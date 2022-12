Miomas en el embarazo, endometriosis y uso del DIU y fármacos similiares: la doctora Torrijo resuelve dudas

La doctora Cristina Torrijo es miembro de la Unidad de Ginecología del Hospital HC Miraflores de Zaragoza, Zaragine, y ha resuelto las dudas recibidas acerca de embarazos, miomas y uso del DIU que lectoras de Heraldo.es han enviado a través del Consultorio Médico.

Embarazo y mioma

Pregunta de la lectora: Embarazo de seis meses con mioma gigante de 12,5x12,5 y placenta previa muy baja. ¿Podría operarse a la vez que la cesárea que parece ser segura? Si no lo quitan, ¿qué problemas futuros puedo tener?

Respuesta de la doctora: Los miomas no deben operarse en el curso de la cesárea, porque tanto el mioma como el útero tienen un tamaño muy aumentado en ese momento. La vascularización es mayor y los riesgos de hemorragia se multiplican. Ahora mismo los pasos a seguir son: primero acabar el embarazo por la vía que se decida en el último trimestre, después esperar seis meses y reevaluar la situación del mioma para ver cual es la forma óptima de tratarlo. Posiblemente entonces sea mucho más pequeño.

Endometriosis

Pregunta de la lectora: Tengo endometriosis y aunque las adherencias están bastante controladas (ahora mismo solamente tengo 2 pequeños implantes en la interfase útero - vesical, dos focos de hiperseñal en secuencia T1) aunque no hay muchas adherencias tengo dolor intenso y sintomatología parecida a la infección de orina, antes y durante el periodo y dolor diario y molestias habituales en la zona pélvica. Me recomiendan un DIU Mirena, para mitigar el dolor y tratar esos pequeños implantes. Tengo dudas de si empezar en breve un tratamiento de fertilidad, la ginecóloga me da la opción de empezar entonces un tratamiento con Cerazet en lugar del DIU... Y no sé qué hacer. ¿Qué sería más efectivo para mi dolor y qué tendría menos efectos secundarios? ¿Cuál es la diferencia entre ambos tratamientos hormonales? Mi prioridad es tratar este dolor y mejorar mi calidad de vida. Muchas gracias

Respuesta de la doctora: El DIU liberador de hormonas y Cerazet, contienen fármacos muy semejantes. Se trata de gestágenos que disminuyen la ovulación y, por tanto, contienen la progresión de la endometriosis. Si vas a usarlo durante menos de tres años parece conveniente optar por la administración vía oral (Cerazet). Pero ambos son contrarios a un tratamiento de fertilidad, así que lo primero que hay que hacer es decidir si queremos embarazarnos o no y saber si necesitamos o no tratamiento de reproducción.

Sandrago y premenopausia

Pregunta de la lectora: En junio me mandaron Cerazet para sangrado abundantes, tengo miomas. Solo lo tome 13 días porque no paraba de sangrar. En julio tuve la regla y agosto también, más o menos cuando me tocaba, pero ya llevo tres meses sin ella. Tengo 48 años, llevo ya varios años con faltas. No sé si esta falta se debe a las pastillas por 13 días. Gracias.

Respuesta de la doctora: Si tomaste Cerazet solo 13 días te faltó paciencia. Es un error bastante frecuente interrumpir los tratamientos antes de tiempo. A menudo los fármacos no son automáticos, y necesitamos algo de paciencia para obtener el efecto deseado. Aun así, con 48 años y antecedentes de faltas menstruales, lo más probable es que estés en perimenopausia y estos meses sin regla se vayan haciendo cada vez más frecuentes. Si esto es así, tus problemas se van a resolver solos, salvo que esos miomas te den síntomas de compresión de estructuras vecinas.