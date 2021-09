Los especialistas de Clínicas Cres contestan a las dudas sobre cervicalgia, rotura de labrum de hombro y dolor en el coxis

La doctora Elena Guallar, miembro del equipo de especialistas de la Clínica Cres Phisiup en Zaragoza, ha resuelto las dudas que los lectores han enviado al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es sobre cervicalgia, rotura de labrum de hombro y dolor en el coxis.

Para un diagnóstico más concreto, la doctora recomienda la visita a un especialista.

Rotura de labrum de hombro

Pregunta del lector: Hola. Quería saber cuándo podría hacer boxeo, natación y pesas después de una operación por rotura de labrum de hombro.y cuándo se empieza la rehabilitación. Muchas gracias.

Respuesta de la doctora: Buenos días. Desde el punto de vista de la Medicina Regenerativa, el comienzo de la rehabilitación es inmediato. En cuanto a su pregunta, no sabría decirle con certeza, puesto que no conozco detalles de la intervención, del estado previo y del resultado de la misma. Puedo decirle que el comienzo de la movilización debe ser lo antes posible, siempre sin dañar lo reparado. No obstante, le invito a acercarse a cualquiera de nuestras clínicas para contribuir con nuestros tratamientos a la rápida regeneración de los tejidos dañados y contribuir a regenerarlos tras la intervención para poder comenzar una vida activa. Un saludo.

Dolor en el coxis

Pregunta del lector: Me duele el coxis hace 10 años tras una caída esquiando. Todas las pruebas (radiografía, tac, resonancia...) me salen bien. Me han infiltrado, pero la mejoría me dura muy poco. ¿Podrían ser útiles los tratamientos que dicen ustedes?, ¿los han probado en el coxis alguna vez?

Respuesta de la doctora: Buenos días. Cualquier dolor articular se puede tratar desde el punto de la Medicina Regenerativa. En ocasiones, no solo hay un problema articular visible en pruebas de imagen, sino que hay problemas que afectan a las estructuras nerviosas que inervan las articulaciones y estructuras adyacentes, que provocan el dolor y la incapacidad, además de provocar una alteración estructural y funcional. En muchas ocasiones, en nuestros tratamientos contamos con la ayuda de profesionales en fisioterapia, que contribuyen a la correcta movilización de las estructuras articulares tratadas. Le invito a acudir a nuestras clínicas para poder realizar una exploración y una valoración y proponer un tratamiento acorde a sus necesidades. Un saludo.

Cervicalgia

Pregunta del lector: Me duele mucho el cuello por detrás y me sube el dolor a la cabeza y no aguanto. La frente parece que me va ha explotar y ni descanso de noche por el dolor que tengo.

Respuesta de la doctora: Buenos días. Las cervicalgias pueden ocasionar tensión a nivel de musculatura occipital y frontal de manera frecuente, por lo que podríamos empezar a hablar de una tensión muscular. A partir de ahí, se pueden afectar estructuras anatómicas más profundas, y lesionar nervios, vasos sanguíneos, y provocar más sintomatología que compliquen la evidente. Puede pedir cita en cualquiera de nuestras clínicas para realizar una valoración personalizada tras una correcta exploración, y podremos plantearle el mejor tratamiento para usted. Un saludo.

