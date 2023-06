"Confío en que se profesionalice más la figura del creador de contenido y que se pidan una serie de requisitos para serlo"

Reconocer la importancia que ocupan las redes sociales como herramientas básicas de comunicación para la población es el objetivo principal que empujó a Peter Cashmore, fundador ‘Mashable’, un portal de noticias y tecnología, a crear un día mundial sobre estas plataformas, el cual se celebra este viernes 30 de junio en todo el planeta.

Cada vez más empresas se dedican a un sector muy cambiante pero que se ha convertido en imprescindible en el día a día de numerosas empresas, instituciones y particulares. En Aragón, una de las compañías que desarrolla esta actividad es Trifasiko, una agencia de marketing digital que cuenta con más de una treintena de clientes fijos y que gestiona diversos perfiles en espacios como Instagram, Linkedin o Facebook. Su director general y fundador, Javier Martínez, explica los detalles de una labor en la que el gastro marketing ocupa un lugar destacado.

¿Qué servicios ofrecen en Trifasiko?

Gestionamos las redes sociales de todo tipo de clientes: restaurantes, ayuntamientos, comarcas, fabricantes de zapatos y cartón, empresas de seguros, psicólogos, tiendas de ropa… También hacemos diseño y desarrollo web, posicionamiento SEO y SEM, llevamos la comunicación de diversos negocios y organizamos eventos.

¿Cómo abordan la labor relativa a las redes sociales?

La primera etapa es la que llamamos de ‘educación’, es decir, explicar al cliente los tiempos que tiene cada cosa. Algunos, como venden por Amazon, piensan de primeras que Instagram puede ser parecido, pero no es así. Tenemos que hacer un gran trabajo de asesoramiento, porque muchas personas quieren entrar en este mundo, pero no saben cómo hacerlo, así que les guiamos al contenido más apropiado para ellos, que no siempre es el que piden al principio. Por ejemplo, hay perfiles que solicitan Instagram pero que derivamos a Linkedin porque vemos más oportuna una estrategia más profesionalizada que favorezca una buena reputación en un determinado sector.

El auge que está teniendo el sector favorece una importante competencia. ¿Cómo tratan de diferenciarse? ¿Qué hacen para adaptarse a un mercado tan cambiante?

Recientemente, hemos establecido una colaboración con un videógrafo profesional que nos ha permitido dar un salto cualitativo en los contenidos, y para la redacción de los textos cuento con una periodista en la plantilla. La estrategia se le presenta al cliente antes de empezar a trabajar y vamos manteniendo reuniones periódicas para analizar los resultados. En cuanto a la adaptación, yo estoy en contacto continuo con numerosas empresas del sector de todo el país y también con algunas de Andorra. Vas conociendo a personas que saben del tema y de las que aprendes, te fijas en las tendencias y también en los informes que sacan los CEOS de las redes.

Los trabajadores de la agencia: Martínez, en el centro; Sandra Campos, a la izquierda; y María Atienza, a la derecha.

Uno de los ámbitos en los que estáis especializados es el gastro marketing. ¿En qué consiste? ¿El público general lo está siguiendo con atención?

Sin duda. Es una de las cosas que más vende ahora mismo. Cada vez más restaurantes llevan con mucho mimo sus perfiles de Instagram, exponen diversas promociones y llegan a muchos usuarios, lo que favorece que tengan más clientes. Es algo que se ha puesto de moda y que entra por los ojos, lo que se ejemplifica a la perfección con imágenes de platos vistosos como chuletones, cachopos o hamburguesas con queso fundido.

¿Hacia dónde cree que se encaminan las redes sociales?

Es una pregunta difícil, porque es un mercado que de un mes a otro puede cambiar prácticamente por completo y que te obliga a una actualización continua. Pero confío en que se profesionalice más la figura del creador de contenido, porque ahora cualquier persona se denomina como tal, y creo que sería bueno que se pidiesen unos requisitos para serlo.

¿Qué retos futuros os marcáis en la empresa a corto plazo?

Estamos intentando centrarnos más en la hostelería y captar más clientes de este ámbito. También queremos reforzar nuestra presencia en la organización de eventos, donde acabamos de empezar, y por ello me gustaría promover uno para poner en común a los contactos que tengo de los mundos gastronómico, hostelero y ‘gourmet’ y favorecer así la generación de sinergias y proyectos.