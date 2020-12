Alteraciones del ciclo menstrual, DIU y Virus del Papiloma Humano: los especialistas de Quirónsalud responden a las dudas

Los especialistas de la Unidad de la Mujer del hospital Quirónsalud Zaragoza María Lapresta, Patricia Rubio y Alberto Lanzón han contestado a las dudas que los lectores han enviado al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es sobre alteraciones del ciclo menstrual, DIU Mirena y VIrus del Papiloma Humano.

Para un diagnóstico más concreto, los doctores recomiendan la visita a un médico.

Alteraciones del ciclo menstrual

Pregunta de la lectora: Hola. Tengo un mioma uterino grande, como un pomelo, y siempre he sido exacta en mi regla, pero tengo 47 años y mi duda es si podría estar embarazada ya que tengo un atraso desde hace tres semanas.

Respuesta de la doctora María Lapresta: La amenorrea es la ausencia de periodos menstruales. De forma fisiológica puede producirse en la vida de la mujer por razones tales como embarazo, lactancia y menopausia. Si bien es cierto que con 47 años la fertilidad y por tanto la posibilidad de embarazo está disminuida, en caso de haber tenido relaciones sexuales sin protección anticonceptiva sería idóneo realizar en primer lugar un test de embarazo. En ausencia de gestación, las alteraciones del ciclo menstrual son muy frecuentes en la perimenopausia, periodo de tiempo comprendido entre la etapa inmediatamente anterior a la menopausia y el primer año tras la menopausia. Es importante valorar si hay sintomatología asociada a la falta de menstruación, para valorar otros problemas médicos que pudieran ser causa del desequilibrio hormonal. En cualquier caso, será su médico quien a través de una historia clínica detallada podrá aconsejarle si es preciso realizar algún examen complementario (exploración, ecografía, analítica...).

Virus del Papiloma Humano

Pregunta de la lectora: Tengo 51 años. Hace un año y medio me hicieron una conización de un CIN-2 y el resultado fue que la lesión había desaparecido. Después de un año y del tratamiento correspondiente, el virus no ha desaparecido. No me han vuelto a llamar para la revisión correspondiente, supongo que por la situación sanitaria en la que nos encontramos. Desde hace un par de meses tengo unos dolores fuertes en las dos caderas (a la altura de la paletilla, cintura) y acostumbrada a hacer ejercicio tengo que guardar reposo un tiempo. Me gustaría saber si puede estar relacionado y a qué especialista tengo que dirigirme. Gracias.

Respuesta de la doctora Patricia Rubio: Buenos días, entiendo que, en tus antecedentes expones que te realizaron una conización por H-SIL (CIN-2) hace un año y medio con resultado de pieza sin lesión. Pero, sin embargo, en la determinación que se hace del virus del papiloma humano sigue positivo. En principio, efectivamente, habría que hacer una nueva determinación de HPV al año de la previa. No hay tratamiento específico para eliminar el virus, si bien, es necesario mantener el control hasta conseguir que negativices con el fin de vigilar que no produzca lesión en alguna parte del tracto genital inferior. En cualquier caso, toda esta patología es absolutamente indolora por lo que, la sintomatología que refieres no tiene relación alguna con la infección por HPV y la eventual lesión en el cuello del útero. En resumen, acude a la consulta donde te controlen la patología cervical con el fin de retomar los controles. Respecto a los dolores, solicita valoración por tu médico de cabecera.

DIU Mirena

Pregunta de la lectora: Hola. Hace dos meses que me coloqué un DIU Mirena por menstruaciones muy abundantes. Esta es mi segunda menstruación tras su colocación y aunque no tengo ya hemorragias, me dura ya el manchado menstrual 12 días. ¿Es esto normal? No tengo ninguna otra molestia. Muchas gracias.

Respuesta del doctor Alberto Lanzón: El DIU Mirena es un sistema de liberación intrauterino que libera progresivamente una hormona, concretamente el levonorgestrel que es un tipo de progesterona. Su indicación es tanto como método anticonceptivo a medio-largo plazo como para el tratamiento de la hemorragia uterina disfuncional sin una causa orgánica o estructural visible por ecografía. Siempre se debe advertir a la usuaria que hay que tener un poco de paciencia los 3- 6 primeros meses tras la inserción ya que no existe un patrón fijo de sangrado. Es muy frecuente presentar manchados frecuentes o sangrado leve casi continuo tipo 'spotting'. Algunas mujeres pueden tener durante este tiempo reglas más abundantes o prolongadas hasta que se consigue la impregnación hormonal adecuada. Posteriormente la cantidad de sangrado menstrual se reduce de manera importante llegando a desaparecer la menstruación en un porcentaje importante de usuarias, lo que supone una gran ventaja para la salud y la calidad de vida de aquellas que presentaban reglas muy abundantes o ciclos excesivamente cortos. Por lo tanto, la duda que planteas entra dentro de la normalidad al usar este tipo de dispositivo intrauterino medicalizado.

