Fractura de húmero, tendinitis y lesión en el hombro: el traumatólogo Javier Domingo Cebollada contesta a los lectores

Esta semana, el doctor Javier Domingo Cebollada, jefe de servicio de la Unidad de Traumatología de Quirónsalud Zaragoza y miembro del Instituto Aragonés de Traumatología, ha contestado a las dudas que los lectores han enviado al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es sobre lesión de hombro, fractura de húmero y tendinitis.

Para un diagnóstico más concreto, el doctor recomienda la visita a un especialista.

Lesión de hombro

Pregunta del lector: Tengo un dolor en el hombro izquierdo. El doctor me mandó hacer una radiografía pero no salió nada. Ahora me ha mandado rehabilitación pero hasta que lleguen las sesiones siento mucho dolor cuando hago esfuerzos. Mi médico cree que puede ser una tendinitis. Quería preguntar cómo puedo aliviar el dolor. Tengo 36 años.

Respuesta del doctor: En primer lugar, habría que realizar un diagnóstico correcto de la lesión, para ello suele ser necesario complementar la exploración clínica en consulta con alguna prueba, generalmente una resonancia magnética. Lo más frecuente en el hombro es que se trate de una tendinitis del supraespinoso, pero es conveniente etiquetar correctamente dicha tendinitis ya que hay muchos tipos (con o sin calcificación añadida, con o sin rotura parcial del supraespinoso o de otro tendón del manguito rotador añadida, etc). El supraespinoso es uno de los cuatro tendones que componen lo que se denomina como manguito de los rotadores. En concreto, el supraespinoso cumple las funciones de movilidad, como es la separación o abducción del brazo, y otra no menos importante como es la estabilización adecuada de la articulación. Este tendón es esencial para mantener la biomecánica del hombro y una correcta funcionalidad. El dolor se trata siempre de forma personalizada en función del tipo y del grado de tendinitis diagnosticada y pueden utilizarse (de menos a más) antiinflamatorios, fisioterapia, técnicas de medicina regenerativa como son la aplicación de factores de crecimiento o células madre (no solo para aliviar el dolor, sino también para evitar una rotura del tendón en el futuro) y, en último caso, la cirugía.

Fractura de húmero

Pregunta del lector: Buenos días: soy un paciente de 65 años. Hace dos meses y medio, tras una caída por las escaleras, sufrí una fractura de húmero proximal por tres partes, con arrancamiento de troquiter. No me realizaron cirugía, lo inmovilizaron con 'slim' durante cinco semanas. La rehabilitación la he realizado en casa con tutoriales de internet. Hago tres sesiones al día de media hora cada una. ¿Con la que hago por mi cuenta puede ser suficiente? ¿Qué tratamiento sería recomendable para agilizar la recuperación?

Respuesta del doctor: Dependiendo del tipo de fractura de húmero, el tratamiento puede ser quirúrgico o conservador, entiendo que en su caso se optó por un tratamiento conservador o no quirúrgico porque se trataría de una fractura no desplazada. En todo caso, la rehabilitación para conseguir una progresiva recuperación de la movilidad y de la fuerza es muy importante. En mi opinión, aunque usted realice ejercicios en casa, la rehabilitación debería estar supervisada por un médico rehabilitador y por un fisioterapeuta, así como realizar controles periódicos con su traumatólogo, para valorar si se consigue o no una correcta consolidación de fractura así como la posible aparición de otras complicaciones (rigidez articular, etc) que precisen un tratamiento más específico.

Tendinitis

Pregunta del lector: Según la ecografía tengo rotura parcial del tendón supraespinoso y osteoartritis acromioclavicular. Dado que aún no me ha visto el traumatólogo, me gustaría saber qué podría hacer para mejorar el dolor en el hombro y brazo. Soy una mujer de 71 años. Muchas gracias

Respuesta del doctor: En el hombro son muy frecuentes las tendinitis, ya que los tendones del manguito rotador (el principal es el supraespinoso) discurren por un espacio anatómicamente estrecho que se denomina espacio subacromial, espacio que se estrecha aún más en casos de osteoartritis acromioclavicular. Cuando estos tendones, como en el caso que nos comenta, presentan ya una rotura al menos parcial, muchas veces esta indicado realizar una artroscopia de hombro ya que la descompresión subacromial para ampliar dicho espacio 'limando' los picos de hueso que comprimen y rozan con los tendones suele solucionar la situación. En cuanto al tratamiento de la propia rotura parcial tendinosa, para acelerar su recuperación y favorecer la regeneración tendinosa, sería interesante complementar el tratamiento quirúrgico con aporte de factores de crecimiento plaquetario o células madre.

