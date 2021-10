¿Puede la alimentación y las alteraciones digestivas afectar a las articulaciones? La doctora Guallar responde a los lectores

La doctora Elena Guallar, miembro del equipo de especialistas de la Clínica Cres Phisiup en Zaragoza, ha resuelto las dudas que los lectores han enviado al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es sobre gonartrosis, espondiliosis en las vértebras lumbares y rizartrosis bilateral y tendinitis de Quervain.

Para un diagnóstico más concreto, la doctora recomienda la visita a un especialista.

Gonartrosis

Pregunta del lector: Desde hace varios días tengo dolores en la rodilla izquierda, más fuertes en la parte interior. Me realizaron una radiografía y una ecografía, tras la que se me informa de los siguientes hallazgos: 'Rodilla, AP y LAT. : Cambios degenerativos de predominio en compartimento interno con severa reducción de calibre. Afilamiento de espinas tibiales con osteofito asociado. Ecografía articular: Engrosamiento o hipoecolico ligamento colateral interno. Meniscos no valorables. Se recomienda valoración RM Medicación: 2 pastillas de Zaldiar y Hielo para el dolor'. Les agradecería que a la vista de lo anterior me aconsejasen qué es lo mas indicado para mi rodilla. Espero sus consejos. Gracias

Respuesta de la doctora: Buenos días, se trata en un principio de una gonartrosis más importante en compartimento interno con afectación del LLI por otras causas (bien sea por sobreesfuerzo, una marcha antiálgica que lo modifica...). Le puedo aconsejar acudir a nuestra clínica para poder realizar una exploración y valoración de las imágenes de las pruebas diagnósticas realizadas, y realizarse la RNM para poder tener un diagnóstico del estado de las estructuras blandas que forman la rodilla. En cualquier caso, la Medicina Regenerativa puede aplicarse en cualquier patología que pudiera aparecer en su caso.

Espondiliosis en las vértebras lumbares

Pregunta del lector: Hola, me han diagnosticado una espondiliosis en las vértebras lumbares. Viene como consecuencia de unas inflamaciones en el intestino derivadas de varias diverticulitis durante varios años. ¿Sería eficaz el tratamiento con medicamentos biológicos? ¿Qué perspectivas de frenarlo tiene? Gracias

Respuesta de la doctora: Buenos días! está comprobado que la alimentación y las alteraciones digestivas afectan al estado de las articulaciones. La columna vertebral, no deja de ser una suma de múltiples articulaciones, menos movibles que otras más externas, pero articulaciones al fin y al cabo. En el caso de la Medicina Regenerativa, usamos diferentes técnicas según el estado de las articulaciones vertebrales, siempre con una mejora de la sintomatología y/o resolución del problema original.

Le puedo indicar acudir a nuestra clínica y valorar su movilidad, afectación funcional y pruebas de imagen que se puedan aportar para poder ofrecerle el tratamiento más adecuado en su caso.

Rizartrosis bilateral y tendinitis de Quervain

Pregunta del lector: Hola, quisiera saber si es posible tener a la vez rizartrosis bilateral y tendinitis de Quervain en una sola mano. Gracias

Respuesta de la doctora: Es totalmente posible, puesto que son patologías diferentes que afectan a estructuras distintas. La rizartrosis no es sino la artrosis de la articulación trapecio-metacarpiana. Se trata de una inflamación crónica y se debe al desgaste y envejecimiento del cartílago de la articulación entre el primer metacarpiano y el trapecio. La tendinitis es una inflamación de los tendones. Los tendones son estructuras similares a las cuerdas que unen músculos y huesos. En concreto, la tenosinovitis de De Quervain es una afectación dolorosa que afecta los tendones de la muñeca del lado del pulgar. Aunque no se conoce la causa exacta, cualquier actividad que dependa de movimientos repetitivos de la mano o la muñeca puede empeorarla, así como el sobreuso de la articulación del primer dedo puede acelerar y empeorar la rizartrosis. En cualquier caso, ambas son patologías totalmente recuperables con ayuda de la Medicina Regenerativa.

- Envíe su consulta pinchando aquí.

- Si quiere una contestación personalizada para su problema, puede escribir al correo de Clínicas Cres (citas@clinicascres.com) y le responderán a la mayor brevedad posible.