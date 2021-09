Los nuevos tratamientos de Medicina Regenerativa, una alternativa eficaz para combatir la artrosis

Las Clínicas Cres son un referente en cuanto a Medicina Regenerativa articular se refiere. Cuentan con un equipo médico de reconocidos profesionales en este campo además de con su propio equipo de investigación. La doctora Elena Guallar, responsable de la clínica que tienen en la zaragozana calle de María Lostal, cuenta su experiencia sobre la artrosis, una de las enfermedades articulares con mayor prevalencia.

“La artrosis es una enfermedad reumática crónica que afecta a las articulaciones. Éstas actúan de conexión entre dos huesos, como una bisagra, y son las que nos permiten la movilidad", cuenta la doctora Guallar. "Esta enfermedad lo que causa es un desgaste progresivo del cartílago articular, cuya función es evitar la fricción entre los huesos", explica. "El deterioro del cartílago provoca que los huesos rocen entre si, creciendo de manera anormal y deformando la articulación”, narra.

La artrosis de rodilla o cadera tiene más prevalencia que en el resto de articulaciones ya que al ser articulaciones de carga y soportar más peso son más propensas al desgaste del cartílago, pero esta enfermedad también afecta a otras articulaciones como la columna vertebral, el hombro, las manos o el dedo gordo del pie. Cualquier articulación del cuerpo puede presentarla. Si bien la presentación es variable, los síntomas más frecuentes son dolor, inflamación, rigidez, crujido y deformación de la articulación.

Las causas de la artrosis son variadas y todavía poco claras. No es hereditaria, pero en estudios médicos se ha observado que la carga genética tiene un papel importante, al igual que la edad y el sobrepeso. Se estima que la mitad de la población mayores de 50 años tienen signos de artrosis en la rodilla y que la padecen el doble de mujeres que hombres.

“Cuando a un paciente se le diagnostica de artrosis, la primera línea de actuación suele consistir en la administración de antiinflamatorios y fármacos que combatan el dolor y la inflamación", afirma Guallar. "Con ayuda de estos fármacos, el dolor disminuye, pero el inevitable progreso de la enfermedad hace que, en no mucho tiempo, el dolor no se calme ni cuando estamos en reposo. Son tratamientos paliativos que solo repercuten en los síntomas, no en la causa” apunta.

Sin cirugía ni hospitalización

Los nuevos tratamientos para combatir la artrosis basados en la Medicina Regenerativa están enfocados en tratar los aspectos que causan esta enfermedad, no solo en los síntomas, logrando en muchos casos detener la degeneración del cartílago y con ello el avance de la enfermedad e incluso recuperándolo, consiguiendo con ello un aumento en la calidad de vida del paciente muy significativa.

“Son técnicas muy seguras y eficaces que no precisan de cirugía ni hospitalización. Al utilizar el material biológico del propio paciente, evitamos rechazos y efectos secundarios adversos. En muchos casos, logramos evitar la implantación de una prótesis, descartando los riesgos que conlleva una cirugía. Además, la recuperación es mucho más rápida” recalca la doctora Guallar.

“El diagnostico temprano es de vital importancia”, apostilla Guallar. "Es importante acudir al facultativo al sentir los primeros síntomas, como dolor e inflamación de la articulación, ya que el grado de desgaste del cartílago será menor y el tratamiento tendrá mayor porcentaje de éxito, al igual que es también muy importante que estas nuevas terapias sean impartidas por profesionales expertos en medicina regenerativa”, argumenta.

Clínicas Cres cuenta con centros en Zaragoza, Madrid, Valencia y Palma de Mallorca y su equipo medico está formado por reconocidos profesionales, expertos en estas nuevas técnicas.