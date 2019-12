El doctor Daniel Iglesias responde a las dudas sobre ​espondilitis anquilosante, prótesis discales y pies cavos

Para ayudar a resolver las principales dudas sobre Traumatología, el doctor Daniel Iglesias, especialista en columna del hospital Quirónsalud Zaragoza y miembro del Instituto Aragonés de Traumatología, ha contestado a las dudas recibidas en el consultorio médico patrocinado de Heraldo.es.

Para un diagnóstico más concreto, el doctor recomienda la visita a un especialista.

Espondilitis anquilosante

Pregunta del lector: Hola, soy varón de 66 años con espondilitis anquilosante. Tengo rigidez de espalda, aunque me muevo casi con normalidad. Ahora me empiezan a aparecer molestias de tipo ciático cuando llevo sentado un cierto tiempo. ¿Qué mejoría podría tener con el tratamiento con células madre? Gracias

Respuesta del doctor: La espondilitis anquilosante es un reumatismo que con frecuencia afecta a la columna vertebral y pelvis. Lo cierto que es que habitualmente responde muy bien a tratamiento médico e incluso a fármacos biológicos, siendo además de gran eficacia el tratamiento con fisioterapia. La sintomatología que usted refiere merecería una exploración detallada en la consulta así como un examen de imagen, y en función de ello se podría establecer un diagnóstico en aras de evidenciar si fuese candidato a dicho tratamiento o a otras terapias infiltrativas en beneficio de su clínica.

Prótesis discales

Pregunta del lector: Buenas tardes. Me realizaron una operación hace un año de dos prótesis -una en l5-s1 y L4-L5- y a los seis meses una rizolisis, pero no hay manera de estar bien, el dolor lumbar no desaparece. Me han realizado un TAC y me pone cambios secundarios a prótesis. ¿Qué significa? Gracias y un saludo.

Respuesta del doctor: La implantación de prótesis discales en la patología de la columna vertebral lumbar habitualmente tiene un magnífico resultado, permitiendo solucionar el dolor sin tener que renunciar a la movilidad de la columna. Sin embargo, no todos los pacientes son candidatos a este implante de forma que su resultado puede verse ensombrecido si la indicación no ha sido de acuerdo a unos criterios muy estrictos. No obstante no todos los pacientes evolucionan al mismo ritmo y los plazos a veces son muy variables. El informe de cambios secundarios a prótesis solo indicaría que las prótesis están implantadas y dado que no expone más detalles se entiende que correctamente; debemos tener en cuenta que las prótesis sustituyen el disco intervertebral (una parte de la columna) pero no sustituyen a las facetas articulares (otra parte de la columna) por lo que pensando que el origen del dolor pudiera no estar en la zona de la prótesis sino en dichas facetas le han realizado una rizolisis; viendo que tampoco ha mejorado con dicha terapia le animo a que valoremos en la consulta su caso y completemos el diagnóstico con otras pruebas, entre ellas, a mi juicio, una resonancia para valorar otros orígenes del dolor como pudiera ser la aparición de un desgaste en otro nivel como por ejemplo el L3-L4.

Pies cavos con rodillas valgas

Pregunta del lector: Tengo 48 años y los pies cavos con rodillas valgas. Últimamente me duelen las caderas y en una RX ha salido que tengo el cotilo desplazado de la cabeza del fémur. ¿Esto a qué puede ser debido?

Respuesta del doctor: Las alteraciones en la alineación de diferentes articulaciones pueden influir en las vecinas y más aún en miembros inferiores que reciben la carga del peso del cuerpo. Merecería la pena poder visualizar dicha radiografía para poder valorar qué es lo que realmente sucede en dicha cadera, si tiene influencia las alteraciones de los ejes o si per sé es una patología intrínseca de la cadera completamente independiente.

- Envíe su consulta pinchando aquí.