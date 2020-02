Muelas del juicio estancadas, implantes y miedo al dentista: el Centro Dental Torres resuelve las dudas

Además de por su repercusión estética, los problemas bucodentales son algunas de las cuestiones sobre salud que más preocupan. Por eso, esta semana, los doctores Daniel Pascual, Francisco Torres y Silvia Ginés, del Centro Dental Torres, han contestado a las preguntas enviadas por los lectores al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es sobre muelas del juicio estancadas, implantes dentales y miedo al dentista.

Para un diagnóstico más concreto, los doctores recomiendan la visita a un especialista.

Muelas del juicio estancadas

Pregunta del lector: Hola, tengo 25 años y el otro día en la revisión con mi dentista habitual me dijo que las muelas del juicio se habían estancado (me han salido un poco, pero no del todo) y que quizás lo mejor era quitarlas. A mí no me molestan ni me duelen, ¿es necesario que por eso tenga que hacerme una operación? Me gustaría tener una segunda opinión.

Respuesta del doctor Daniel Pascual: Si no duelen, ya no tenemos urgencia por quitarlas. Sí que importa valorar qué tipo de problemas pueden crear en las piezas próximas y en los tejidos blandos de alrededor. En ocasiones, pueden generar problemas incluso malos que pueden pasar desapercibidos. Lo mejor, tenerlas controladas a través de radiografías y revisiones para evitar posibles problemas y quitarlas cuando sea necesario.

Implantes dentales

Pregunta de la lectora: Hola, soy una mujer de más de 50 años con varios implantes en la boca y me gustaría saber cada cuánto tiempo debo revisarlos o si no es necesario hasta no tener algún problema. Gracias

Respuesta del doctor Francisco Torres: Si todo va bien y llevan tiempo, conviene revisar al menos una vez por año para localizar posibles problemas, cuanto antes, mejor, y resolverlos antes de que sean mayores. Una inspección visual, clínica y funcional puede abrir paso a la necesidad radiológica. Lo mejor es hacer revisiones generales una vez al año para evitar esos posibles problemas tanto en los implantes como en los dientes.

Miedo al dentista

Pregunta del lector: Tengo 30 años y desde hace una década no visito al dentista. En este tiempo no he sentido molestias, pero me gustaría hacerme una revisión. Mi problema es que siento mucho pánico a la hora de ir a la consulta y por eso siempre lo acabo retrasando. ¿Hay alguna solución?

Respuesta del doctora Silvia Ginés: El miedo al dentista es humano y frecuente. Hasta hoy no tenemos más remedio que la presencia 'real' para localizar problemas que, demasiadas veces, no provocan molestias hasta que es demasiado tarde. Así que conviene dedicar un primer día a no hacer nada más que recoger datos, obtener información. Y después. plantear tratamientos con técnicas modernas de sedación consciente, que permiten que ir el dentista sea casi, casi, como ir 'de campo y playa', ¡o a un balneario! Además, la posibilidad de utilizar las gafas virtuales con las que puedes ver una película durante tu cita, te hará mucho más amena y relajante la visita al dentista. ¡Ánimo!

