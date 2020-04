Qué es un espolón calcáneo y cómo tratarlo: el doctor Javier Domingo Cebollada contesta

Para resolver las dudas más comunes sobre espolón calcáneo -una de las patologías mas frecuentes-, osteotomía supramaleolar y edema óseo, el doctor Javier Domingo Cebollada, jefe de Traumatología del hospital Quirónsalud Zaragoza y miembro del Instituto Aragonés de Traumatología, ha contestado a las dudas recibidas en el consultorio médico patrocinado de Heraldo.es.

Para un diagnóstico más concreto, el doctor recomienda la visita a un especialista.

Osteotomía supramaleolar de tibia

Pregunta del lector: ¿Es complicada una osteotomí­a supramaleolar de tobillo derecho por artrosis?, ¿cuál es el tiempo de recuperación? Me la tienen que hacer a la vez que una artroscopia para eliminar un pinzamiento de huesos en el mismo tobillo por artrosis secundaria, y también me han de hacer una artrodesis en dos tiempos, de astrágalo y calcáneo en el mismo tobillo. ¿Se puede realizar todo en la misma cirugía?

Respuesta del doctor: La osteotomía supramaleolar de tibia está indicada para la corrección de deformidades de la extremidad inferior en diferentes circunstancias entre ellas la artrosis de tobillo, tanto primaria como postraumática. La artrodesis subastragalina (entre calcáneo y astrágalo) consiste en conseguir quirúrgicamente la fusión de dichos huesos y se utiliza en el tratamiento las artrosis del retropié (generalmente se trata de secuelas post-fracturas a ese nivel). Entiendo por lo tanto que en su caso debe estar lesionado tanto el tobillo (articulación tibio-peroneo-astragalina) como el retropié (articulación subastragalina). Se puede intentar en un mismo tiempo hacer la osteotomia supramaleolar, la artrodesis subastragalina y, además, añadir la artroscopia de limpieza pero sin duda se trata de una cirugía ambiciosa, podría ser que según el desarrollo de la intervención y lo que dure cada procedimiento y/o posibles incidencias que vayan surgiendo en el campo operatorio (que nunca se pueden prever a ciencia cierta a priori) las circunstancias hicieran aconsejable plantear mejor hacer todo en dos tiempos quirúrgicos.

Espolón calcáneo

Pregunta del lector: Buenos días, soy un hombre de 70 años y desde hace 4 meses tengo un espolón (visto por radiografía) en el talón del pie izquierdo. Al principio tuve fuertes dolores que incluso me impedían caminar. Actualmente los dolores son más suaves, pero no se acaban de pasar. A veces me dan bastantes pinchazos en esa zona. ¿Qué solución me aconseja para superar esta lesión? Muchas gracias.

Respuesta del doctor: El espolón calcáneo es un crecimiento del hueso del talón (calcáneo) en forma de pico puntiagudo. Muchas veces se asocia a fascitis plantar, que es una inflamación del tejido blando que, desde la zona del espolón, une el talón con el mediopie. Provoca dolor y limitación funcional en los pacientes, a veces importante.

El tratamiento incluye anti-inflamatorios, reposo relativo evitando actividades de impacto (correr, saltar, etc..), infiltraciones y, en el último escalón del tratamiento, la cirugía (se practica en un porcentaje muy pequeño de casos, los que no responden a los tratamientos anteriores). Especial interés tiene en esta patología la medicina regenerativa con factores de crecimiento. Se trata de proteínas de nuestra sangre que desempeñan una importante función en la comunicación intercelular para la reparación de las lesiones, acelerando y mejorando el proceso de regeneración celular y disminuyendo el dolor. De manera complementaria pueden resultar beneficiosos.

Edema óseo

Pregunta del lector: Tengo un edema óseo en un metatarso del pie izquierdo que me molesta mucho al andar y eso me ha provocado a la larga una osteonecrosis. El único tratamiento que me proponen es una plantilla de descarga metatarsal y, si no surte efecto, solo darme la articulación, pero eso la verdad es que no me convence mucho. Estoy bastante agobiado por el tema ya que soy una persona joven, tengo 45 años.

Respuesta del doctor: El edema óseo es una inflamación de la zona medular del hueso, en su caso del pie. Puede deberse a traumatismos como contusiones o fracturas, procesos infecciosos, procesos inflamatorios (artritis) y a veces no se llega a diagnosticar una causa concreta. Produce dolor, especialmente con la actividad física (y menor con el reposo). En el diágnostico así como en el control evolutivo es importante la resonancia magnética. A veces, como parece ser en su caso, evoluciona hacia la necrosis. Mientras solo existe edema (sin necrosis) el tratamiento es el reposo, los antiinflamatorios y la rehabilitación, y con ellos la mayoría de casos de edema evolucionan favorablemente. Sin embargo a veces se produce necrosis y, una vez establecida, los tratamientos que le han indicado son correctos, se puede intentar un tratamiento conservador con plantillas para readaptar el apoyo y que moleste menos y si esto no es suficiente se plantea la cirugía.

- Envíe su consulta pinchando aquí.