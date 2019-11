¿Se pueden utilizar células madre en los problemas de columna vertebral? El doctor Iglesias contesta

Los problemas de columna y cadera son algunos de los más comunes en las consultas de Traumatología. Para responder a las dudas que plantean los lectores sobre estas dolencias, el doctor Daniel Iglesias Aparicio, miembro del equipo de especialistas del hospital Quirónsalud Zaragoza, ha contestado a las preguntas recibidas en el consultorio médico patrocinado de Heraldo.es.

Para un diagnóstico más concreto, el doctor del Instituto Aragonés de Traumatología recomienda la visita a un especialista.

Medicina Regenerativa con células madre

Pregunta del lector: ¿Se pueden utilizar las células madre en los problemas de columna vertebral? Lo pregunto porque, por mi edad y otros problemas, me desaconsejan la intervención quirúrgica. ¿Cuáles serían sus aplicaciones?

Respuesta del doctor: La Medicina Regenerativa basada en factores de crecimiento y células pluripotenciales va abarcando cada vez más indicaciones por sus buenos resultados, y, en concreto, en la columna, así se está apreciando. Por su carácter regenerador y de mejora de la circulación local tienen su aplicación en muchos casos de degeneración discal en aras de evitar una intervención, de la misma manera que también tiene su aplicación en la cirugía de columna para optimizar resultados. No obstante, no todos los pacientes son candidatos a estos tratamientos, por lo que un estudio detallado de su caso en la consulta con las correspondientes pruebas de imagen nos ayudará a conocer si estas terapias regenerativas tendrían una indicación para usted, o si por el contrario fuera candidato a otro tipo de terapias alternativas a la cirugía.

Artrosis en la cadera

Pregunta del lector: ¡Hola! Tengo artrosis en la cadera izquierda. Ha ido evolucionando y en estos momentos me proponen la colocación de una prótesis con la finalidad de quitar los dolores y la limitación de movimientos que ya me produce. Veo que existen diferentes lugares para abordar la colocación. Y sobre todo opciones en las que se afirma que no se 'desinserta' ningún músculo, que se conserva la cápsula articular y por tanto se mejora el tiempo de recuperación y se evitan posibles luxaciones. Querría saber cuál es su opinión al respecto. Sobre todo en la cuestión de la recuperación que sería importante para mí para reducir la dependencia que se origina. Saludos y muchas gracias anticipadas.

Respuesta del doctor: Como usted hace referencia existen diferentes vías por las que abordar la cadera para el implante de una prótesis. Simplificando pues el tema es algo más complejo, se utilizan tres abordajes habitualmente: el posterolateral, el anterolateral y el anterior. El que usted quiere hacer referencia es el abordaje anterior puro que disminuye la agresión sobre partes blandas y la posibilidad de luxación pero exige la selección muy estricta de los pacientes pues no todos son candidatos al mismo (por ejemplo pacientes obesos no serían una buena indicación). Los tres abordajes son válidos y los resultados son buenos en todos ellos, la elección dependerá del tipo de paciente, tipo de prótesis a implantar y preferencias del cirujano, y en cualquier caso el postoperatorio suele transcurrir con una recuperación funcional muy temprana y con un riesgo de luxación mínimo gracias a las virtudes que nos ofrecen las prótesis que actualmente implantamos.

Lesión articular

Pregunta del lector: Soy hombre, tengo 68 años y una pequeña escoliosis lumbar que nunca me ha dado problema. Practico desde hace muchos años tres deportes: ciclismo BTT -3.000 kilómetros al año-, 'running' -500 kilómetros- y natación -100 kilómetros-, todos a ritmos moderados y repartidos de forma semanal. También he hecho algo de gimnasio, principalmente pilates, espalda sana, cinta y 'spinning'. Desde hace unos meses, después de correr y estirar, tengo una molestia en la cadera izquierda, en la cabeza del fémur, que al andar me produce una especie de pinchazo que me deja cojo durante unos minutos, y luego desaparece. ¿Qué puede ser y qué tengo que hacer?

Respuesta del doctor: Según la clínica que manifiesta impresiona que pudiera tener una lesión en la articulación de la cadera o coxofemoral. Lo fundamental sería poder realizar una buena exploración en consulta y un estudio de imagen con radiografía y resonancia en ara objetivar si es un problema de artrosis o de diferentes estructuras de dicha articulación como el labrum, y en función ya de los hallazgos instaurar un tratamiento.

