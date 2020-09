Miedo al dentista, dientes amarillentos por el tabaco y daños tras una caída: Centro Dental Torres contesta a los lectores

Francisco Torres, Javier Climent, Silvia Ginés y Daniel Pascual, especialistas en salud bucodental y miembros del Centro Dental Torres, con tres clínicas en Zaragoza, han respondido a las dudas que los lectores han enviado al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es sobre miedo al dentista, dientes amarillentos por el tabaco y daños tras una caída

Para un diagnóstico más concreto, los doctores recomiendan la visita a un experto.

Dientes amarillos por el tabaco

Pregunta del lector: Hola, soy fumadora desde hace muchos años y ahora, al llevar todo el día la mascarilla y solo bajarla para fumar, me he dado cuenta de que mis dientes están más amarillos, ¿puede influir el uso de mascarilla? ¿Qué puedo hacer para evitar el cambio de coloración? ¿Un blanqueamiento sería efectivo o se me volverían a oscurecer?

Respuesta del Centro Dental Torres: Aparentemente, no debería existir relación entre el uso de la mascarilla y el oscurecimiento de los dientes. El cambio de coloración puede producirse por ciertos alimentos y bebidas, así como el consumo de tabaco. Dejar de fumar podría ayudar a reducir este oscurecimiento.

Será el dentista quien valore en cada caso si el blanqueamiento puede ser útil, ya que hay variantes que pueden alterar el resultado, como restauraciones, fundas o carillas previas, retracción de encías... Existen técnicas, materiales y herramientas para conseguir el color blanco que se desee y conviene orientar y elegir el trabajo mínimo y necesario de forma individual y profesional.

Sedación consciente

Pregunta del lector: Desde que era pequeño tengo mucho miedo de ir al dentista. El otro día, escuché hablar de la sedación consciente. ¿En qué consiste?, ¿es efectiva en los pacientes con tanto miedo como el que siento yo?

Respuesta de Centro Dental Torres: La sedación consciente en el campo odontológico es una práctica recientemente popularizada, aunque lleva ya varios años aplicándose en las consultas de algunas clínicas dentales autorizadas. Existen muchos pacientes que sienten miedo con solo oír la palabra dentista (odontofobia). De hecho, el miedo al dentista es mucho más habitual de lo que pensamos: lo padece en torno al 15% de la población mundial.

El efecto que produce la sedación es de una profunda relajación, reduciéndose con ello los nervios y el estrés que puedan sufrir. Incluso en el momento de aplicarse la anestesia, el paciente está más tranquilo. Esto permite que el especialista pueda perfectamente realizar el tratamiento, y que el paciente no sufra con ello.

Es un tipo de sedación totalmente segura, siempre y cuando se aplique en un centro dental acreditado con experiencia y que cuente con los recursos técnicos y humanos necesarios. Las clínicas Torres Lear disponen de la certificación de centro autorizado para la aplicación de sedación consciente en los tratamientos dentales, tanto intravenosa como por inhalación. Además, contamos con el equipamiento médico y humano para la correcta administración, incluyendo un médico anestesiólogo especializado para los niveles más profundos de sedación en los pacientes que lo necesitan.

Pequeño defecto en un diente

Pregunta del lector: Tengo un pequeño defecto en un diente que me produjo una caída. Me falta la esquina de una de mis palas y estéticamente me acompleja. ¿Cuál es la solución más sencilla para remediarlo?

Respuesta del Centro Dental Torres: Por lo que parece, al tratarse de una pequeña esquina del diente, la solución más sencilla podría ser repararlo mediante un material de resina estético. Sin embargo, en algunos caso puede ser aconsejable algún otro tipo de restauración cerámica. También habrá que valorar otros factores, como la posición de los dientes, si se trata de un paciente bruxista o apretador, etc. Por ello te aconsejo que sea tu dentista de confianza quien valore el mejor tratamiento en tu caso.

En ocasiones, es muy interesante aprovechar para definir el problema estético de la sonrisa en conjunto. Con los avances informáticos se consigue hacer una previsión de resultados antes de tocar los dientes, de manera que podemos hacernos una idea de cómo quedará antes de elegir el tratamiento, sabiendo y analizando el efecto que producirá.

- Envíe su consulta pinchando aquí