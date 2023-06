La reina del Instagram. Así definen sus seguidores a Cristina Ibañez, una joven emprendedora que quiere revolucionar el mundo de las redes sociales y el marketing digital. Bajo los pilares del esfuerzo, la creatividad y una formación constante ha logrado crear, no solo una espectacular imagen de marca, sino un concepto muy especial de lo que ella llama InstaMarketing. “No se trata solo de estar presente en redes sociales, sino de hacerlo de forma consciente y efectiva”, explica.

A través de su agencia, GoodVibes Agency, ayuda a personas y empresas de todo el mundo de los sectores de la moda, la salud y la belleza a crear una estrategia de marketing potente y adaptada a sus necesidades. Junto con una colaboradora, llevan temas de publicidad, ‘ecommerce’, consultoría y gestión de redes sociales, especialmente Instagram. “Es mi red social favorita y la que, creo, tiene más potencial – incide-. De hecho, si entráis en mi perfil (@cristina.ibanez_) podréis ver con vuestros propios ojos lo que es realmente el InstaMarketing y todo el trabajo que hay detrás. Es uno de mis puntos fuertes, lo que me diferencia de otras agencias”. En su canal sube constantemente consejos, casos de éxito, desafíos, podcast y otros contenidos relacionados con el mundo de las redes sociales.

Su servicio estrella es el InstaMentoring, consultorías personalizadas para que compañías y autónomos puedan lanzarse al mundo de Instagram de la mejor manera posible. “Es un programa de varios pasos. En primer lugar, realizo un análisis en profundidad de la marca. Tras esto, me reúno con el cliente para analizar los resultados obtenidos y les propongo una estrategia. Durante el siguiente mes, ellos mismos la ponen en marcha. Por supuesto, yo estoy detrás siguiendo todo lo que hacen, motivándoles y resolviendo cualquier duda que pueda surgir. Al mes, nos volvemos a ver para estudiar cómo ha funcionado todo y si hay que realizar algún cambio”, explica Cristina. Durante los cuatro años que lleva ofreciendo este servicio de consultorías, ha trabajado con compañías no solo en España, también en Perú, Chile, Méjico, Puerto Rico… Se ha hecho tan popular que tiene, incluso, lista de espera.

Su pasión por enseñar y ayudar es notable. Ella dice que es su verdadero poder. Ha participado en prestigiosos congresos nacionales e internacionales y ha compartido su sabiduría con todo aquel que ha querido escuchar. Actualmente, es profesora de Instagram en el reconocido máster de marketing digital de BigSEO. “Cuando me llamaron para ofrecerme el puesto y vi el elenco de profesores que había en el máster, no me lo creía; todos son peces grandes en el mundillo. Me hizo mucha ilusión, y más aún cuando los alumnos me eligieron como la mejor profesora”, detalla.

Asimismo, cuenta con su propio curso ‘online’, InstaWooh, donde ofrece clases en directo a negocios, emprendedores, ‘community managers’ y agencias de marketing, entre otros. En sus propias palabras: “Les doy las herramientas para que aprendan a crear y llevar estrategias de Instagram exitosas. Es un curso intensivo perfecto para crear una base sólida”.

El esfuerzo, la creatividad y la formación constante son sus señas de identidad. Cristina Ibañez

Una lucha personal

Cristina Ibañez es un gran ejemplo de superación. Comenzó su andadura en solitario un poco antes de la pandemia. “Tengo endometriosis y en 2019 me dio un brote muy fuerte. Por aquel entonces, trabajaba en una empresa y tuve que coger la baja un mes. A mi vuelta, me encontré con la carta de despido. Me salieron dos proyectos como 'freelance' y me plantee hacerme autónoma para poder trabajar desde casa y poder planificarme libremente”, cuenta.

Y entonces, llegó la pandemia, el mundo se encerró en sus casas y muchos proyectos se paralizaron por la incertidumbre. Pero Cristina, siguió. Pidió un préstamo personal para hacerse con un buen ordenador, trabajó en su marca personal y decidió, a través de su mentora Ana Ivar, especializarse en marketing para Instagram. “Muchos negocios locales se vieron obligados a renovarse. Quizá no tenían ni idea de redes sociales y no las habías utilizado, pero ahora tenían que hacerlo. Comencé a impartir cursos y la gestionar diversas cuentas. Eché todas las horas del mundo”, afirma.

Actualmente, cuenta con las de 26.000 seguidores en su perfil de Instagram. Ha recibido el 'Premio Despega 2023' y está nominada a los premios 'ReActivadas' de Aragón Televisión. Tiene grandes proyectos de futuro y muchas ideas en mente que espera poder ir desarrollando en el futuro.