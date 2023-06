redes sociales: cómo han cambiado nuestra vida

Día Internacional de las Redes Sociales Instagram, TikTok, WhatsApp... Así aparecieron en nuestra vida estas herramientas con un potencial único para favorecer la comunicación y mantenernos informados

Las redes sociales se han convertido en un elemento más de nuestro día a día, pero ¿desde cuándo llevan acompañándonos? ¿Qué ha supuesto su compañía en la organización de la vida de los seres humanos? ¿Qué nos aportan? Y, sobre todo, ¿por qué nos resultan tan irresistibles?

El inicio de esta revolución social lo marca Six Degrees, considerada como la primera red social del mundo y creada en 1997, aunque hay quien opina que fue antes, en concreto, en 1995, cuando Randy Conrads creó Classmates.com. Se trataba de algo muy básico en comparación a lo que empleamos ahora, ya que esta red servía solo para conectar con conocidos y crear listas de amigos, pero con ella comenzó la locura. En 2003 aparecieron en el terreno de juego dos redes sociales que revolucionaron, cada una, un sector muy diferente: LinkedIn y MySpace. Un año más tarde, en 2004, llegó Facebook. En sus inicios era un proyecto pequeño para conectar a los alumnos de Harvard entre sí, pero su potencial le llevó a expandirse sin freno y convertirse en un gigante con más de 2.500 millones de usuarios activos al mes. Un año más tarde se publicó el primer vídeo de YouTube: 'Me at the Zoo', y en 2006, Twitter cambió nuestra capacidad de informarnos de una manera que nadie había sido capaz de prever.

'Me at the Zoo' es el primer vídeo que se publicó en YouTube y, en la actualidad, acumula más de 276 millones de visualizaciones.

Tras unos años con un poco de tranquilidad en el panorama, WhatsApp apareció en 2009 revolucionando para siempre nuestra forma de comunicarnos con amigos y familiares. Dejamos atrás aquellos mensajes de texto en los que había que ahorrar espacios y pasamos a disponer de un número ilimitado de caracteres para contar todo lo que quisiéramos a quien estuviera dispuesto a escucharnos. Instagram nació un año más tarde y rápidamente se posicionó como la red fotográfica por excelencia. En 2011, entró en escena Twitch y tuvimos que esperar hasta 2016 para conocer TikTok.

Expertos en redes sociales

Debido, en gran parte, al increíble éxito que han cosechado estas plataformas como vía de comunicación las marcas también han querido hacerse presentes en este mundo virtual. Con más o menos éxito, existen muchos ejemplos de empresas que han entrado en las redes sociales para encontrar nuevos públicos o vías de expansión, desde medios de comunicación hasta organismos oficiales, pasando por pequeños negocios, grandes empresas y clubes deportivos. Si las personas estaban ahí, ellos debían estar también para alcanzarles. Esta situación ha creado nuevos empleos, vocabulario y ha revolucionado el mercado de las agencias de marketing, publicidad y comunicación pero, ¿qué opinan los expertos al respecto?

"El primer sector que se digitalizó fue el del marketing y la publicidad, y nosotros, en Quelinka, fuimos testigos de ello y hemos visto las transformaciones que se han sucedido a lo largo de los veinte años que llevamos de experiencia profesional", explica Guillermo Gistau, fundador de Quelinka. Gistau comenzó hace más de 20 años en su andadura digital y, en concreto, con las plataformas de social media, en las que ya lleva más de 15 años trabajando.

En Quelinka cuentan con una plantilla muy dinámica, especializada en áreas de lo más diversas Quelinka El sector está en constante evolución, por eso, Gistau incide en que la clave para seguir al pie del cañón pasa por adaptarse a cada novedad, a cada nuevo canal y estar siempre al día de las tendencias. "Apostando siempre por el mejor equipo, el más versátil y competitivo. Antes, en agencias como la nuestra necesitaban perfiles de diseñadores, montadores de vídeo, copy o programadores de web. Ahora, necesitamos el doble de perfiles", explica. El esfuerzo tiene su recompensa ya que, por ejemplo, hace dos años TikTok no tenía tanta relevancia. Sin embargo, desde Quelinka, a día de hoy, están alcanzando cifras millonarias en cuanto a reproducciones y alcance con algunas firmas.

A pesar de todos los cambios, el fundador de Quelinka destaca cómo la capacidad de estar allí donde se encuentra tu cliente es la clave: "Hemos vivido el acercamiento al cliente a través de diferentes formatos, como las redes sociales y el marketing de contenidos, que no dejan de ser un medio para conseguir visibilizar las marcas y llegar al usuario de una manera más amable, con un contenido más atractivo, que establece una relación entre las marcas y las personas mucho más cordial, directa y amable".

En cuanto al tema de los 'influencer', las figuras de las redes sociales que generan contenido, mueven masas digitales y han cambiado el mundo del marketing y la publicidad digital en las redes, Gistau explica que "son unos actores decisivos en todo lo relacionado con el marketing y se han convertido en palancas de crecimiento para las marcas. Con ellos se consigue más visibilidad y reproducciones de vídeo, pero hay que ser muy cuidadosos con la selección de estos talentos".

Destacamos

Redes sociales más utilizadas

Facebook A pesar de que nos parezca ya un poco 'antigua', Facebook goza de buena salud en cuanto a usuarios. Sigue siendo la favorita de Millenials y Generación X, lo que le permite contar con 2.449 millones de usuarios. Sin embargo, todo apunta a que el fin de su reinado está cerca, ya que en países como España ha perdido el primer puesto en el ranking. 1 YouTube La aparición de influencers y youtubers han convertido a esta red social en una plataforma para la profesionalización del trabajo de creador de contenidos. Además, YouTube cuenta con un público muy joven entre sus usuarios, de los que, en la actualidad, dispone de unos 2.000 millones. 2 Instagram Cuenta con la posibilidad de generar y consumir contenidos audiovisuales (vídeo y foto) de forma sencilla, por lo que se trata de una de las redes favoritas de los más jóvenes. De hecho, muchos usuarios de entre 13 y 26 años la consideran la red más importante. Hoy en día, cuenta con unos 1.000 millones de usuarios. 3 TikTok Esta red social se encuentra en pleno auge. A día de hoy hay 800 millones de usuarios activos en todo el mundo, de los cuales el 41% tienen entre 16 y 24 años. Es innegable que TikTok atrae a un público muy joven. En España, la edad de los consumidores de esta red oscila entre los 16 y los 25 años. 4 LinkedIn Cierra el top 5 una red social con un publico y un fin diametralmente opuesto a las cuatro anteriores. Con un perfil de usuarios y contenido que busca compartir contenidos relacionados con su profesión (de ahí que la mayoría de sus usuarios estén en una franja de edad de entre 35 a 54 años), LinkedIn tiene más de 610 millones de usuarios en todo el mundo. 5

Cómo nos influyen las redes sociales

Las redes sociales han creado un espacio de información, comunicación y opinión, abierto y global. Todo el mundo puede acceder a él y expresarse, prácticamente, sin filtros. Sin duda, las posibilidades que ofrecen estas plataformas son increíbles, pero ¿cuál es su repercusión?

Las redes sociales han cambiado las relaciones personales y nuestra capacidad de informarnos y hacernos oír. Freepik

En primer lugar, las redes sociales nos facilitan conectar con amigos, familiares y personas con intereses en común. Durante la pandemia demostraron todo su potencial ayudando a paliar, en muchos casos, las consecuencias de la soledad física. Pero, además de ser un espacio virtual de entretenimiento y comunicación personal, nos permiten el aprendizaje colaborativo, ya que son un claro espacio de intercambio de información. La facilidad con la que cualquier persona cuenta hoy en día para divulgar ideas o proyectos a nivel profesional es impensable en cualquier otro momento de la historia.

Otro de los cambios que han venido propiciados por las redes sociales tiene que ver con la memoria. Toda nuestra vida se guarda en estas plataformas. Al menos, todo lo que queremos recordar. Este punto positivo tiene también el problema de la distorsión de la realidad. Si solo publicamos recuerdos felices y solo recordamos lo que publicamos, puede que nos estemos alejando de lo que realmente ha pasado. Por eso, es fundamental mantener el espíritu crítico.

Estas plataformas también han modificado nuestra conducta, hasta tal punto que podemos comunicarnos directamente con marcas e instituciones para trasladar dudas o críticas personales. ¿Quién había imaginado antes poder consultar en directo sus dudas al CM de la RAE? ¿O hablar con la policía? ¿O quejarse en directo del servicio que le está ofreciendo una marca y con el que no está satisfecho?

Por supuesto, los beneficios positivos de estas plataformas pasan por un uso responsable de las mismas. Verter opiniones desde el anonimato, fomentar bulos, desvirtuar la imagen de la realidad o el 'ciberbullying' son algunos de los problemas asociados a las redes pero, al igual que la tecnología evoluciona, nosotros también lo hacemos. Aprendemos de nuestros errores, nos formamos e intentamos poner remedio y cuidar el entorno digital que nos permite disfrutar de una comunicación global prácticamente sin límites.