Síndrome facetario lumbar, discartrosis y dolor prolongado tras un traumatismo: el doctor Iglesias responde a los lectores

Síndrome facetario lumbar

Pregunta del lector: Hola. Tengo síndrome facetario lumbar, entre otras cosas: hernia discal cervical y lumbar, protusiones desde hace muchos años y desgaste en los huesos.... El síndrome facetario me hace llevar el día a día con mucho dolor en la cadera, espalda, pierna y rodilla. ¿Me podría aconsejar algún tratamiento para el dolor? Gracias

Respuesta del doctor: El síndrome facetario lumbar se manifiesta como usted describe, como un dolor en raquis lumbar con extensión inespecífica hacia las piernas sobre todo glúteos o muslo (si bien y a diferencia de la ciática no tiene esa característica de dolor irradiado por debajo de las rodillas hasta los pies, por ejemplo), que se incrementa con la sedestación o bipedestación prolongada, a la palpación lumbar, y que generalmente tiene una dificultad o es dolorosa la extensión de la columna.

La causa de dicha sintomatología es una sobrecarga de las articulaciones facetarias que articulan entre las diferentes vértebras, a diferencia de la ciática, que está ocasionada por la compresión nerviosa de una raíz por una hernia discal o una estenosis del canal lumbar. Además del diagnóstico clínico, una infiltración de dichas articulaciones con anestésico local que produjese cese del dolor confirmaría el diagnóstico. Dichas articulaciones facetarias están inervadas por unos nervios (el ramo medial) que son fácilmente localizables con escopia de rayos X en quirófano.

El tratamiento ideal ante un síndrome facetario rebelde a un tratamiento inicialmente conservador (con medicación y/o fisioterapia) sería la realización de una ablación de dichos nervios con radiofrecuencia a través de unas agujas en quirófano. Este procedimiento se denomina 'rizolisis' o 'rizotomía' por radiofrecuencia, y se realiza en quirófano bajo una sedación ligera, en ambiente estéril y de forma ambulatoria sin ingreso. La tasa de éxito es elevada y la posibilidad de complicaciones baja.

Padeciendo dicha sintomatología y si esta es severa o incapacitante, la rizolisis pudiera ser una buena herramienta para mejorar su sintomatología y calidad de vida, por lo que le animo a que sea valorado por un especialista dado que es un tratamiento no complejo, efectivo y seguro.

Traumatismo en la muñeca

Pregunta del lector: Corriendo me di un golpe fuerte en la muñeca y desde entonces, hace ya más de dos semanas, siento un dolor que se intensifica con el movimiento. Aparentemente, no hay ninguna lesión y al principio pensé que el dolor podría deberse al golpe, pero como no desaparece... ¿de qué podría tratarse?

Respuesta del doctor: Dado que la sintomatología ya persiste durante más de 2 semanas desde el traumatismo, sería recomendable una valoración en consultas. Inicialmente necesitaríamos realizarle una radiografía simple, para valorar posibles fracturas, sobre todo teniendo en cuenta que el traumatismo fue fuerte y por tanto la posibilidad de dicha fractura no es tan baja. Si no hubiese fractura, y según fuera la exploración y persistencia de la sintomatología, quizá fuera recomendable entonces la realización de un estudio con resonancia nuclear magnética en aras de valorar posibles lesiones ligamentosas asociadas.

Discartrosis lumbar

Pregunta del lector: Buenos días. Tengo 48 años y sufro discartrosis de dos discos lumbares que me producen dolor constante, aunque no me impiden realizar ninguna actividad. ¿Existe algún tratamiento para evitar el dolor? Cuando me levanto de la cama, del sofá o, incluso, ahora en verano de la toalla de la piscina, el dolor es considerable. Muchas gracias

Respuesta del doctor: La discartrosis es el desgaste avanzado del disco que amortigua entre vértebra y vértebra. Cuando dicho desgaste es avanzado, el movimiento entre estas vértebras genera un dolor que se hace patente ante mínimos esfuerzos o demandas funcionales, e incluso en reposo.

El tratamiento de la discartrosis lumbar viene muy condicionado por la intensidad de la sintomatología y por las limitaciones que desarrolla el paciente. Afortunadamente, son muchos los casos que con un tratamiento conservador con medicación y fisioterapia específica responden satisfactoriamente.

En otros, cuando no es suficiente este anterior tratamiento, podemos recurrir a terapias infiltrativas paliativas o regenerativas con una alta tasa de éxito en el resultado clínico de la mejoría de los síntomas, siendo terapias ambulatorias (sin ingreso), seguras y con un resultado generalmente rápido.

Cuando el caso es más avanzado, o la sintomatología no se controla con las medidas anteriores, la realización de un tratamiento quirúrgico puede estar indicado. Entonces disponemos de dos posibilidades: la artrodesis, o fijación de las vértebras afectadas con tornillos y/o cajas atornilladas (al bloquear dicho movimiento cesa el dolor), o la prótesis lumbar, que es el recambio del disco con discartrosis por un disco artificial (al recambiar el disco dañado cesa el dolor al movimiento de dichas vértebras). La ventaja de esta última técnica es que a diferencia de la artrodesis mantenemos la movilidad del segmento intervenido.

Seguramente en su caso, que como usted refiere no le impide realización de actividades, con un buen tratamiento conservador dirigido, o a lo sumo una terapia infiltrativa selectiva, será suficiente para el control de sus síntomas, por lo que le animo a ser valorado en consultas de un especialista para orientar su caso.

