Protrusión disco-osteofática, rizatroris, hiperlaxitud ligamentosa y neuralgia postherpética: Clínica Cres resuelve las dudas de los lectores

El doctor Juan Pedro Lapuente es el director médico de Clínica Cres en Zaragoza, especialista en Medicina Regenerativa, y ha resuelto las dudas que los lectores de Heraldo.es envían a través de su consultorio médico. En esta ocasión, el especialista habla sobre protrusión disco-osteofática, rizatroris, hiperlaxitud ligamentosa y neuralgia postherpética.

Protrusión disco-osteofática foraminal

Pregunta del lector: Buenas tardes. En L5 S1, con una protrusión disco-osteofática foraminal con reducción foraminal bilateral severa en lado izquierdo en paciente con 60 años, con dolor persistente en glúteo y pierna desde 4 meses y sin resultados exitosos con fisioterapia ni medicación, ¿qué alternativas hay para tratar esta dolencia? Gracias y un saludo.

Respuesta del doctor: La patología de la columna vertebral es tan frecuente como importante e incluso invalidante. En su caso, parece claro que el problema principal para ocasionar es esa protusión, y dependiendo la estructura que comprima, hasta qué punto lo haga y la reducción foraminal, le estará ocasionando la clínica en estructuras más distales debido precisamente a esa compresión nerviosa.

Desde la Medicina Regenerativa, se puede ofrecer tratamientos totalmente innovadores y efectivos a dicho nivel, reduciendo tanto la protusión discal, como por consiguiente la compresión que esta ocasiona y la sintomatología provocada, siempre usando material propio del paciente a través de técnicas innovadoras de biología celular sin necesidad de intervención quirúrgica ni métodos invasivos. Para poder ofrecer el mejor tratamiento indicado en su caso, le invito a que nos venga a visitar personalmente a nuestra clínica y así tras una anamnesis completa, exploración física y visualización de las pruebas de imagen que pueda aportar, le podremos indicar nuestra propuesta de tratamiento personalizado.

Rizatrosis

Pregunta del lector: Hola, me diagnosticaron rizartrosis. Me operaron hace 8 meses, volví a trabajar, pero siento que no quedé bien de mi operación ya que sigo con el dolor en la mano y pulgar y ahora me duele hasta el hombro y parte de la paletilla y cuello. ¿Qué puedo hacer?

Respuesta del doctor: La rizartrosis es uno de los problemas articulares más frecuentes que nos encontramos en nuestros pacientes. Bien por genética, por sobreuso o mal uso de la articulación, por combinación de todos estos factores, por edad... Es la lesión degenerativa más frecuente en la mano debida al desgaste progresivo de la articulación entre el primer metacarpiano y el hueso del carpo llamado trapecio. Desde luego, en mi opinión debería acudir a nuestra clínica para valorar el estado actual de la articulación, más si cabe tras sufrir una agresión como es una intervención quirúrgica.

Muchas veces, la rizartrosis se combina y/o complica con una tendinosis o incluso una compresión nerviosa que acaba afectando como nos indica en su caso al resto de la extremidad.

Hiperlaxitud ligamentosa

Pregunta del lector: Tengo hiperlaxitud ligamentosa, ¿qué puedo hacer? Me produce esguinces, caídas...

Respuesta del doctor: Los ligamentos son unas estructuras imprescindibles para mantener y guiar el movimiento. Cuando estos no tienen la consistencia necesaria, se pueden producir movimientos amplios en exceso, lo que ocasiona lesiones articulares secundarias. Por esto, la esta enfermedad puede ser asintomática o generar problemas en la articulación a nivel funcional, siendo frecuentes como nos comenta en su caso las luxaciones, esguinces, tendinitis y tendinosis...En algunos casos, también puede provocar enfermedades crónicas como el síndrome de Ehlers-Danlos (SED), donde la hiperlaxitud está aún más agravada y constituyendo un 64% de los SED, que se definen como un grupo heterogéneo de enfermedades hereditarias del tejido conectivo debido a alteraciones genéticas que causan defectos en el colágeno (proteína del tejido conectivo). Así pues, la hiperlaxitud ligamentosa es un síntoma de una alteración genética en la composición del ligamento, en la formación de colágeno que le da fortaleza, soporte y elasticidad a esta estructura.

Los tratamientos planteados en la actualidad consisten en la actuación sobre los diferentes problemas que pueden causar la hiperlaxitud, siendo un tratamiento multidisciplinar. No existe un tratamiento definitivo, pero podemos tratar de prevenir las complicaciones y tratar los síntomas. Se está estudiando a nivel de terapia génica poder llegar a la causa que provoca de la hiperlaxitud. Desde la Medicina Regenerativa, le podemos ofrecer el tratamiento de momento de reparación y fortalecimiento de los ligamentos que puedan sufrir la lesión, así como la prevención en la medida de lo posible.

Para valorar el estado actual de sus ligamentos, puede acercarse a cualquiera de nuestras clínicas situadas en Madrid, Palma de Mallorca, Valencia y Zaragoza y una vez valorada su situación actual, le propondremos el tratamiento personalizado más indicado en su caso.

Neuralgia postherpética



Pregunta del lector: Hola, me gustaría saber si tiene tratamiento para una neuralgia postherpética en la cadera. Muchas gracias.

Respuesta del doctor: En el caso que nos plantea, el origen de la patología (neuralgia) está más que definido, siendo la consecuencia de una infección vírica en este caso en concreto del Herpesvirus. En cuanto al tratamiento, siempre que queden restos de la infección vírica, no se puede hacer nada salvo el tratamiento propio de la infección herpética y algunos analgésicos. Si no persiste resto de la infección, sino que se trata de un dolor residual por efecto de la infección a nivel nervioso, hay que valorar el daño causado, en su cuantía y en la calidad en la que ha dejado los nervios afectados, valorando tanto una exploración como una batería de pruebas complementarias que nos den la información completa de cómo funciona la transmisión nerviosa.

Puede llamar y concertar una consulta para poder valorar el estado de su cadera y la afectación que ha podido ocasionar dicha infección y así poder ofrecerle un tratamiento si fuera posible.

