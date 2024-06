¿Estos espacios también son interesantes para los hombres? Absolutamente. Lo importante es que, en general, un hombre no piense que estos espacios y estas conversaciones no son para él. El hombre quizá tampoco esté cómodo en ese modelo patriarcal en el que recibe tantas presiones. Está muy pasado eso de que mujeres y hombres somos dos mundos diferentes, tenemos que entendernos mejor.

Su pódcast, ‘Estirando el chicle’ también está creado en clave femenina, ¿por qué diría que es tan importante crear estos espacios solo para mujeres? Sirven para normalizar las cosas que te pasan y ponerles nombre. Si no se habla de eso, pensamos que solo nos pasa a nosotras y que somos raras. Si compartes tu vivencia, ves que mucha gente la tiene también. Hay temas de los que me he hecho cargo a raíz de escuchar los testimonios de otras personas. Cuestiones como la regla, la desigualdad en el trabajo, la jornada laboral... hay miles de cosas de las que ahora se está empezando hablar.

¿A qué se debe el éxito de su pódcast, uno de los más populares de España?

No hay unas claves concretas. Empezamos en un momento en el que no había muchós pódcast. Igual si hubiera nacido ahora no hubiera llegado a tanta gente, no sé... además esta más normalizado que haya dos mujeres presentando, y cuando empezamos no.



Siempre entrevistais a mujeres, además.

Sí, lo piensas y dices: «Otra temporada de chicas, no me he dado cuenta». Pensamos en gente que queremos entrevistar y siempre son mujeres.



¿Cómo las elegís?

Vamos con mucho tiempo. Todas tienen un sentido, una documentación detrás para sacar algo de la entrevistada que no haya dicho todavía. Para nosotras es un reto no repetir entrevistadas que salgan en otro centenar de pódcast.



¿En este mundo de la creación de contenidos también lo tienen más fácil los hombres?

Muchas mujeres nos hemos hecho nuestro hueco de forma independiente. En ‘Estirando el chicle’ hacemos lo que queremos. Aún así, hubo un momento en el que nos dijeron claramente que no querían a dos presentadoras. Eso ha cambiado.



¿Y en la televisión?

En medios más tradicionales, como la televisión, sigue habiendo desigualdad en cuanto a responsabilidades en los programas. A las mujeres se nos encasilla más como presentadoras de tertulias y programas de corazón y a ellos más con concursos, por ejemplo.



¿Cómo lleva la responsabilidad de contar con cientos de miles de seguidores en redes?

Yo soy la misma persona con mis amigas y mi entorno, que en las redes. Me preocupa y me da apuro que me tengan de ejemplo.



Pero está bien que haya referentes profesionales para las nuevas generaciones.

Sí, yo feliz de que si alguien se quiere dedicar a lo que me dedico yo vea que es posible. Yo tenía pocos referentes, sobre todo de mujeres.



¿Qué proyectos tiene entre manos ahora?

Estoy escribiendo una novela, pero hasta el año que viene no verá la luz. A partir de septiembre saldrá un proyecto mío que no puedo contar todavía, que me hace mucha ilusión. También estoy de gira con ‘Mentes peligrosas’, compartiendo con cómicas a las que admiro muchísimo.