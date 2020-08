Lumbalgia, protrusión discal y cruralgia: el doctor Iglesias explica qué son y cómo tratarlas

El doctor Daniel Iglesias, miembro del equipo de Traumatología de Quirónsalud Zaragoza y del Instituto Aragonés de Traumatología, ha contestado a las consultas sobre lumbalgia, protrusión discal y cruralgia enviadas por los lectores al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es.

Para un diagnóstico más concreto, el doctor Iglesias recomienda la visita a un especialista.

Cruralgia

Pregunta del lector: Llevo cuatro meses con dolor en el glúteo derecho, que irradia a la parte anterior del muslo hasta la rodilla. En la RM se diagnostica leve discopatía discal no compresiva. En clínica del dolor dicen que no hay patología. Fisioterapia con leve mejoría y punto doloroso piramidal. RM cadera normal. No se qué hacer. Dismetría pierna 1,6 cm corregida.

Respuesta del doctor: El dolor que refiere lo denominamos cruralgia y es causado por la irritación de una raíz lumbar de un nivel alto que puede estar causado por múltiples causas. Cuando el dolor es causado por la irritación de una raíz lumbar de un nivel bajo el dolor típicamente baja por la cara posterior de la pierna hasta el pie y entonces lo denominamos ciática. Esta cruralgia a veces se puede confundir con un dolor de origen de cadera, por lo que es muy positivo tener descartada la cadera con esa resonancia normal.

Aunque no haya una causa compresiva, en ocasiones la irritación nerviosa se debe a otras cuestiones como, por ejemplo, mediadores químicos propios de la degeneración discal que causan adherencias a las raíces nerviosas, por lo que mi recomendación sería completar su diagnóstico con un estudio neurofisiológico para evidenciar la afectación neurológica.

Lo cierto es que su tipo de dolor generalmente responde bien a un tratamiento conservador con medicación y fisioterapia. Cuando, como parece en su caso, no es efectivo, mi recomendación sería realizarle un bloqueo infiltrativo selectivo en quirófano que ofrece una altísima tasa de éxito en la resolución del dolor.

Protrusión discal

Pregunta del lector: Paciente de 30 años. Protrusión discal L1-L2, hernia L5-S1, síndrome facetario y fascitis plantar. Estoy con tratamiento conservador. ¿Qué tipo de esfuerzos y trabajo tengo que evitar? Ya que me duele la pierna por la ciática al estar de pie y la lumbar si doblo la espalda

Respuesta del doctor: Desde el punto de vista de la columna, se deben evitar actividades que impliquen impacto (como correr, saltos...), flexoextensión de tronco o elevar y manipular pesos elevados. Es muy recomendable que, a su vez, mantenga una buena postura corporal en sus actividades, para lo cual sería recomendable actividades tipo pilates o espalda sana en su tiempo libre, así como completar su recuperación con un buen programa de fisioterapia.

Convendría analizar su caso en consulta con una exploración y análisis de su resonancia detallada, y es que siendo su sintomatología acusada, y ya llevando un tiempo razonable en el que no se ha autoresuelto, se podría valorar la realización de terapias infiltrativas en aras de eliminar su dolor tipo ciático. En casos muy invalidantes podríamos plantear la cirugía endoscópica de columna como una solución, dado que nos permitiría extraerle la hernia y aliviar su sintomatología con una incisión de tan solo ocho milímetros, lo cual agiliza considerablemente su recuperación.

Desde el punto de vista de su fascitis, se recomendaría el uso de talonera, ejercicios a realizar en domicilio para extensión de la fascia plantar y fisioterapia. En casos rebeldes recurrimos a terapias infiltrativas con importante tasa de éxito.

Lumbalgia

Pregunta del lector: Tengo degeneración de columna y protrusiones en L3 con L4, L4 con L5 Y L5 con S1. Trabajo en un almacén de paquetería, lo mismo cojo un sobre que una caja de 40 kilos. Aún estoy de baja, pero, cuando me incorpore al trabajo, ¿puedo realizar lo mismo que hacía antes?

Respuesta del doctor: La presencia de discopatías lumbares en población general es muy prevalente. La lumbalgia es el principal motivo de baja laboral y lo habitual es que se autoresuelva en un plazo razonable y pueda volver a realizar su actividad laboral sin mayores problemas. Reposo relativo, fisioterapia y medicación son los pilares para su recuperación, y casos rebeldes serían beneficiados con terapias infiltrativas de cara a acelerar su alta laboral.

