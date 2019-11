¿Dolor de espalda? El doctor Daniel Iglesias contesta

Los dolores de espalda son algunas de las dolencias corporales más comunes entre la población. Por eso, internet está plagado de consultas lanzadas por sus usuarios. Para evitar que estos caigan en informaciones erróneas, el doctor Daniel Iglesias, especialista en columna del hospital Quirónsalud Zaragoza y miembro del Instituto Aragonés de Traumatología, ha resuelto las dudas enviadas por los lectores al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es.

Para un diagnóstico más concreto, el doctor recomienda la visita a un médico

Endoscopia de columna

Pregunta del lector: Tengo una hernia discal lumbar y he leído que en algunos hospitales están operándolas por artroscopia. ¿Es cierto?, ¿en qué casos puede hacerse? ¿Qué ventajas tiene respecto de la cirugía convencional? ¿La realizan ustedes?

Respuesta de los doctores: Efectivamente, la cirugía para el tratamiento de hernia discal lumbar se puede realizar por artroscopia: la denominamos endoscopia de columna. Se basa en realizar la extracción de la hernia a través de una incisión de 7-8 milímetros por la que introducimos un instrumental muy específico de gran precisión y una cámara conectada a una pantalla de alta calidad de imagen; supone un importante cambio, y así de la misma manera que la artroscopia ha desplazado a la cirugía abierta para la extracción de un menisco roto, o la laparoscopia a la cirugía abierta en el tratamiento de la apendicitis, la endoscopia de columna ofrece unas ventajas en la misma línea.

Dado el gran avance tecnológico de esta técnica, se puede realizar en la mayoría de los casos en los que esté indicado operar esa hernia discal, si bien obviamente precisa de un estudio de imagen, una historia y exploración que corrobore esta posibilidad.

Las ventajas que ofrece son en relación a su menor agresividad quirúrgica: menor dolor postoperatorio, menor estancia hospitalaria, recuperación y reincorporación laboral más precoz, menor sangrado, menor riesgo de infección, menor posibilidad de dolor futuro residual lumbar, menor posibilidad inestabilidad vertebral y por tanto de necesidad de fijación con tornillos futura, menor riesgo de fibrosis o adherencias de los nervios tras la cirugía, entre otras.

Desde el Instituto Aragonés de Traumatología realizamos estas técnicas de forma habitual y somos centro de referencia para formar a otros especialistas que se quieren formar en esta técnica.

Dolor en la zona lumbar

Pregunta de la lectora: Tengo 62 años y llevo mucho tiempo con dolor de espalda en la zona lumbar, que no me deja descasar por la noche y, al levantarme, estoy rígida y me cuesta moverme. Encuentro alivio caminando. ¿Hay algún tratamiento para mi problema?

Respuesta del doctor: Sería interesante profundizar en su caso en aras de realizar un buen estudio de imagen, una historia y exploración detallada; seguramente en función de la edad que manifiesta, se puede deber su sintomatología a los cambios inherentes al habitual proceso degenerativo de la columna, que afortunadamente suelen responder a tratamiento médico analgésico o fisioterapia, si bien en casos más incapacitantes o buscando un alivio más inmediato se recomienda un tratamiento basado en la infiltración. En otras ocasiones, cuando el desgaste de las estructuras discales y de las articulaciones de la columna es muy avanzado, el tratamiento quirúrgico acaba siendo necesario si el resto de medidas no han sido suficientes para paliar su sintomatología.

Prótesis discal

Pregunta del lector: Tengo problemas cervicales serios y me han recomendado intervención quirúrgica. Me han hablado que se están empezando a utilizar prótesis de disco en vez de utilizar placas y tornillos. ¿Hay experiencia y fiabilidad con las prótesis? ¿Cómo es la cirugía y la recuperación?

Respuesta del doctor: La prótesis discal es un implante artificial diseñado para imitar al disco natural sano; la experiencia con las prótesis cervicales es amplia y no reciente, son implantes completamente fiables, y los diferentes modelos actualmente disponibles en el mercado han ido mejorando gracias a la propia evolución de la industria de material médico, muy sensible a tratar de optimizar el resultado clínico en el paciente.

No todos los pacientes que precisan de la cirugía de placas y tornillos son candidatos a prótesis discales, pero si muchos, siendo más frecuente su utilización en población joven o de mediana edad.

La cirugía se realiza a través de una pequeña incisión en la parte anterior del cuello muy estética dado que se realiza en uno de los pliegues naturales de la piel; se separan las estructuras neurovasculares y digestivas y se accede al disco que se extrae y se sustituye por esta prótesis; habitualmente al día siguiente retiramos sueros y autorizamos caminar no precisando de collarín cervical, y a los dos días son alta hospitalaria.

La ventaja fundamental respecto a la fijación con placa y tornillos se basa fundamentalmente en que no limitamos el movimiento, por lo que desde el postoperatorio inicial las sensaciones son de mayor confort que con la fijación, recuperando incluso esa movilidad perdida, de forma que se obtiene una recuperación funcional y laboral más precoz, permitiendo además realizar una actividad laboral, deportiva o personal lo más cercano a la normalidad.

Además, en la técnica con fijación con placa y tornillos, como bloqueamos el movimiento de dicho disco, los discos próximos al operado tienen que trabajar más por lo que con el paso de los años se acaban también desgastando, pudiendo precisar en un futuro de otra nueva intervención; con la técnica de la prótesis como no bloqueamos el movimiento del disco operado, en el futuro no influye en un mayor desgaste de los discos adyacentes, y por tanto minimiza el riesgo de una nueva futura intervención.

