"Nuestros palés son sostenibles e innovadores"

No es solo una de las principales compañías en Aragón dedicada a la fabricación y reutilización de embalajes de madera –preferentemente palés– desde hace casi tres décadas. El Grupo Querqus supone mucho más: se trata de todo un referente de negocio basado en la sostenibilidad, en la transparencia y en la innovación. Hablamos con su director general, Fernando Ucelay, nacido en Zaragoza y abogado de profesión con una dilatada trayectoria, acerca de la gran apuesta de Querqus por la Responsabilidad Social Corporativa.

Querqus nació en 1992. ¿Cómo ha evolucionado a largo de los años?

Santiago Pérez y Esther Rangil, los propietarios del grupo, comenzaron a vislumbrar una buena oportunidad de negocio al recibir peticiones puntuales de pequeños empresarios para sus envíos de mercaderías. Tras mudarse al polígono Malpica, la empresa fue creciendo hasta adquirir la sede central de Querqus Sustainable Packing en el Parque Tecnológico del Reciclado de La Cartuja, en 2010. Hoy, cuenta con 80 empleados repartidos en seis centros de fabricación y opera en Aragón, Madrid, Tarragona, Gran Canaria o Burgos. Aunque su sede central continúa en Zaragoza, recientemente se ha inaugurado una puntera planta en Apurna Alto Gállego, Sabiñánigo, para fabricar palé europeo homologado con certificado EPAL, entre otros modelos.

Por tanto, su actividad principal es la compraventa de palets.

Sí, pero no es la única: fabricamos a medida, prestamos servicios de almacén logístico, trituramos residuos de madera para elaborar palés, tablas de aglomerado...

¿Qué significa que sus palets son sostenibles?

Que casi la totalidad de la madera con la que se fabrican cuenta con certificado PEFC: procede de bosques sostenibles, tiene trazabilidad y se garantiza una reforestación ordenada. Además, una vez que un palé ya no sirve, lo reparamos para reutilizarlo –lo hacemos con unos 200.000 al año–. Y si no es posible, lo trituramos dándole un nuevo uso para biomasa, pellets para calderas, etc. La economía circular es uno de nuestros pilares. En total, movemos casi 3,5 millones de palés al año.

Ante esa envergadura empresarial, ¿cómo coordinar de manera eficiente, sostenible y ética las actividades del grupo?

Tenemos como objetivo la calidad y sostenibilidad de nuestros productos y disponemos de un código ético y de conducta;garantizamos la sostenibilidad en toda nuestra actividad empresarial; intentamos mejorar continuamente el sistema de gestión e integramos a nuestros clientes y proveedores en el compromiso medioambiental. La Agenda 2030 forma parte de nuestro ADN.

Y el futuro se presenta...

Alentador, con perspectivas de seguir creciendo y con proyectos innovadores e inversiones para reducir la huella de carbono. Estamos valorando comprar una máquina, de unos 300.000 euros, para fabricar tacos de madera de aglomerado a partir de la astilla y serrín de la máxima calidad que obtenemos en la trituración de palés que ya no pueden reciclarse, para lograr un producto óptimo.