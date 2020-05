¿Problemas de columna? El doctor Daniel Iglesias resuelve las dudas

Para responder a las dudas sobre los problemas de columna de los lectores, el doctor Daniel Iglesias, traumatólogo miembro del equipo del hospital Quirónsalud Zaragoza y del Instituto Aragonés de Traumatología, ha contestado a las consultas recibidas en Heraldo.es.

Para un diagnóstico más concreto, el doctor recomienda la visita a un especialista.

Enfermedad de Schuerman

Pregunta del lector: Buenas tardes, soy carpintero y llevo cinco años que voy empeorando día a día, tengo mucho dolor de columna y se va extendiendo a caderas, brazos y piernas. Tengo enfermedad de Schuerman, con hipercifosis y hiperostosis anquilosante vertebral dorsal desde D6 hasta D12 y discopatía en L3-L4, L4-L5 y L5-S1 con artrosis severa. Llevo 16 años con infiltraciones facetarias y radiofrecuencia y no mejoro con nada. Tengo 54 años y no me dan soluciones y estoy muy preocupado por mí y por mi familia. Me gustaría que me orientaran y aconsejaran. Muchas gracias

Respuesta del doctor: Su caso es un caso complejo por la concurrencia de patologías, y puede tener una evolución no favorable desde el punto de vista de pronóstico funcional y compromiso neurológico. Es fundamental realizar una buena exploración, unas pruebas de imagen avanzadas (estudio radiológico y resonancia, fundamentalmente) para valorar entonces el grado de deformidad y de compromiso neurológico, así como un estudio electrofisiológico para valorar el grado de sufrimiento de las estructuras nerviosas. En ocasiones, como parece su caso, los tratamientos paliativos infiltrativos no son suficientes, y es recomendable optar por un tratamiento quirúrgico consiguiendo buenos resultados clínicos y funcionales.

Terapias biológicas

Pregunta de la lectora: Hola. ¿Podría ser candidata para la aplicación de células madre en C3, C4, C5 y C6? Tengo seis hernias y procesos inflamatorios.

Respuesta del doctor: La aplicación de terapias biológicas tiene su indicación en muchos casos de discopatías cervicales, si bien precisa de un análisis detallado de pruebas de imagen y siempre tras realizar una completa evaluación individual de cada paciente. En otros casos recomendaríamos otros procedimientos terapéuticos o paliativos en aras de solucionar la sintomatología del paciente, también con un buen resultado.

Dolores lumbares

Pregunta del lector: Sufro dolores lumbares desde hace unos ocho años, con diagnóstico de deshidratación en L3, L4, L5, S1, protusiones L3, L4 y L4-L5 con desgarro anular y pequeña herniación L5-S1. Sigo un tratamiento para el dolor, ya que me dificulta la vida diaria. La pregunta es si hay algún otro tratamiento que mejore la situación de los discos. Un saludo

Respuesta del doctor: Según la patología que refiere, sería importante realizar una exploración detallada de sus síntomas y valorar el tratamiento más adecuado para usted. Los tratamientos que se disponen en la actualidad para las lesiones discales son menos agresivos que los clásicos, pudiendo ser candidato a un tratamiento o bien percutáneo sin puntos (ya fuera paliativo tipo infiltrativo, o terapéutico tipo anuloplastia o discolisis) o bien por endoscopia con tan solo un punto de sutura. Además, a dichos tratamientos se les pueden asociar terapias biológicas con células pluripotenciales o factores de crecimiento en aras de mejorar el pronóstico de dichos discos.

