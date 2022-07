Territoriales y diferenciados, los pilares sobre los que se sustentan los alimentos del siglo XXI

Competitiva, diferencial, coherente, natural, profesional, familiar y ligada al territorio. Estas son algunas de las claves que marcarán el futuro más inmediato de la gastronomía y la alimentación saludable no solo en Aragón sino también en el resto del mundo, según los ponentes de la mesa redonda ‘Gastronomía y alimentos sostenibles’. Una cita moderada por Mariano Millán, coordinador del suplemento 'Con Mucho Gusto', y que contó con la presencia de José Luis Castellanos, secretario general técnico del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medioambiente; Conrado Molina, gerente de Turismo de Zaragoza; y Rubén Artieda, director de Negocio Agrario de Caja Rural de Aragón.

Un futuro en el que es muy importante no solo actuar, sino dar a conocer estas intervenciones, visibilizarlas para que lleguen al mayor número posible de personas, porque "lo que no se cuenta es como si no ocurre". Un futuro donde la legislación jugará un papel determinante, y donde todavía quedan muchos flecos por cerrar para que la convivencia entre las nuevas leyes y decretos y los agricultores que vertebran el territorio sea lo más armónica posible.

«Hay que apostar por que el tema de la calidad vaya ligado a la diferenciación. Tenemos que poner todo el valor en ello. Y los productos de cercanía y Km0 son los que aportan este componente diferencial». José Luis Castellanos

"El siglo XXI es el siglo del reto de la alimentación sostenible por una cuestión de supervivencia. Por este motivo, hay que apoyar al sector en un marco en el que cada vez son más complejas las medidas y exigencias que tienen que afrontarse", apuntó José Luis Castellanos, quien insistió en que la "sostenibilidad es imprescindible para garantizar la alimentación del futuro".

En este sentido, Rubén Artieda puso el foco de valor el trabajo diario de los agricultores y ganaderos y en los retos a los que tienen que enfrentarse diariamente, con nuevas normas y legislaciones relacionadas con la PAC y los ODS. "Es fundamental que todo esto se implante progresivamente para que los productores, agricultores y ganaderos puedan llegar adonde el resto de la sociedad quiere y lo hagan a tiempo".

"La calidad de los productos no sale de la nada. Es fruto del esfuerzo y trabajo del sector primario aragonés y es muy importante que se sepa". Rubén Artieda

A lo largo de la mesa redonda surgieron temas que giraron en torno a leyes como la del desperdicio alimentario o la PAC, que aspira a ser mucho más verde. También se abordó la cuestión de la salud relacionada con la calidad de los alimentos y sus sostenibilidad; y se insistió en las dificultades a las que se enfrentan los pequeños y medianos agricultores y ganaderos. Conrado Molina recalcó la necesidad de que haya "un equilibro entre este sector y la sociedad» y abogó por la importancia de que «las instituciones estén al lado de este colectivo para ayudarles a cumplir la normativa". Además, señaló la necesidad de contar y difundir las bondades de nuestra tierra y puso ejemplos significativos de la importancia que la gastronomía y la sostenibilidad tienen en la capital aragonesa, que puede presumir de ser la segunda ciudad española donde se goza de mayor calidad de vida por detrás de Vigo.

"Uno de nuestros grandes retos pasa por creernos nuestros altos niveles de calidad en el sector agroalimentario y hostelero y contarlo para que lo conozca el resto de la gente". Conrado Molina

Muestra de calidad

A lo largo de la mesa redonda también se dio a conocer el hecho de que muchos de estos productos sostenibles están acogidos a Denominaciones de Origen o Indicaciones Geográficas Protegidas y volvió ponerse sobre la mesa la necesidad de unirse y asociarse para lograr retos comunes.

"Estamos en un momento en el que las exigencias son mayores y demandan una mayor profesionalización o sino desaparecerá el modelo actual del sector primario. De ahí, la importancia del asociacionismo y la apuesta por la calidad ligada a la diferencia", concluyó Castellanos.