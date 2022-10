Los doctores de Paracelso Sagasta resuelven las dudas de aplastamiento de discos, artrosis, coalición tarsiana y estenosis de canal

Juan José Sevilla Tirado, Eva Mª Miñana Barrios y Néstor Gran Ubeira conforman el equipo de Traumatología de la clínica Paracelso Sagasta. Los tres expertos han dado respuesta a las dudas acerca de aplastamiento de discos, artrosis y discopatía lumbar, coalición tarsiana bilateral y estenosis de canal, cuestiones que los lectores han enviado a través del Consultorio Médico de Heraldo.es.

Aplastamiento de los discos de la columna

Pregunta del lector: Tengo un aplastamiento de los discos de la columna, me he roto la vértebra L5 y tengo problemas con la ciática, que me irradia hasta el dedo gordo. Llevo dos años con muchos problemas, me dan el alta pero enseguida vuelvo a recaer. ¿Qué puedo hacer?

Respuesta de los doctores: Es posible que alguno de los fragmentos de la fractura de L5 esté produciendo una compresión nerviosa, siendo la causa de su radiculopatía (ocasionándole ese dolor que comúnmente se conoce como "ciática"). En la Policlínica Sagasta contamos con dos médicos rehabilitadores con amplia experiencia en patología de columna y tratamiento del dolor (Dres. Cuko y Parra), que pueden valorar su caso y ofrecerle las mejoras alternativas de tratamiento.

Artrosis y discopatía lumbar

Pregunta del lector: Tengo artritis reumatoide y tengo artrosis en columna y discopatía lumbar en L3, L4 y L5. ¿La operación sería la mejor opción? ¿Qué opciones tengo?

Respuesta de los doctores: Ante de decidir la indicación de una intervención quirúrgica sobre la región lumbar se debería plantear la realización de medidas terapéuticas menos invasivas, con la finalidad de producir disminución de la clínica dolorosa. En primer lugar, podría recurrirse al empleo de medicación analgésica y relajante muscular, junto con la realización de tratamiento rehabilitador de la musculatura lumbar y abdominal. Si estas técnicas no resultaran eficaces, podría optarse por técnicas invasivas como son la infiltración de las facetas articulares o la rizolisis por radiofrecuencia.

Coalición tarsiana bilateral

Pregunta del lector: Diagnosticado de Coalición Tarsiana bilateral. Pies planos valgos rígidos. Mayor dolor en el derecho, no puedo realizar actividad física y con la bipedestación mantenida. Dolor a la palpitación del seno del tarso y recorrido del tibial posterior. ¿Qué alternativas hay sin operar?

Respuesta de los doctores: Con la sintomatología que cuenta es probable que pueda beneficiarse de unas plantillas específicas y alguna infiltración ecoguiada en el seno del tarso, así como de un buen tratamiento fisioterápico. Para plantear la mejor opción en su caso concreto será necesario realizar una valoración clínica y pruebas de imagen en la consulta.

Estenosis de canal

Pregunta del lector: Buenas, tengo un familiar de 71 años con estenosis de canal. Casi no puede caminar, le cambiaron dos válvulas del corazón hace tres años y debido al covid padece enfisema pulmonar y está con oxígeno en casa 16 horas al día. ¿Nos podían dar su opinión para mejorar la calidad de vida?

Respuesta de los doctores: Ante una estenosis de canal que genere dolor, lo primero que hay que aplicar son medidas conservadoras como analgésicos, relajantes musculares y antidepresivos según el tipo de dolor. En caso de dolor irradiado (radiculopatía), se pueden plantear infiltraciones epidurales para control del dolor. En segundo lugar, y para mejorar la calidad de vida, es imprescindible un buen tratamiento fisioterápico, ejercicios que buscan el estiramiento, fortalecimiento y educación postural (ejercicios en flexión que mejoren la flexibilidad lumbar). Se pueden realizar ejercicios de acondicionamiento y terapia acuática. Todo ello debe ser coordinado por un médico especialista en raquis.