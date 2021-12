Miomas y fecundación in vitro, ¿son compatibles? La doctora Torrijo contesta

La doctora Cristina Torrijo, miembro de la Unidad de Ginecología del Hospital HC Miraflores de Zaragoza y referente en el tratamiento de miomas sin cirugía, ha respondido a las dudas recibidas en el consultorio médico patrocinado de Heraldo.es sobre miomas y fecundación in vitro, miomas y quistes y regreso de la menstruación.

Para un diagnóstico más concreto, la doctora recomienda la visita a un especialista.

Miomas intramurales y fecundación in vitro

Pregunta de la lectora: Me han diagnosticado varios miomas intramurales. ¿Se puede realizar fecundación in vitro sin sacar antes los miomas?

Respuesta de la doctora: Necesitaría más datos sobre todo del tamaño, tipo y localización de los miomas. En términos generales, y suponiendo que necesitan tratamiento esos miomas, te diría que se puede hacer la captación, guardar los óvulos vitrificados, hacer la cirugía o el tratamiento y posponer la trasferencia de embriones a cuando el útero estuviera lo más sano posible.

Miomas y quistes

Pregunta de la lectora: Doctora, tengo 44 años y un mioma de 12 centímetros y quistes de 18 centímetros en ovario derecho y el médico indica cirugía de útero y ovarios. La verdad es que yo no deseo eso. ¿Qué puedo hacer? ¿Hay posibilidades de que con la menopausia se reduzca el tamaño o dejen de crecer?

Respuesta de la doctora: Nunca un comentario de tres lineas puede sustituir lo que ha dicho un médico que te ha visto y tiene todos los datos del caso concreto. Con los datos que me envías, yo indicaría exactamente lo mismo. Esas dos cosas suman 30 cm. Te sugiero que pongas 30 cm en una regla y veas el tamaño que tiene lo que hay dentro de tu abdomen. Con la menopausia dejarán de crecer, pero con ese tamaño, las posibilidades de que lesionen otras estructuras, por compresión son importantes. Te sugiero que sigas las indicaciones de tu médico.

Regreso de la menstruación

Pregunta de la lectora: Tengo 48 años y se me retiró la menstruación hace 6 meses y me ha vuelto a regresar y es un sangrado abundante. ¿Es normal que me suceda esto por la menopausia?

Respuesta de la doctora: La menopausia se considera instaurada cuando pasa un año sin que aparezca la menstruación. Que con 48 años aparezca una regla después de seis meses puede ser completamente normal.

