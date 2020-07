El doctor Daniel Iglesias, especialista en columna, responde a las consultas de los lectores sobre dolores de espalda

El doctor Daniel Iglesias, especialista en columna y miembro del equipo de Traumatología del hospital Quirónsalud Zaragoza y del Instituto Aragonés de Traumatología, ha contestado esta semana a las dudas que los lectores han enviado al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es.

Para un diagnóstico más concreto, el experto recomienda la visita a un médico.

Endoscopia de columna

Pregunta del lector: He oído hablar de que actualmente es posible operar una hernia discal lumbar sin abrir, por endoscopia. ¿Cómo es la operación? ¿Qué ventajas tiene respecto a la cirugía abierta?

Respuesta del doctor: La endoscopia de columna supone una revolución en el tratamiento de hernia discal dado que permite, a través de una incisión de tan solo ocho milímetros, extraer la hernia. Como ventajas encontramos un menor sangrado, mínimo riesgo de infección, menor dolor postoperatorio, reducción de la estancia hospitalaria (generalmente alta en el día, sin noche de hospitalización) y una recuperación laboral y deportiva mucho más precoz. Además, permite su realización en muchos casos bajo anestesia local, evitando los efectos secundarios de la anestesia general y haciendo accesible la cirugía de columna a pacientes añosos o con riesgo elevado anestésico por enfermedades asociadas.

Además, dado que no altera la estructura interna de la columna por su menor agresividad, evita dolores lumbares futuros más frecuentes en la cirugía abierta convencional, minimiza la necesidad futura de implantar tornillos y el desarrollo futuro de adherencias-fibrosis que generen dolores irradiados.

Es una técnica segura, fiable, con excelentes resultados y en, la actualidad, es la técnica más mínimamente invasiva disponible.

Prótesis discal

Pregunta del lector: Tengo problemas en la espalda (zona cervical) y me han recomendado operar. Un médico me propone fusión (artrodesis) y otro me ha hablado de la posibilidad de poner una prótesis discal. ¿Qué ventajas o indicaciones tiene uno u otro procedimiento?

Respuesta del doctor: Dependiendo de cual fuera su caso podría ser candidato al implante de una prótesis discal. Sus principales ventajas son que evita la pérdida de movilidad del disco operado y el desgaste al cabo de unos años de los discos vecinos, situación más frecuente con la cirugía de la artrodesis. Le animamos a que se cite en la consulta para poder así valorar su caso, y decidir cuál es su tratamiento más idóneo, sin menospreciar la artrodesis, que nos ofrece también magníficos resultados.

Artrosis de columna

Pregunta del lector: ¿Se puede aplicar la medicina regenerativa (células madre, etc) en la artrosis de columna? ¿Qué beneficios se consiguen con ella?

Respuesta del doctor: Las terapias biológicas adquieren cada vez más peso en el tratamiento de la patología degenerativa en las distintas áreas corporales, y también en la columna. En algunos casos tiene su indicación tanto en el tratamiento de los discos como de las articulaciones facetarias, favoreciendo un efecto regenerador y antiinflamatorio con un buen resultado clinico. En otros no lo sería y un tratamiento infiltrativo sintomático pudiera ser otra alternativa eficaz.

