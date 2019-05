Lumbago y otros problemas de columna: el doctor Iglesias contesta

Internet es una de las fuentes de conocimiento modernas más empleadas. Pero, a pesar de todas sus bondades, en lo que se refiere a la salud contiene una gran cantidad de informaciones erróneas. Para evitar confusiones, los lectores de Heraldo.es han enviado sus preguntas a los expertos del consultorio médico patrocinado. Esta semana, el doctor Iglesias, traumatólogo del equipo de Quirónsalud, en Zaragoza, ha contestado a las dudas recibidas sobre esta especialidad.

Para un diagnóstico más concreto, el doctor, miembro del Instituto Aragonés de Traumatología, recomienda la visita a un especialista.

Células madre para tratar problemas de columna

Pregunta del lector: ¿Se pueden usar las células madre en el tratamiento de los problemas de columna? Tengo artrosis en las sacroiliacas y me lo han recomendado.

Respuesta del doctor: La realidad es que el horizonte de la indicación de tratamientos tanto con células madre como con factores de crecimiento plaquetarios se ha ampliado conforme la experiencia va demostrando buenos resultados en las diferentes articulaciones; así, si bien inicialmente prácticamente se reservaban estas terapias para las rodillas, ya están disponibles en la actualidad para patología de la columna.

En este sentido, tienen fundamentalmente dos principales indicaciones: una, para frenar/contrarrestar la degeneración de los discos intervertebrales; y otra, para ayudar a obtener un mejor efecto en la cirugía de artrodesis vertebral.

En el caso concreto de las articulaciones sacroiliacas también tiene su indicación en determinados casos, si bien exige un análisis clínico, de pruebas de imagen y de perfil reumático, para valorar si nuestra recomendación en esta artrosis de sacroiliacas fuera esta terapia biológica, pues en ocasiones recurrimos a otras terapias como rizotomías sacroiliacas, fisioterapia específica o incluso un tratamiento quirúrgico de artrodesis sacroiliaca mínimamente invasivo.

Estenosis de canal central cervical

Pregunta del lector: Buenas tardes, doctor. yo padezco estenosis del canal central cervical y artrosis columna, tengo también dolores de caderas y rodillas y me han hecho infiltraciones en la rodilla izquierda y cervicales con ácido hialurónico, que en el caso de la rodilla me ha mejorado bastante. ¿Qué me aconsejaría usted en el caso de la estenosis y artrosis? Muchas gracias y un saludo.

Respuesta del doctor: La estenosis de canal central cervical implica que el espacio residual en el que está contenida la médula espinal está disminuido. Las causas pueden ser múltiples, pero la más frecuente suele ser la asociada a artrosis como usted refiere, artrosis de los diferentes segmentos intervertebrales cervicales que ocasiona diversos osteofitos y protusiones óseas que comprometen el diámetro del canal cervical y en consecuencia la posibilidad de dañar la médula.

Esta estenosis de canal precisa siempre de un buen examen con pruebas de imagen (Resonancia y TAC), electrofisiológicas, así como una minuciosa evaluación clínica del paciente, pues es muy importante valorar si esta estenosis de canal ocasiona o no un sufrimiento de la médula que alberga y, en qué grado, dado que en función del caso implicaría como recomendación un tratamiento quirúrgico de descompresión neurológica que generalmente a su vez se acompaña de artrodesis/fijación vertebral.

Dicha sintomatología de compresión medular en casos avanzados se manifiesta como trastornos en la marcha/deambulación, debilidad de miembros inferiores, alteraciones esfinterianas... y la tardanza en estos casos en realizar un tratamiento puede ocasionar un peor resultado funcional residual permanente, de ahí la importancia de la evaluación periódica de estos casos, siendo importante explicar al paciente sobre su patología para que se muestre partícipe en la vigilancia y atención ante cambios en su sintomatología.

Afortunadamente, la mayoría de casos son leves, y con tratamientos conservadores no quirúrgicos solventamos la situación, ya sea con medicación analgésica, terapias de fisioterapia o terapias infiltrativas.

Lumbago

Pregunta del lector: Hola doctor, llevo varios meses arrastrando molestias propias de lumbago (no se extiende por las extremidades) sin notar ninguna mejoría. Trabajo en oficinas y estoy preocupado por la duración de esta dolencia.

Respuesta del doctor: Básicamente y de forma sencilla podríamos resumir que la sintomatología en columna lumbar la diferenciamos en lumbalgia/lumbago: dolor en área lumbar, y ciática/radiculopatía: síntomas que se extienden por las extremidades inferiores.

Generalmente cuando el dolor no se irradia por las piernas, las causas fundamentales son: desequilibrio funcional muscular, alteraciones en las articulaciones facetarias posteriores de la columna o degeneración de los discos intervertebrales.

Cuando la duración se hace prolongada, recomendamos la valoración por un especialista para una correcta evaluación clínica y la pertinente decisión de valorar solicitar pruebas de imagen como una resonancia que pueda orientarnos mejor hacia un diagnóstico y por tanto hacia un tratamiento más específico.

En función de los hallazgos, el tratamiento generalmente se basa en mejorar la higiene postural y ergonomía, fisioterapia, o un tratamiento de carácter infiltrativo, siendo excepcional la necesidad de tratamiento quirúrgico salvo en casos de degeneraciones discales muy avanzadas.

