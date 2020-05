Injerto de encías, caída de una funda y enfermedad periodontal: el Centro Dental Torres resuelve las dudas

Los expertos del Centro Dental Torres han contestado a las dudas sobre salud bucodental que los lectores han enviado al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es. Desde la clínica zaragozana, además, recuerdan que han reforzado sus medidas de seguridad y quienes lo necesiten pueden acudir al dentista en un entorno tranquilo y sin riesgos.

Injerto de encía

Pregunta del lector: Después de hacerme un injerto de encía tengo miedo de practicar ejercicio por si se mueve la pieza. Y también me están saliendo cosas blancas en el lado del injerto. Me lo hicieron hace una semana. ¿A qué puede deberse?

Respuesta del Centro Dental Torres: Cuando realizamos este tipo de intervenciones, buscamos que se produzca una nueva vascularización entre el injerto y el lecho receptor, por lo que, sobre todo durante la primera semana, habrá que evitar todas las tensiones que puedan poner en peligro la misma. Ya sea ejercicio físico, 'tirones' del labio para observar evolución, etcétera.

Las manchas blancas pueden ser debidas al propio proceso de cicatrización del injerto, sin embargo, conviene que su dentista lleve un seguimiento exhaustivo del caso para valorar evolución.

Caída de una funda

Pregunta del lector: Se me ha caído una funda de una muela que tiene caries y me duele, aunque no es un dolor insoportable. Estoy masticando solo por un lado. Me da miedo perder la muela. Muchas gracias.

Respuesta del Centro Dental Torres: Es preferible tratar los problemas lo antes posible. Cuanto más esperamos, aumentan las posibilidades de perder la pieza o de sufrir dolor más severo. De ahí la importancia de la prevención a través de las revisiones periódicas. Ante una caída de una funda, acuda a su dentista lo antes posible para valorar el tratamiento que se adecua más a su caso.

Encías inflamadas

Pregunta del lector: Buenas tardes. Tengo las encías inflamadas y en algunos de mis dientes se empiezan a ver los nervios. Tengo miedo de que puedan caerse/partirse. ¿Es posible que pase? Muchas gracias.

Respuesta del Centro Dental Torres: Uno de los signos de la enfermedad periodontal es la exposición radicular, es decir, la sensación de que 'se ve más diente', derivada de la pérdida de encía y hueso. La inflamación de las encías puede ser otro de los signos. En los estadios más avanzados de la enfermedad periodontal, se puede llegar a la pérdida total de tejidos de soporte y la consecuente 'caída' del diente.

El desgaste severo del esmalte, provocado por distintas patologías, también puede producir que vislumbremos el nervio en la parte superior del diente. Acuda a su dentista lo antes posible para que diagnostique el problema y le dé las pautas necesarias a seguir.

