Dudas sobre el uso de la mascarilla y la salud bucodental: el Centro Dental Torres responde

Dolor de mandíbula

Pregunta del lector: Últimamente, desde que llevo la mascarilla, noto que aprieto mucho los dientes y eso hace que, al final del día, llegue incluso a dolerme la mandíbula. ¿Puede estar provocándome bruxismo? ¿Qué puedo hacer para evitarlo?

Respuesta del Centro Dental Torres: No hay nada que indique que el hecho de llevar mascarilla pueda desencadenarlo. Esta situación tan complicada que nos está tocando vivir durante los últimos meses puede producir en determinadas personas un aumento del estrés, que sí podría estar más relacionado con un aumento de esta parafunción.

Será el dentista quien considere si necesita algún tipo de tratamiento ya sea farmacológico o con algún tipo de férula protectora para evitar el desgaste excesivo o el daño de su articulación. Sin olvidar la importancia del control del estrés.

Desinfección de la mascarilla

Pregunta del lector: Cuando uso durante mucho rato la mascarilla, tengo muy mal sabor de boca y el aliento me huele peor. ¿Puede causar problemas llevarla? ¿Debería aumentar mi higiene?

Respuesta del Centro Dental Torres: Es importante cambiar la mascarilla regularmente o desinfectarla o lavarla según las indicaciones del fabricante. Su uso no debería causar problemas a nivel bucodental y nuestra higiene debería ser la misma de siempre, constante y minuciosa.

Hábitos de higiene en verano

Pregunta del lector: ¿Tengo que seguir unos hábitos de higiene dental distintos en verano? ¿Pueden las comidas y bebidas frías afectar a mi salud bucodental?

Respuesta del Centro Dental Torres: En verano debemos seguir los mismos hábitos de higiene que el resto del año. En muchas ocasiones, al tratarse de una época en la que disfrutamos de nuestras vacaciones y abandonamos nuestras rutinas, se descuida nuestra higiene bucodental. No debemos bajar la guardia, y no olvidar en nuestro neceser de viaje el cepillo dental, seda, interdentales…

Las comidas y bebidas frías no afectan a la salud bucodental, si bien es cierto que pueden desencadenar sensibilidad en algún paciente o producir dolor en caso de presentar patologías no tratadas del nervio del diente. Si presenta sensibilidad antes comidas o bebidas frías, lo más recomendable es acudir a su dentista de confianza, que será quien valore si existe alguna patología previa o no y su posible tratamiento.

