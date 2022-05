Tendinitis de Quervain y escoliosis: la doctora Guallar, de Clínicas Cres, responde las dudas de los lectores

La doctora Elena Guallar, miembro del equipo de especialistas de la Clínicas Cres en Zaragoza, ha resuelto las dudas que los lectores han enviado al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es sobre tendinitis de Quervain y escoliosis.

Para un diagnóstico más concreto, la doctora recomienda la visita a un especialista.

Tendinitis de Quervain

Pregunta del lector: Hola. En la mano izquierda tengo tendinitis de Quervain. El lunes me ve el traumatólogo cirujano. Trabajo en un almacén. Desde la última vez que me vio, me duele muchísimo y con cualquier roce veo las estrellas. ¿Debería coger la baja? ¿Cuánto tardarían en hacerme la operación? Un saludo.

Respuesta de la doctora: Si le ha visto y valorado un especialista, y está pendiente de una intervención quirúrgica, no podemos indicarle ni la valoración, confirmación del diagnóstico ni mucho menos una previsión de fecha para dicha intervención, puesto que eso depende mucho del traumatólogo y del sistema al que pertenezca (público, privado o por compañía de seguro).

Podemos indicarle que, para el tratamiento de su patología, desde la Medicina Regenerativa se le puede ofrecer un tratamiento para mejorar la calidad de vida y, si se encontrara en una fase no cronificada, hasta la completa resolución del problema. En cuanto a su pregunta sobre la situación de IT, debe ser la mutua que cubre su empresa la que valore su puesto de trabajo y el empleo de la articulación dañada mediante el servicio de prevención.

Pregunta del lector: Hola. Tengo tenosinovitis de Quervain diagnosticada en ambas muñecas. La de la izquierda ha mejorado mucho con tratamientos convencionales. La de la derecha (con una antigüedad de 8 meses) ha mejorado bastante, pero no totalmente. Persiste algo de dolor. He tomado antiinflamatorios, me han pinchado corticoides intramuscular, rehabilitación durante mes y medio e infiltración en muñeca. Me dijeron que si todo esto no funciona hay que operar. Mi pregunta es, ¿si se ha rebajado el dolor, debo operarme o solo se opera si el dolor no baja?

Respuesta de la doctora: La patología que comenta es tratable desde el campo de la Medicina Regenerativa sin necesidad de una intervención quirúrgica. Desde nuestra especialidad, consideramos la cirugía como el último escalón para cualquier tratamiento, es decir, cuando ya no hay otra forma de mejorar. En Medicina Regenerativa, no usamos ningún medicamento, solo sustancias de su propio organismo que ayudamos a concentrar en la parte dañada en cada caso, evitando así cualquier reacción anafiláctica ni medicamentosa.

Le invito a conocer nuestras clínicas y poder tener así una valoración personalizada y poder ofrecerle una acertada valoración y tratamiento adecuado.

Escoliosis

Pregunta del lector: Mi hija de 26 años tiene una escoliosis muy pronunciada, haciéndole una S en la columna. ¿Sirve de algo la filtración de células madre arriba y abajo de la columna?

Respuesta de la doctora: La Medicina Regenerativa trabaja en articulaciones varias, incluidas las articulaciones vertebrales para regeneración tanto de artrosis facetaria, como problemas discales, tanto a nivel discopatía, como protusiones y/o hernias discales, pero lamento comentarle, que en cuanto a la escoliosis, nuestra especialidad no es capaz de plantearle un tratamiento resolutivo de la misma, por ser ésta una patología de alteración de la curva natural de la columna vertebral, siendo candidata a un tratamiento ortopédico o en caso más grave, tratamiento quirúrgico.

Envíe su consulta pinchando aquí.

Si quiere una contestación personalizada para su problema, puede escribir al correo de Clínicas Cres (citas@clinicascres.com) y le responderán a la mayor brevedad posible.