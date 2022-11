La doctora Torrijo resuelve las dudas acerca de sinequia de cuello uterino y miomas

La doctora Cristina Torrijo desarrolla su labor en la Unidad de Ginecología del Hospital HC Miraflores de Zaragoza, Zaragine Mujer y Salud. Como experta en miomas y otras cuestiones ginecológicas, la especialista ha resuelto las dudas recibidas en el Consultorio Médico de Heraldo.es. Para conocer la opinión de la doctora acerca de alguna dolencia de este campo, puedes dejar tu consulta pinchando aquí.

Pregunta de la lectora: Hola, tengo 36 años y desde hace ocho meses mi ciclo menstrual ha cambiado de 5 días a 15, con muchos coágulos y mal olor. Estoy reconizada y tengo una sinequia de cuello uterino. ¿Qué debo hacer?

Respuesta de la doctora: Las conizaciones, o la sinequia en el cuello no tienen ninguna relación con los cambios en tu menstruación. Si tu ciclo, con 36 años, está produciendo un sangrado que dura 15 días todos los meses o que es tan abundante que tienes coágulos, tiene que verte un ginecólogo.

Pregunta de la lectora: Tengo 48 años y hace justo un año dejé de menstruar. Hoy he tenido un manchado regular, solo una vez. Hace un mes asistí a mi consulta ginecológica, me hicieron Papanicolau y todo bien, pero tengo un mioma intramural en la pared posterior de 2,2x2cm. También tuve un sangrado después de mantener relaciones sexuales. ¿Tiene relación con el mioma? Gracias.

Respuesta de la doctora: Con 48 años, si hace un mes tuviste una ecografía normal no tienes porque preocuparte con un sangrado ocasional, o con una menstruación. El Papanicolau es otra forma de llamar a la citología, no tiene nada que ver con el mioma ni con los sangrados. Son cosas distintas que se localizan en zonas distintas del útero. Y el sangrado después de las relaciones sexuales si es aislado y tienes una revisión hecha hace un mes tampoco tiene que preocuparte. El mioma de ese tamaño, tampoco es importante. Todo lo que me cuentas es poco importante siempre y cuando tengas un control normal hace poco tiempo. Es fácil que el mioma no te de síntomas nunca, que tu menstruación haya sido ocasional y que el sangrado después de las relaciones sexuales, si se mantiene en el tiempo, por ser incómodo, merezca que te valoren entre revisiones.

Pregunta de la lectora: Tengo 52 años y llevo tres años con problemas con la regla. Tomo Primolut y no llega a cortarse del todo, también tengo un mioma de 1,5 cm. No sé qué hacer. Gracias.

Respuesta de la doctora: La expresión “problemas con la regla “ es un poco imprecisa. En esta edad vale casi todo el sangrado que no sea una hemorragia ni sea muy mantenido, porque probablemente en poco tiempo la menstruación se va a retirar y el problema se resolverá solo. Ese mioma tan pequeño solo puede ser causa del sangrado si es submucoso. En ese caso si habría que hacer tratamiento, pero si no, es mejor esperar.