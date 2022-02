Desgaste de labrum, operación de cervicales y meniscopatía degenerativa externa: la doctora Guallar contesta a las dudas de los lectores

La doctora Elena Guallar, miembro del equipo de especialistas de la Clínicas Cres en Zaragoza, ha resuelto las dudas que los lectores han enviado al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es sobre desgaste de labrum, intervención en las cervicales y meniscopatía degenerativa externa.

Para un diagnóstico más concreto, la doctora recomienda la visita a un especialista.

Desgaste en el labrum

Pregunta del lector: Tengo desgaste en el labrum. ¿Sería posible la regeneración con células madre? Gracias

Respuesta de la doctora: Cualquier articulación con desgaste, sobreuso o lesionada es candidata a aplicar el tratamiento con Medicina Regenerativa con un resultado óptimo en diferentes grados según el estado previo y el tipo de lesión, tipo de vida del paciente... Según el tipo de rotura o alteración del labrum, hay ocasiones en las que es inevitable pasar por quirófano. Si bien, eso no es impedimento para contribuir con nuestra terapia de Medicina Regenerativa a mejorar y acelerar la cicatrización y la correcta reparación de la articulación.

Le invito a pasar por nuestra clínica y así poder valorar in situ su caso y poder ofrecerle el mejor tratamiento en su caso.

Intervención en las cervicales

Pregunta del lector: Quisiera su opinión sobre si debo operar las cervicales o no. El cirujano me aconseja que me opere. ¿Y si me quedo peor o mi cuerpo rechaza las placas que me van a poner? Ayuda, por favor. Gracias

Respuesta de la doctora: Cualquier intervención quirúrgica no deja de ser un estrés para el organismo intervenido, tanto antes como para la posterior recuperación. En el caso de la columna vertebral, es una parte de nuestro organismo especialmente delicada tanto por ser un sostén de la estructura corporal como por la función que cumple dentro del sistema nervioso. Hay patologías que se pueden beneficiar de la Medicina Regenerativa y aplicarse en todo el recorrido de la columna sin usar material extraño al organismo, usando material del propio paciente, evitando así rechazos y alteraciones del sistema inmunológico.

Para poder informarle de cuál sería la mejor opción en su caso, pase por nuestra clínica y en una consulta informativa se le valorará y se le ofrecerá la mejor opción.

Meniscopatía degenerativa externa

Pregunta del lector: Hola, buenos días. Tengo una meniscopatía degenerativa externa y edema medular de meseta tibial lateral (probable lesión osteocondral). Me mandan a tomar condrosan y glucosamina, pero me sigue doliendo la rodilla. Tengo gastritis crónica y tanta medicación no me cae bien. ¿Con esta patologí­a de rodilla podrí­a ponerme infiltración de ácido hialurónico? Gracias.

Respuesta de la doctora: Con la patología que nos comenta, yo le indicaría un tratamiento de Medicina Regenerativa mejor que una infiltración de ácido hialurónico, puesto que este último no va a tratar la patología, y el efecto 'amortiguador' le va a durar escaso tiempo. En el caso de realizar un tratamiento regenerativo, se puede obtener el efecto lubricante de la articulación, además de tratar el problema en sí. Pase por nuestra clínica y podremos ofrecerle el tratamiento más idóneo en su caso.

- Envíe su consulta pinchando aquí.

- Si quiere una contestación personalizada para su problema, puede escribir al correo de Clínicas Cres (citas@clinicascres.com) y le responderán a la mayor brevedad posible.