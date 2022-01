La doctora Torrijo contesta a las dudas sobre cambios en la menstruación, dificultades para concebir y manchado persistente

La doctora Cristina Torrijo, miembro de la Unidad de Ginecología del Hospital HC Miraflores de Zaragoza y referente en el tratamiento de miomas sin cirugía, ha respondido a las dudas recibidas en el consultorio médico patrocinado de Heraldo.es sobre cambios en la menstruación, dificultades para concebir y manchado persistente.

Para un diagnóstico más concreto, la doctora recomienda la visita a un especialista.

Cambios en la menstruación

Pregunta de la lectora: Buenas noches, doctora. Tengo 47 años y hace seis meses que no me viene la menstruación. Tengo un mioma y hasta ahora me llegaba la regla de manera regular.Me dan cólicos como si me fuera a venir la menstruación.

Respuesta de la doctora: A tu edad, tener meses sin regla es muy normal. No me das ningún dato de tu mioma y es vital esa información, porque es muy distinto según cómo sea su tamaño y su localización. Sin embargo, si tu regla empieza a fallar, lo más probable es que tus problemas vayan disminuyendo y acaben por desaparecer al establecerse la menopausia.

Dificultades para concebir

Pregunta de la lectora: Ya llevo dos embarazos perdidos. Tengo 43 años. Hace unos cuatro meses me diagnosticaron un quiste sangrante, me dijeron que lo expulsaría solo y me mandaron a casa. Desde entonces tengo desajustes: reglas más abundantes, largas y dolorosas. Quisiera saber si hay algo para que se regularicen y algo que me sirva para la ovulación y que me pueda quedar embarazada. Gracias por su atención y ayuda.

Respuesta de la doctora: A los 43 años es difícil conseguir un embarazo y que este siga adelante. No es imposible, ni mucho menos, pero las posibilidades son escasas. Ojala tuviéramos una pastillita que resolviese su problema, pero lo más probable es que para conseguir un embarazo necesite fecundación in vitro y utilizando óvulos donados. Otra cosa son las menstruaciones largas y dolorosas, en ese caso, le recomiendo que consulte un ginecólogo, porque podría haber patología que fuese la causa.

Manchado persistente

Pregunta de la lectora: Hola, tengo 39 años y, a finales de noviembre, tuve mi regla un poco diferente en cuanto a tiempo y cantidad. Normalmente, me dura cinco días y solo los dos primeros son abundantes. En esta ocasión, me ha durado ocho dí­as y fue abundante durante cinco días. Al terminar mi regla, solo descansé dos días y me vino un manchado ligero color marrón. No tengo dolor ni molestia, pero tengo presente el manchado. Diariamente tengo que usar un protector. ¿Esto es síntoma de premenopausia?

Respuesta de la doctora: Lo que me cuentas no tiene nada que ver con la premenopausia. Para ello tendrías que tener periodos de varios meses sin regla. No es tu caso. Ese manchado puede ser por muchas cosas, porque hayas tomado alguna medicación, si te has vacunado de covid recientemente... Te sugiero que esperes unos meses y si no se regula consultes con un ginecólogo.