Las dudas de las lectoras sobre pólipos y miomas: qué son y cómo tratarlos

La doctora Cristina Torrijo, miembro de la Unidad de Ginecología del Hospital HC Miraflores de Zaragoza y referente en el tratamiento de miomas sin cirugía, ha respondido a las dudas recibidas en el consultorio médico patrocinado de Heraldo.es sobre pólipo endometrial, mioma intramural y radiofrecuencia para tratar un mioma.

Para un diagnóstico más concreto, la doctora recomienda la visita a un especialista.

Pólipo endometrial

Pregunta de la lectora: A principios del 2020 tuve sangrados que me duraron más de un mes, constantes y abundantes. Después, tenía la regla hasta dos o tres veces al mes y así estuve unos meses. Tomé unas infusiones y estuve bien y regular por un año, con sangrados normales y una vez al mes, pero, ahora, he empezado a tener pérdidas, como si fuera orina, y cuando reviso resulta que he expulsado un coágulo que me provoca mucho sangrado. Ayer saqué un coágulo grande, casi como del tamaño de la mitad de un dedo meñique. Hoy amanecí ya sin ningún sangrado, pero a los 10 minutos de caminar fui al baño y sentí como si tuviera una pérdida de orina y era de nuevo otro coágulo. Salió y al parecer paró de nuevo el sangrado. El año pasado cuando tuve el sangrado durante un mes me dijo el doctor que tenía un pólipo que había que hacer cirugía, pero el sangrado paró con las infusiones y estuve bien por más de un año y medio hasta ahora, que he empezado expulsar esos coágulos. Tengo 48 años y tomo 100mg de Eutirox todos los días.

Respuesta de la doctora: Creo que tienes un pólipo endometrial y te está dando síntomas. Hasta que no lo trates, con la cirugía que te recomendaron, no pararán esos sangrados. No creo que haya ninguna infusión que pueda resolver un problema como el tuyo. La cirugía es sencilla, se hace por la vagina y es muy efectiva.

Mioma intramural

Pregunta de la lectora: Hola doctora. Quería hacerle una consulta. Tengo 37 años y acabo de tener un aborto a las 10 semanas de gestación. Me detectaron un mioma intramural, pero me dijeron que eso no tuvo nada que ver y que a los dos meses lo podía intentar otra vez, pero la verdad estoy un poco asustada. En septiembre tengo una revisión. ¿Usted me podría informar de ese tipo de mioma en el embarazo? Muchas gracias de antemano.

Respuesta de la doctora: Los abortos pueden ser por causas muy distintas, y no siempre son evitables. Un mioma intramural, puede ser parte de la causa o no. No me dices el tamaño y eso es muy importante, y también la ubicación exacta, pero si te dijeron que no tenía por qué ser la causa, será así. Lo más lógico me parece seguir el consejo que te dieron.

Radiofrecuencia para tratar un mioma

Pregunta de la lectora: Hola tengo 40 años y un mioma de 5 centímetros, que parece ser degenerado. ¿Qué soluciones tengo?

Respuesta de la doctora: El tratamiento de los miomas hoy en día es principalmente quirúrgico. El practicar miomectomía (quitar el mioma ) o histerectomía (quitar el útero) es decisión del ginecólogo que te opere y con el lo tienes que consensuar. Hay otras posibilidades de tratamiento hoy. La embolización, el tratamiento mediante HIFU y la radiofrecuencia. La técnica que da mejor resultado es la radiofrecuencia, y consiste en producir necrosis por calor en el mioma mediante una técnica que es segura, que se hace bajo control ecográfico y sedación y que no requiere ni ingreso hospitalario. Después de realizar el tratamiento, el mioma va reduciendo poco a poco. Si tienes interés puedes informarte pinchando aquí.

