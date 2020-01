¿Qué es la pericoronaritis? La doctora Santos explica cómo tratarla

La pericoronaritis y la extracción del tercer molar y el sagrado y la sensibilidad en las encías son algunas de las cuestiones que los lectores de Heraldo.es han enviado al consultorio médico patrocinado. La doctora Ileana Santos, de la clínica zaragozana Serdent, ha sido la encargada de resolver estas dudas sobre salud bucodental.

Para un diagnóstico más concreto, Ileana Santos recomienda la visita a un especialista.

Pericoronaritis y extracción del tercer molar

Pregunta del lector: Buenos días. Cada cierto tiempo, que pueden ser años, una de mis muelas del juicio se inflama causándome mucho dolor y, a los días, remite. ¿A qué puede deberse y cómo puedo calmar el dolor? ¿Es normal que la muela no salga del tirón y vaya apareciendo poco a poco?

Respuesta de la doctora: Cuando las muelas del juicio no tiene espacio suficiente para erupcionar, la encía que está alrededor puede formar como una especie de "saquito" donde se acumulan restos de alimentos y bacterias, produciendo inflamación y dolor. A ese proceso se le llama pericoronaritis, y es bastante habitual. Su tratamiento consiste en la extracción del tercer molar.

Sangrado de encías

Pregunta del lector: Después de una limpieza dental, a veces, me sangran un poco las encías. ¿Por qué? ¿Puedo hacer algo para que desaparezca el sangrado?

Respuesta de la doctora: Después de la eliminación del sarro las encías pueden tardar unos días en desinflamarse. Si el sangrado no persiste en el tiempo y no es abundante, no debería preocuparte.

Encías sensibles

Pregunta del lector: Hola, tengo las encías sensibles pero no me gusta utilizar cepillos blandos porque tengo la sensación de que limpian menos y con los duros me suelo hacer daño. ¿Qué tipo de cepillo me recomienda? ¿Qué diferencia a uno blando, medio y duro?

Respuesta de la doctora: La diferencia es la rigidez de las cerdas del cepillo. Generalmente recomendamos cepillos manuales medios, y por supuesto cepillos eléctricos con sensores de presión.

