cómo esto les va a transformar la vida. Es importante concienciar y sensibilizar de que la movilidad tiene que ser limpia y sin emisiones". "Queremos posicionar a Zaragoza y a Aragón como un foro a nivel internacional del debate de la movilidad", añadió Rodrigo.

En Zaragoza, el 48%de los desplazamiento se realiza a pie y presenta una tasa de motorización por debajo de la media española: 400 vehículos por cada mil habitantes

líneas de trabajo Briz señaló que el nuevo mapa concesional de movilidad, que estará en marcha en 2023, incluirá más líneas y más frecuencias y dará servicio a 20.000 personas de pueblos de hasta 10 habitantes que hasta ahora no tenían acceso y recalcó que el derecho a la movilidad "es fundamental". "Para que una persona pueda vivir donde quiera, debe tener acceso a todos los servicios, y eso se consigue con el servicio de transporte, que debe ser moderno, sostenible y seguro", explicó el director general.

Esta concienciación sobre la sostenibilidad también la tienen muy presente las empresas que operan en la ciudad. Jiménez, de FFC, señaló que en su compañía "siempre hemos tenido muy en cuenta la sostenibilidad, incluso cuando no existía la palabra. Tenemos un plan de sostenibilidad muy ambicioso en ese sentido que abarca todos los ODS, entre ellos, por supuesto, el de la movilidad. Entre otras medidas, esperamos que para 2050, el 100% de nuestros vehículos sean cero emisiones".

"Tenemos el compromiso de que toda la flota de autobuses sea eléctrica. Esto va a suponer un ahorro de hasta 620.000 toneladas de CO2 a lo

largo de la vida útil de los vehículos"

El director de Avanza, por su parte, destacó algunos de los proyectos de investigación en los que la organización se encuentra inmersa, relacionados con la automatización y la autonomía y destacó que Zaragoza es una de las ciudades españolas con mayor nivel de electrificación: "En otras ciudades se está haciendo una transición más lenta de híbrido a eléctrico, pero aquí se ha dado un salto muy grande", incidió Ríos.

Concienciación

De izquierda a derecha, Joaquín Jiménez, José Luis Rodrigo, Natalia Chueca, Gregorio Briz y Guillermo Ríos. Guillermo Mestre

"Hay que decirle al ciudadano que la emergencia climática está ahí y la importancia de la descarbonización, y cómo beneficia el uso del transporte público. No obstante, hay que tener en cuenta el cambio de mentalidad. Los más jóvenes ya no ven el coche como una necesidad, no quieren tener un vehículo parado en el garaje el 70% del tiempo con el gasto que ello conlleva", recalcó el director general de transporte del Gobierno de Aragón, incidiendo a su vez en la seguridad que aporta el servicio público, que tiene mucha menos siniestralidad que el transporte privado.

"Es importante concienciar y sensibilizar de que

la movilidad tiene que ser limpia y sin emisiones. Queremos posicionar Zaragoza y Aragón como un foro a nivel internacional de este debate"

Ríos, de Avanza, coincidió en esta idea y recordó que el tránsito hacia una ciudad más sostenible no debe basarse en que "el ciudadano no coja el coche privado nunca, sino que tenga conciencia de cuándo hacer uso de él. Para ello, el transporte público tiene que estar cuando y como el ciudadano lo necesite y la intermodalidad de Zaragoza, a través del autobús, el tranvía y los servicios de micromovilidad, como bicis y patinetes, contribuyen a ello".

"No podemos decirle al ciudadano que no use el coche, sino darle información sobre otros medios de transporte, para que libremente pueda escoger la mejor opción. Como instituciones, nuestra obligación es formar a la población para que todos tengamos una sociedad más limpia y más ecológica", apuntó el director de Fundación Ibercaja y representante del proyecto ‘Mobility City’.

Para la consejera de movilidad, la alternativa al vehículo privado es la multimovilidad. "Para ello, estamos desarrollando una plataforma para que, desde el teléfono móvil, el usuario pueda indicar su origen y destino y conocer todas las opciones de transporte: la más económica, la más rápida, la más saludable, la más sostenible… Cuando ves que puedes desplazarte por toda la ciudad de forma cómoda y sencilla, es más fácil dejar el coche en casa" explicó. "También vamos a potenciar los puntos de conexión, es decir, que cuando uno baje del autobús, por ejemplo, tenga muy cerca una estación de bicis o patinetes. Además, vamos a integrar estos elementos de forma más ordenada en la ciudad".

"En FCC siempre hemos tenido en cuenta la sostenibilidad y tenemos un plan muy ambicioso en este sentido. Para 2050, el 100% de nuestros vehículo será cero emisiones"

El director de FCC apuntó en esta línea que la sostenibilidad "no es una obligación, sino una necesidad de los tiempos que corren. Todos tenemos que estar comprometidos".

Una ciudad neutra

Dado el peso que el transporte y las ciudades tienen en la emisión de gases de efecto invernadero, y ante la emergencia climática actual, la Comisión Europea lanzó la misión ‘Ciudades inteligentes y climáticamente neutras’, con la que aspira a que cien ciudades del viejo continente sean climáticamente neutras para el año 2030.

Tras los argumentos y proyectos expuestos en esta mesa debate, Zaragoza está muy cerca de formar parte de este ranquin. "Estamos impulsando que todos los vehículos que dependen de los servicios públicos sean cero emisiones. Estamos electrificando los autobuses, hemos reforzado el tranvía y avanzamos para que toda la flota de limpieza y otros servicios también sea no contaminante", indicó Chueca. "Además, junto con la Cámara de Comercio y el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza, contamos con una oficina de movilidad eléctrica para informar a los vecinos y que el usuario también avance en este camino hacia lo eléctrico".

"No se trata de que el ciudadano no coja el coche privado nunca, sino que tenga conciencia de cuándo hacer uso de él. El transporte público tiene que estar cuando y como el ciudadano lo necesite"

"Estamos haciendo una gran inversión, y con los fondos europeos ‘Next Generation’ hasta el 50% de esta puede ser subvencionada, lo que es una gran oportunidad para avanzar hacia una ciudad climáticamente neutra", concluyó la consejera de Movilidad.