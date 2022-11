Juan Pablo Pardos: "Gracias por tanto"

El esfuerzo, la constancia y el afán de superación forman parte intrínseca del ADN de Juan Pablo Pardos, el líder al frente del Centro Médico Palafox. "No llega más lejos el que es más inteligente, sino el que tiene una mayor voluntad". Son las palabras del doctor Pardos; una filosofía de vida que ha guiado su trayectoria personal y profesional.

Desde niño vivió la odontología en su casa. Su padre, don Elisardo, era un ortodoncista de gran renombre a nivel nacional, pionero en su campo y todo un referente en la universidad. De él heredó no solo el amor por la medicina, sino férreos valores que le han llevado a convertirse en todo un luchador, en un hombre hecho a sí mismo.

Aunque tenía el apellido de su padre, no lo tuvo fácil... Al acabar la carrera comenzó a trabajar con él, como no podía ser de otra forma, pero pronto quiso volar y se trasladó a Castellón a trabajar por su cuenta. Todos los lunes por la mañana se iba desde Zaragoza para trabajar allí hasta 12 y 14 horas al día. Los viernes volvía para pasar el fin de semana con su familia. Y así estuvo un tiempo, hasta que decidió abrir una pequeña consulta en un piso alquilado de la capital aragonesa junto con su hermano Alberto.

Poco a poco, gracias a su capacidad de trabajo y su visión de futuro, fue creciendo, y en 2011 abrió el Centro Médico Palafox, un centro privado de especialidades médicas cuya principal actividad es la odontología. "Es primordial adelantarse, superarse y que cada día sea mejor que el anterior", afirma el doctor Pardos.

Situado en pleno centro de Zaragoza, este centro multidisciplinar está especializado en traumatología, fisioterapia, psicología, reconocimientos médicos o vascular, entre otros. Sin embargo, destaca especialmente como clínica dental, donde ofrecen un servicio de odontología integral. Se sirven de los mejores profesionales, la tecnología más vanguardista y una formación constante para ofrecer al paciente el mejor servicio posible, algo que Juan Pablo también aprendió de su padre.

Una maratón tras la Covid

La pasión y el sacrificio que hay detrás de su trabajo los pone también en el ‘running’. Siempre ha corrido en recuerdo de su padre y, las últimas carreras, homenajeando a su madre. Don Elisardo le enseñó que los logros no los regala nadie ni son cuestión de suerte, sino que dependen de uno mismo. Corrió las cinco maratones más importantes del mundo en homenaje a su padre: Berlín, Londres, Tokio, Chicago y Nueva York. Solo quedaba Boston. Pero entonces, llegó la pandemia y truncó los proyectos y las vidas de medio mundo.

En enero de 2021, Juan Pablo enfermó de la Covid 19, desarrollando una neumonía bilateral que le hizo sufrir momentos incluso de delirio. La recuperación fue lenta y costosa. Pero aquello pasó, supo dar la vuelta al miedo para volver a calzarse unas zapatillas. Tardó meses en caminar sin cansarse, en correr cinco km sin sentir que el corazón se le rompía en dos... Pero gracias a esa voluntad, volvió a correr. Y llegó Boston. Con mucho sufrimiento, logró acabar la deseada sexta, completando así la promesa hecha a su padre.

Juan Pablo ha querido homenajear también a su madre, que falleció hace unos meses y siempre fue su apoyo incondicional. En su recuerdo, corrió las Superhalfs, las cinco medias maratones más importantes del mundo. Según afirma, la organización le ha comunicado que es el primer español en completar ambos logros, y todo en tan solo seis años.

La lectura que hace de tantos kilómetros recorridos es muy sencilla: "Hay que poner emoción, esfuerzo en todo lo que hacemos y si la salud os lo permite, no rendirnos. Esa es la clave para llegar, tanto a la meta en una maratón como con cualquier proyecto personal y profesional".

Juan Pablo, en el centro, junto con sus padres. Centro Médico Palafox

Mirando al futuro

A pesar de sus 56 años, Juan Pablo no piensa ni un segundo en la jubilación. En lugar de relajarse y dejarse llevar en sus últimos años de profesión con lo que ya ha construido, siempre quiere más. Estancarse no es una opción. "Mi experiencia me ha enseñado a aprender de los grandes, a captar las nuevas tendencias de la mano de los futuros profesionales y luchar con pasión y sacrificio por todo lo que haces", resalta.

Bajo esa premisa, el 2023 pretende ser un antes y un después en el Centro Médico Palafox. Se abrirá una nueva área quirúrgica independiente para potenciar su especialidad de implantología, con dos quirófanos, anestesistas propios y los avances tecnológicos más novedosos. "Queremos que Zaragoza sea la meca de la implantología y que eso sea, en parte, gracias a este centro médico", afirma.

Siempre en continuo crecimiento y a la vanguardia de la odontología más moderna, el centro seguirá contando con los mejores profesionales sin perder, por supuesto, ese toque familiar que tanto les caracteriza.