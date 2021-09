La visión de los ponentes, una a una

José Luis Rodrigo, director general de Fundación Ibercaja tiene muy claro que, para que haya una movilidad sostenible, "el eje principal tiene que ser la persona y no el vehículo". "Ya estamos en la obligación de una movilidad limpia y sin emisiones porque el planeta así lo necesita, pero el futuro de la movilidad lo van a diseñar ahora el 5G, la inteligencia artificial y el Big Data" , indicó quien también es representante del ‘Mobility City’, proyecto que aspira a dar a conocer a ciudadanos y empresas cómo nos desplazaremos en el futuro y que ya ha organizado más de 70 actividades a lo largo de este año, entre conferencias, programas de formación y congresos, con el objetivo de ser un espacio de divulgación de un sector que representa una de las bases de la economía mundial y que "va a traer importantes cambios a nivel urbanístico en las ciudades, pero también a nivel social". "Gracias al desarrollo tecnológico, vamos a crecer en movilidad autónoma y en transporte a demanda", apuntó.

Modernidad, sostenibilidad y seguridad. Esas son las tres claves que Gregorio Briz, director general de Transportes del Gobierno de Aragón, considera esenciales para conseguir una movilidad más sostenible en la comunidad aragonesa. "Con la pandemia, todavía hay ciudadanos que piensan que el transporte público no es seguro. Es importante que modernizamos la flota para que sea más sostenible con respecto al cambio climático, pero que también cuente con sistemas de climatización y renovación de aire que den confianza al usuario", indicó. Briz expuso también el nuevo mapa concesional de la Comunidad y remarcó que el futuro avanza hacia servicios a demanda. "Es una de las cosas más eficientes en materia de movilidad, que los autobuses no vayan vacíos en la ruta, que vayan a buscar a la gente que lo necesite ". El director de Transportes destacó otras fórmulas interesantes para mejorar el transporte, como la ciclologística en la ciudad o las vías verdes para comunicar a los barrios.

Joaquín Jiménez, director de FCC en Aragón, Soria y La Rioja tiene muy claro que, en su organización, toda innovación y desarrollo viene de la mano de la sostenibilidad y que todas las empresas tienen que apostar por los vehículos no contaminantes. "En el año 1998, cuando no existía ningún híbrido en el mercado convencional, ya contábamos con un recolector de basura que funcionaba en modo eléctrico en la ciudad para evitar ruido y contaminación, y pasaba a combustión de camino al complejo de residuos".

"Ahora, ya contamos con un camión 100% eléctrico, pero el peso es una problemática. No es lo mismo un turismo de dos personas que un autobús que transporta 50 personas diariamente o un camión de la basura que, para ser eficiente, debe cargar 10.000 kilos. Además, en este proceso de electrificación, influye mucho la economía y la producción de energía a precio asequible", indicó el director durante su participación en la mesa de debate, haciendo hincapié en los retos que supone para una empresa como la suya este tránsito hacia una movilidad sostenible.