"Los pueblos son una gran fuente de oportunidades"

Hay gente que se marcha a vivir a un pueblo buscando un futuro mejor para sus descendientes, pero ese no fue el caso de la actriz, poeta y videocreadora Lucía Camón. Es cierto que, hace diez años, cuando se instaló en la localidad zaragozana de Torralba de Ribota, estaba embarazada de su hija, pero ella no vino al pueblo de su bisabuela en busca de un futuro, sino de un presente.

Lucía quería disfrutar de la naturaleza y de una vida más calmada. En su mente estaba volver a sentir los silencios del campo, gozar de la libertad de pasear por la calle, de la explosión de la naturaleza en primavera, del trasiego de los veranos y también del frío del invierno, de la soledad de algunos momentos, de la ausencia diaria de los amigos... porque ella buscaba hacer pueblo, con todo lo bueno y lo menos bueno.

Y diez años después, podemos decir que la creadora de ‘La butaca rural’, que proyecta cine en pequeños pueblos, impulsora del proyecto artístico sobre la carretera N-234, y protagonista del documental ‘Soñando un lugar’ de Alfonso Kint, estrenado en la Seminci, ha logrado su objetivo.

"Yo contaba con ventaja porque crecí en un pueblo, Caspe, y aunque luego he vivido en varias ciudades, sabía a lo que venía cuando llegué a Torralba de Ribota. Por eso, jamás he idealizado la vida en el pueblo. Es importante que la gente no se engañe, porque a veces es duro, pero es un lugar de oportunidades. Es cierto que es difícil empezar de cero, sobre todo en el caso de la cultura, donde cuesta mucho introducir nuevas ideas, pero en las ciudades también hay muchas dificultades", explica la responsable del proyecto ‘Pueblos en Arte’.

Ella califica el balance de estos diez años de "muy positivo". "Nuestra propuesta ha permitido tender puentes entre el pueblo y la ciudad. Y lo más importante de todo, ha permitido ofrecer cultura de calidad en el mundo rural y acercar la mirada de sus vecinos al arte contemporáneo, algo que parecía que solo podía desarrollarse en grandes urbes, como Madrid, Barcelona o Nueva York", explica Lucía quien, junto con Alfonso Kint, son los grandes impulsores de la iniciativa.

Un proyecto en el que han desarrollado actividades tan rompedoras como el ‘Saltamontes Festival’, que este año se retomará después de la parada por la pandemia; las residencias artísticas en la casa familiar, donde los artistas encuentran calma e inspiración para crear o desarrollar sus proyectos; o la Ruta 234, una serie de experiencias que conducen a reflexionar sobre el presente de los lugares por los que transcurre esta carretera usando el arte como principal vehículo. "Este año, en la tercera edición, hemos recibido numerosas propuestas de artistas que quieren participar en esta propuesta y compartir sus obras con los vecinos de los municipios que viven junto a la carretera", indica.

Sueños reales

Y todos estos proyectos los ha ido logrando porque creía firmemente en su sueño. Y hoy en día, la enorme casona de su bisabuela es mucho más que una residencia temporal de artistas, es el epicentro de novedosos proyectos y el eje que, durante estos diez años, ha atraído a nuevos vecinos al pueblo. "Ahora, cuando paseas por Torralba tienes la sensación de que algo muy importante ha cambiado en el día a día. Estamos más gente joven, fluye otra energía y se nota la sensación de que hay un futuro y nuevas ideas, de que tenemos enfrente muchas oportunidades, de que no estás siempre en el mismo lugar", explica Lucía.

Familias que llegaron al pueblo animadas por esta iniciativa rompedora y que han encontrado aquí el lugar donde desarrollar su trabajo y crear hogar. Sus hijos van por elección al CRA Río Ribota, al centro de Cervera de la Cañada, donde estudian 13 niños. ‘Pueblos en Arte’ colabora con el centro organizando actividades que mezclan arte y educación, invitando a artistas como Julio Falagan, que realizó un taller mural o Fernando Quinta, quien este año creó unos talleres sobre arte mudéjar tratada de manera experimental. La colaboración sigue y esperan la visita de más artistas. "Nuestros vecinos siempre nos han recibido con alegría porque saben que hemos venido aquí para hacer cosas y eso es algo muy ilusionante. Yo siempre digo que en Torralba puedes encontrar las mismas o incluso más oportunidades que en una gran ciudad, porque haces lo que quieres de corazón, y en ese camino las oportunidades crecen", explica.

Esta artista multidisciplinar está convencida de que, hoy en día, hay muchas más oportunidades creativas en el mundo rural y en las periferias que hace unos años e insiste en la necesidad de "seguir generando discursos artísticos en el mundo rural, porque tienen una fuerza que nos conecta de forma más sostenible con el planeta y esto es muy enriquecedor", concluye.

- Un espacio de arte El nuevo reto de ‘Pueblos en Arte’ pasa por alquilar, esta próxima primavera, una nave grande para poder desarrollar allí sus actividades en torno al arte, la cultura y también el pensamiento. Un espacio donde los artistas puedan hacer ensayos de todo tipo, desde circo a danza, y también se puedan organizar debates y encuentros de lo más variados.