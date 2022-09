La doctora Torrijo resuelve las dudas de los lectores de Heraldo.es sobre miomas, fibromas y otras cuestiones ginecológicas

La doctora Cristina Torrijo desarrolla su labor en la Unidad de Ginecología del Hospital HC Miraflores de Zaragoza, Zaragine Mujer y Salud, y es un referente en el tratamiento de miomas sin cirugía. La especialista ha resuelto las dudas recibidas en el Consultorio Médico de Heraldo.es.

Fibroma

Pregunta de la lectora: Tengo 49 años y hace tres que no tengo la menstruación. Me detectaron un fibroma del tamaño del útero en un examen ginecológico rutinario, pero no tengo ningún dolor, solo voy frecuentemente a orinar. Por la posición del tumor, que está debajo del cuello del útero, me han recomendado una operación porque puede seguir creciendo. Quisiera saber si hay algún tratamiento alternativo.

Respuesta de la doctora: Por lo que explicas, ese mioma está comprimiendo tu vejiga y eso hace que no tenga posibilidad de distenderse para alojar una cantidad normal de orina. Por eso tienes deseo frecuente de orinar. Como alternativa a la cirugía, puedes usar radiofrecuencia, porque va a disminuir tanto el tamaño del mioma como su consistencia lo que probablemente te va a disminuir la compresión del mioma sobre la vejiga, van a disminuir los síntomas y vas a poder evitar la cirugía.

Miomas y menopausia

Pregunta de la lectora: Tengo cinco miomas y uno dentro del endometrio. Llevo 14 meses sin la regla y ahora he empezado a manchar cuando me limpio. Me dijo mi ginecólogo que estaba ya en la menopausia. ¿Puede deberse a otra cosa?

Respuesta de la doctora: Posiblemente el sangrado te lo esta produciendo ese mioma que tienes en el endometrio. Sin embargo, si ya estas en menopausia lo más posible es que el sangrado sea ocasional hasta que desaparezca y puedes no tratarlo. Debes hacer controles anuales, pero si no aumentan los síntomas no necesitas tratamiento.

Miomas y menstruación

Pregunta de la lectora: Tengo 46 años y he tenido reglas normales. Desde hace seis años tengo miomas y después de la regla este mes estoy sangrando un poco. ¿A qué puede deberse?

Respuesta de la doctora: Puede deberse a los miomas. Debes de controlarlo. Si es una cosa ocasional, o moderada, no necesitas tratamiento, pero si va aumentando deberás de tratarlo. En cualquier caso es conveniente que controles el tamaño de esos miomas, una vez al año, al menos hasta la menopausia.

Premenopausia

Pregunta de la lectora: Tengo 49 años, la regla me dura cinco días y este mes de ha durado 10. ¿Es un síntoma de premenopausia? En la última citología era todo correcto.

Respuesta de la doctora: No es preocupante esa duración si es ocasional y la abundancia no es excesiva. Alrededor de la menopausia estas situaciones son frecuentes y normales. La citología no tiene relación con el sangrado menstrual, busca otro tipo de enfermedades.

Sangrado poscoito

Pregunta de la lectora: Tengo 57 años, sangrado poscoito y endometrio de 3,4mm, además de estenosis cervical y dolores. ¿Qué me puede ocurrir? ¿Hay posibilidades de que tenga cáncer?

Respuesta de la doctora: Con estos datos no puedo darte muchas respuestas. Si el sangrado persiste, habría que valorar hacer una histeroscopia para ver ese endometrio. No tienes porque tener ningún cáncer, nadie estamos libres. Si te recomendaría control en 6 meses de ese endometrio o antes si hay sangrados ocasionales que no se relacionen con las relaciones sexuales.