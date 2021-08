¿En qué casos puede usarse la radiofrecuencia para tratar los miomas? La doctora Torrijo contesta a las dudas sobre Ginecología

La doctora Cristina Torrijo, miembro de la Unidad de Ginecología del Hospital HC Miraflores de Zaragoza y referente en el tratamiento de miomas sin cirugía, ha respondido a las dudas recibidas en el consultorio médico patrocinado de Heraldo.es sobre mioma intracavitario, perimenopausia y uso de anticonceptivos hormonales.

Para un diagnóstico más concreto, la doctora recomienda la visita a un especialista.

Mioma intracavitario

Consulta de la lectora: Hola, tengo 35 años, tengo un mioma intracavitario con más del 50% dentro de la pared uterina. Mide sobre dos o tres centímetros. Ya llevo tres operaciones de histeroscopias quirúrgicas desde el 2010, pero al estar tan cerca de la pared uterina no pueden quitármelo del todo, solo reducírmelo algo, pero a la semana de la operación empieza ya salir de la pared del útero lo que queda o a crecer hacia la cavidad uterina y es como si no me hubiera operado. Llevo ya dos in vitros fallidos: uno por pocos óvulos y otro por una transferencia que no cuajó, y no quieren hacer más sin quitar antes el mioma. Mis reglas después de cada operación cambian. Ahora son muy dolorosas, de estar vomitando dos días, y largas. Me hablaron de la radiofrecuencia pero por mi Comunidad, Extremadura, no hay ningún sitio donde poder hacerla, y no sé si con la radiofrecuencia se solucionaría mi problema.

Respuesta de la doctora: Claramente necesitas tratar ese mioma. La radiofrecuencia es una muy buena opción en tu caso. Esta técnica se está extendiendo poco a poco. No la hacen en todos los sitios de España pero si ya en muchos. Puedes enviarme un mail (doctora@doctoratorrijo.es) y te ayudo a buscar el lugar de tratamiento más cercano a donde vivas.

Perimenopausia

NOTICIAS RELACIONADAS Alternativas a la histerectomía, sangrado después de la menopausia e hipotiroidismo y embarazo

Consulta de la lectora: Buenas. Tengo 52 años y tengo un mioma en el útero. Llevo como dos meses seguidos que me bajan puras manchas de periodo pegajoso. A veces no me viene en dos días y luego me baja otra vez una mancha, y los primeros días de cada mes siento sensación de que me va a venir mi periodo normal, siento los dolores cuando me bajaba la menstruación normal. A veces me da sofocos. Cuando me bajaba mi periodo normal, los tres primeros días me venía bastante y ya como a los ocho días se me quitaba. Gracias por leerme.

Respuesta de la doctora: Independientemente de que tengas un mioma o no, esos síntomas que me cuentas son normales en el periodo de perimenopausia. Es normal que tu periodo sea ahora distinto a como fue durante la época fértil de tu vida. Por estos síntomas no tienes que preocuparte, y posiblemente tu mioma no necesita tratamiento.

Uso de anticonceptivo hormonal

Pregunta de la lectora: Tengo 39 años. He vuelto a ponerme el anillo después de la vacunación por covid. A una semana de tener el periodo, tengo un flujo denso y mancho un poquito. Además de un dolor raro en una parte de la cabeza. Con ibuprofeno se alivia algo.

Respuesta de la doctora: Ese cambio del flujo es normal cuando se usa cualquier anticonceptivo hormonal. Se llama 'spooting' y no tiene importancia ni disminuye la eficacia del método, si estamos utilizándolo correctamente. Ciertamente, algunos compañeros, están comunicando cambios en el periodo tanto al pasar el covid como al ser vacunados. Son cambios menores, pasajeros y poco importantes. No puedo aventurar a que se debe ese dolor de cabeza. Si no pasa en unos días, deberías consultar con tu médico de atención primaria.

- Envíe su duda pinchando aquí.