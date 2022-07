Clínica Cres da respuesta a las dudas de los lectores sobre lumbocruralgia, esclerosis ósea y espondilosis

La doctora Elena Guallar es una de las expertas del consultorio médico patrocinado de Heraldo.es. Miembro del equipo de especialistas de la Clínicas Cres en Zaragoza, ha resuelto las dudas que los lectores han enviado sobre distintas dolencias relacionas con la traumatología, como la lumbocruralgia, la esclerosis ósea y la espondilosis.

Para un diagnóstico más concreto, la doctora recomienda la visita a un especialista.

Lumbocruralgia

Pregunta del lector: Soy mujer de 46 años, operada dos veces de luxación congénita de cadera de pequeña. Con los años, he necesitado prótesis de cadera y hace 14 meses me sometí a una cirugía de prótesis total de cadera. A raíz de ahí, mi recuperación no ha sido buena, tengo muchos dolores, no puedo hacer esfuerzos y si cargo con peso me duele más. Incluso al andar mucho o estar de pie me duele y me empieza a pesar la pierna. También se me ha quedado el pie rotado hacia afuera y una resonancia lumbar me dice que tengo lumbocruralgia. No sé qué hacer ni dónde acudir pues no puedo hacer nada, me tengo que sentar y descansar mi a menudo.

Respuesta de la doctora: Buenos días. La lumbocruralgia significa dolor que afecta la región lumbar de la columna vertebral a lo largo del nervio femoral (crural). Los síntomas se perciben en la región lumbar, en la ingle, en la cadera y en la parte anterior e interna del muslo hasta la rodilla. El nervio femoral es el más grande de la región lumbar y se divide en muchas ramificaciones: La ramificación muscular pasa por los músculos: cuádriceps femoral, sartorio y pectíneo, La parte cutánea se extiende a la parte anterior, medial y lateral del muslo, El nervio safeno pasa por la parte anterior y central de todo el muslo y la pierna,

Más DUDAS RESUELTAS Sobre bursitis, desgaste degenerativo e infiltraciones

Las ramificaciones articulares que pasan por la articulación coxofemoral y son las que en su caso en particular, podrían estar afectadas tras la colocación de es PTC. El dolor y los demás síntomas pueden depender de la compresión o irritación del nervio femoral que ya no logra conducir impulsos desde la médula espinal hasta la periferia y viceversa. El cerebro interpreta esta irritación del nervio como dolor. El nervio femoral se origina en la médula espinal, en el área de las raíces de los nervios entre L2-L3, L3 y L4 y entre L4 y L5. Una compresión en este área puede producir cruralgia.

Desde la Medicina Regenerativa se puede tratar dicho trastorno trabajando en la zona del origen y del propio recorrido del nervio, pudiendo reforzar e incluso eliminar la causa del dolor y no solo la sintomatogía si fuera factible. Está claro que una vez colocada la PTC, no se puede trabajar en esa articulación que ya ha sido sustituida por un material extraño, pero sí se puede trabajar a nivel tendinoso, muscular y nervioso.

Para saber hasta donde se puede llegar en su caso, le indicaría que solicitara una cita en cualquiera de nuestras clínicas, y tras una anamnesis, exploración y valoración de todas las pruebas que nos pueda facilitar, llegaremos a la mejor propuesta de tratamiento para usted.

Esclerosis ósea

Pregunta del lector: Tengo esclerosis ósea en muñeca y mandíbula. ¿Este tratamiento me podría mejorar?

Respuesta de la doctora: La esclerosis subcondral es un signo radiológico, es decir, que se demuestra en las placas de rayos de las articulaciones; que es el resultado de una respuesta reactiva del hueso y que se manifiesta como aumento de la densidad ósea del hueso subyacente al cartílago articular (esto es inmediatamente debajo de la articulación). Es típico de la artrosis, pero también puede presentarse en otras patologías.

Los tratamientos pueden ser variados dependiendo de la zona de tratamiento y la intensidad (ejercicios físicos, reducción del peso, fisioterapia, reeducación postural, terapia del movimiento,.....) y como no, la Medicina Regenerativa tratando el origen del problema. Con esta disciplina, se trabaja en el tejido dañado, iniciando una regeneración y por tanto una recuperación de la sintomatología y del problema. Así que respondiendo a su pregunta, sí, este tratamiento le puede mejorar.

Acuda a nuestra clínica y se le realizará una propuesta de tratamiento totalmente personalizada a sus necesidades.

Espondilosis

Pregunta del lector: Tengo 53 años y he sido operada en cuatro ocasiones por hernia de disco lumbares y una espondilosis con fijación de tornillos y barras desde hace 11 años. Actualmente presento dolores muy fuertes e incapacitantes, no puedo mantenerme mucho rato de pie, ni acostada, ni sentada. He recurrido a analgésicos fuertes y nada. ¿Qué debo hacer?

Respuesta de la doctora: Ante la situación que nos plantea, es difícil poder valorar sin explorar y valorar el estado físico de su columna. Si bien es cierto que la Medicina Regenerativa puede ayudar en el alivio del dolor como mínimo, en muchas ocasiones se puede plantear el tratamiento en el origen del problema, aunque en su caso en particular, no pueda ser esta una opción puesto que ya tiene material de osteosíntesis en su organismo. Acuda a nuestra clínica y podremos valorar hasta qué punto se le puede aliviar el dolor que presenta sin usar ningún fármaco y con la utilización únicamente del material creado por su propio cuerpo.

Envíe su consulta pinchando aquí.

Si quiere una contestación personalizada para su problema, puede escribir al correo de Clínicas Cres (citas@clinicascres.com) y le responderán a la mayor brevedad posible.