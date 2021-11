¿Qué es la lesión de Hagl y cómo se trata? Clínicas Cres responde

La doctora Elena Guallar, miembro del equipo de especialistas de la Clínica Cres Phisiup en Zaragoza, ha resuelto las dudas que los lectores han enviado al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es sobre discartrosis lumbar, lesión de Hagl y aplicación de células madre en el sacro.

Para un diagnóstico más concreto, la doctora recomienda la visita a un especialista.

Discartrosis lumbar

Pregunta del lector: Padezco de una discartrosis lumbar y ya hace 10 meses desde que me lo detectaron. He estado por temporadas en la cama sin poder realizar ningún trabajo porque el dolor me lo impide, pero también he realizado muchas labores que me prohibió el especialista. Según mi ortopedista, mi problema solo se puede arreglar con operación. Ahora llevo tres semanas que no puedo realizar nada de trabajo de la casa, ni cocinar ni estar parada cinco minutos, porque el dolor que me da es paralizante. Debo decirle que el tratamiento que estoy tomando es solo una tramadol con paracetamol, una cápsula de celecoxib y una cápsula de gabapentina al día, pero me dura muy poco tiempo el efecto. ¿Qué me recomienda hacer?

Respuesta de la doctora: Lo primero recomendarle que acuda a cualquiera de nuestras clínicas para una valoración más exhaustiva con una correcta anamnesis y exploración física. Si puede aportar cualquier prueba de imagen, como Rx o resonancia, facilitaría el diagnóstico más exacto y con ello la indicación del mejor tratamiento posible en su caso. La Medicina Regenerativa es aplicable en muchos casos de patología de columna vertebral, evitando la cirugía y mejorando la calidad de vida al resolver el problema que origina el dolor incapacitante para una vida cotidiana. Un saludo.

Lesión de Hagl

Pregunta del lector: Por mediación de una artroresonancia me dicen qué tengo lesión compatible con Hagl y sugestivo de lesión de SLAP tipo 1 con mucho dolor. ¿ Por qué no saben claro si el dolor es por esas lesiones? Raquis me deriva a trauma y trauma a raquis. ¿Hay alguna manera se saber por otro tipo de pruebas qué puede ser? Llevo casi dos años y no saben decirme qué es. También tengo mucho dolor en el cuello de esa zona. Gracias.

Respuesta de la doctora: La lesión de Hagl consiste en el arrancamiento en su inserción en el húmero de los ligamentos glenohumerales. Es un tipo de lesión poco frecuente de estos ligamentos que puede producir una inestabilidad anterior de hombro, así como dolor y limitación funcional. El tratamiento es quirúrgico: se realiza una reinserción de estos ligamentos por artroscopia. Lo más recomendable es realizar una correcta exploración del hombro y, posteriormente, hacer pruebas de imagen. La lesión SLAP (Superior Labrum Anterior to Posterior) es una lesión de la parte superior del labrum glenoideo del hombro, generalmente centrada en la inserción del tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial, aunque puede extenderse e involucrar al labrum anterior y posterior, así como estructuras circundantes.

Un correcto diagnóstico es el mejor camino para la indicación de un tratamiento adecuado. La Medicina Regenerativa contribuye a la recuperación de las estructuras dañadas y de las adyacentes que sufren debido al mal funcionamiento de la articulación cuando no todos sus componentes están sanos. En el caso del arrancamiento de los ligamentos, como la lesión del labrum, una artroscopia diagnóstica y en caso indicado terapéutica sería el primer paso para posteriormente poder aplicar tratamiento de Medicina Regenerativa que contribuya a la resolución del problema. Un saludo,

Células madre en el sacro

Pregunta del lector: ¿Puedo aplicarme células madre en el sacro?

Respuesta de la doctora: La Medina Regenerativa se puede aplicar en cualquier parte del organismo siempre y cuando esté indicada. En el sacro, como en cualquier otra parte de la columna vertebral, se puede aplicar en caso de que la patología sea subsidiaria de recibir este tratamiento. Si acude a cualquiera de nuestras clínicas, podremos explicarle más en concreto si en su caso está indicado tras una anamnesis, exploración y valoración de pruebas de imagen complementarias si fuera necesario. Un saludo.

