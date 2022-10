¿Cuál es el mejor tratamiento para los miomas? La doctora Torrijo responde las dudas de los lectores de Heraldo.es

Los miomas son masas anormales de tejido muscular que se localizan en el útero y ocasionalmente en el cuello uterino. La doctora Cristina Torrijo, que desarrolla su labor en la Unidad de Ginecología del Hospital HC Miraflores de Zaragoza, Zaragine Mujer y Salud, es un referente en el tratamiento de estos sin cirugía y ha resuelto las dudas recibidas en el Consultorio Médico de Heraldo.es acerca de esta dolencia.

Pregunta de la lectora: Hola...tengo 50 años y me diagnosticaron miomas uterinos subserosos. ¿Esos miomas producen un manchado intermitente? ¿Hay tratamiento?

Respuesta de la doctora: Los miomas subserosos no suelen producir sangrado. Hay tratamiento para todos los miomas que producen síntomas. Los que son subserosos puros tienen la cirugía como método de elección.

Pregunta de la lectora: Hola, tengo un mioma de 10 cms, mi regla es normal sin sangrado excesivo, pero si tengo mucho dolor y sobre todo inflamación de mi abdomen. Mi médico me ha recomendado colocarme DIU hormonal para evitar cirugía. ¿Reduce esto el tamaño del mioma?

Respuesta de la doctora: Un mioma de 10 cm puede ser la causa del dolor y de la sensación de ocupación de espacio del abdomen. Puede notarse a la palpación del abdomen, e incluso a simple vista cuando estés tumbada, según la localización del mioma y el tamaño del abdomen. Puede producirte también estreñimiento, que puede ser la casusa de distensión del abdomen. El DIU no va a reducir el tamaño ni los síntomas que describes, sirve para disminuir el sangrado. Los miomas suelen seguir creciendo hasta la menopausia. Creo que necesitas tratarlo.

Pregunta de la lectora: En 2019 deje de menstruar. Tenía 4 miomas y en la ecografí­a de 2020 quedaban 2 de 3mm cada uno. En 2021, ya no había miomas en la ecografía. Pero en la de 2022 tengo un mioma de 3 centímetros y el examen citológico dice hipertrófico. ¿Qué significa? ¿Qué puedo hacer?

Respuesta de la doctora: Los miomas de 3 mm no tienen ninguna importancia. El de 3 cm, si no te da síntomas, que entiendo que no, no necesita tratamiento en edad perimenopausica. Creo que no tienes que hacer nada. El resultado de hipertrófico entiendo que en la citología de cérvix, no tiene nada que ver y tampoco es para preocuparse.

Pregunta de la lectora: Hola, tengo 48 años y desde hace un tiempo tengo cambios en mis ciclos menstruales, con sangrado abundante todos los meses. Después de un mes no tuve mi período, pero este último estuve con sangrado todo el mes, la cantidad era muy poca, pero hace unos días empezó a ser más importante el sangrado como normalmente. ¿Son normales estos síntomas?

Respuesta de la doctora: Los síntomas que describes pueden ser perfectamente normales en tu edad. Si en ningún momento el sangrado es excesivo no hay motivo de preocupación. Si el sangrado es muy abundante o no cesa, conviene que te valore un ginecólogo. Y en todos los casos, si hace años que no te han hecho un chequeo ginecológico sería recomendable hacer uno en esta época de la vida.