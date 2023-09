Tres niños unidos por un planeta limpio

Hoy celebramos el Día Mundial de la Limpieza, una fecha que nos sirve para recordar la importancia de cuidar del medioambiente y es que, como dicen las nuevas generaciones, no hay un Planeta B. Respirar aire no contaminado, limpiar los océanos de plásticos, no llenar nuestros bosques de basura y conseguir reducir la cantidad de desperdicios que generamos es clave para el futuro. Tres pequeños embajadores de Puerto Venecia se han querido reunir para mostrar al mundo su preocupación por el trato que le estamos dando a la Tierra y contarnos los truquitos que usan para contribuir a solucionar el problema.

Según datos del Banco Mundial, se generan más de dos mil millones de toneladas de desechos sólidos cada año en el mundo, algo que resulta insostenible. Aunque creamos que solo pueden hacer algo al respecto los estados y las grandes compañías, todos podemos aportar nuestro granito de arena. ¡Juntos por un planeta mejor!

¿Qué podemos hacer para no contaminar el planeta? Iraia, Yerai y Nicolás, embajadores de Puerto Venecia, nos explican qué podemos hacer para luchar contra la contaminación de las aguas, los bosques y el aire. Y tú, ¿qué haces por el planeta?

¿Cómo lucha Puerto Venecia contra la contaminación?

Recicla Puerto Venecia recicla más del 50% de los residuos que genera el centro, lo que supone unas 840 toneladas anuales de residuos que, de no ser por esta iniciativa, terminarían en el vertedero. Asimismo, el ‘shopping resort’ dispone de un punto limpio para clientes donde, el año pasado, se reciclaron más de 1.8 toneladas de papel, cartón, plástico, vidrio, tapones, libros, pilas y pequeños electrodomésticos. 1 Impulsa la economía circular Darle una segunda vida a aquello que ya no sirve es clave para reducir la cantidad de basura que se genera. Muchas de las tiendas de Puerto Venecia llevan a cabo iniciativas sostenibles, como H&M, Zara o Intimissimi, que recogen ropa usada; Primark, que elabora prendas con materiales reciclados, o Lego, que ha creado piezas hechas de caña de azúcar y plásticos reciclados. 2 Ofrece sesiones formativas Se ofrecen diversas sesiones formativas a los más de 200 operadores del complejo para dar a conocer las diversas iniciativas que se llevan a cabo en el centro, así como los datos que se manejan en materia de sostenibilidad, ratios de reciclaje y gestión de residuos. 3 Hace campañas de concienciación ciudadana Contagiar a los visitantes la preocupación por el medioambiente es otra de las prioridades del centro. Para ello, se realizan acciones puntuales que sirvan para concienciar a la ciudadanía en su conjunto. A través de estas entregas de Minimundo, por ejemplo, reflexionamos juntos sobre la importancia de dejar a las nuevas generaciones un planeta con océanos limpios, aire saludable y libre de basuras. 4 Planta árboles para limpiar el aire La vegetación absorbe parte del CO2 de la atmósfera, purifica el aire y produce oxígeno, indispensable para el ser humano. Como parte de la lucha contra la deforestación, que está perjudicando gravemente el planeta, Puerto Venecia colabora con el Ayuntamiento de la ciudad en El Bosque de los Zaragozanos, una iniciativa cuyo objetivo es plantan 700.000 nuevos árboles en diversos puntos de la capital aragonesa. 5 Apuesta por energías renovables Los coches, los electrodomésticos, el uso indiscriminado de luz, las fábricas, el vertido de basuras…, todo ello contamina enormemente el planeta. Por ello, Puerto Venecia apuesta firmemente por la energía limpia, y es que el 100% de la energía que consume procede de fuentes renovables. Además, dispone de puntos de recarga para vehículos eléctricos, patinetes y bicicletas, y ha puesto en marcha una plataforma de ‘carsharing’ gratuita para clientes y empleados. 6

Las nuevas generaciones están muy concienciadas del cuidado al medioambiente. ARANZAZU NAVARRO