Clínicas Cres resuelve las dudas de los lectores sobre bursitis, desgaste degenerativo e infiltraciones

Se conoce como Medicina Regenerativa al conjunto de tratamientos que emplean material biológico, como células y tejidos, de la propia persona para tratar determinadas enfermedades o patologías. Esta terapia es de gran utilidad en el campo de la traumatología, tal y como explica la doctora Elena Guallar, desde la Clínica Cres de Zaragoza. La especialista ha resuelto las dudas que los lectores de Heraldo.es han enviado a través del consultorio médico patrocinado.

Para un diagnóstico más concreto, la doctora recomienda la visita a un especialista.

Bursitis y desgaste degenerativo

Pregunta del lector: Buenas tardes, tengo 20 años y hace tiempo estuve sintiendo un dolor leve en la parte superior de la rodilla derecha. Cuando me fui a atender me explicaron que tenía una bursitis, condromalacia y desgaste degenerativo de la misma rodilla. En estos momentos, el dolor es más fuerte. ¿Qué me recomienda usted? ¿Qué tratamiento debería usar y que consecuencias podría traer esas enfermedades? Gracias de antemano.

Respuesta de la doctora: Es demasiado joven para esa patología diagnosticada ya... ¿componente genético? ¿desgaste por sobreesfuerzo deportivo, laboral? ¿alteración en la biomecánica que hace desgastarse la articulación?

Desde mi experiencia, le recomendaría acudir a cualquiera de nuestras clínicas para poder valorar el estado actual de la rodilla y valorar el posible origen y comenzar cuanto antes el tratamiento. Con la Medicina Regenerativa se pueden plantear tratamientos para la mejora e incluso resolución de las patologías, corrigiendo tanto a nivel articular, como a nivel del origen si es posible. Cuando se desgasta un cartílago y más en edades tan tempranas, el efecto inmediato es una artrosis de la misma articulación y alteración de las articulaciones vecinas por deambulaciones forzadas.

Valore la Medicina Regenerativa como una opción para su tratamiento.

Infiltraciones

Pregunta del lector: Hola, mi problema es que me han infiltrado 4 veces en 3 años y estoy igual o peor, no puedo estar parado de pie y no puedo pasear con mi señora. Gracias, espero contestación.

Respuesta del lector: No indica exactamente cuál es la articulación dañada, si bien deduzco que se refiere a rodilla o cadera.

Sin tener más datos de su dolencia, edad, estado físico general y en particular de las articulaciones, poco puedo decirle. Comentarle eso sí, que desde la Medicina Regenerativa, se pueden solucionar muchas de las patologías articulares, o como mínimo podemos disminuir el dolor, mejorando la calidad de vida, siempre que se pueda aplicar la terapia indicada.



Envíe su consulta pinchando aquí.

Si quiere una contestación personalizada para su problema, puede escribir al correo de Clínicas Cres (citas@clinicascres.com) y le responderán a la mayor brevedad posible.