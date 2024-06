La importancia de visibilizar a los referentes femeninos

Poner en valor las opiniones y las trayectorias de diversas mujeres con sobresalientes carreras en mundos como el deporte, la interpretación, el humor o la música con el fin de visibilizar unos referentes femeninos que ya existen pero a los que a menudo no se les da la voz suficiente para que la sociedad pueda identificarse con ellas.

Ese es el espíritu de ‘Mujeres’, encuentro que alcanza este viernes su sexta edición y que está organizado por HENNEO y su vertical Mujer.es. La cita, que comienza a las 19.00 en el Auditorio de Zaragoza, contará con profesionales como la actriz Macarena Gómez, Lola Trujillo en la serie ‘La que se avecina’ e intérprete de la comedia de terror ‘Sexykiller, morirás por ella’, que cuenta además con una nominación a los Premios Goya como mejor interpretación femenina protagonista por su trabajo en ‘Musarañas’.

También estará presente Carolina Iglesias, cómica y guionista muy conocida por el podcast que hace junto a su amiga Victoria Martín, ‘Estirando el chicle’. En 2021 fue reconocida con el Premio Marcela y Elisa por su trabajo a favor de los derechos LGTBI+, siendo la persona más joven en recibirlo. Por su parte, Ana Fernández-Villaverde, cantante conocida como La Bien Querida, será otra de las protagonistas. Se trata de una de las figuras más destacadas del género indie en español, cuya trayectoria comenzó grabando su primera maqueta en casa que, en 2007, llegó a ser elegida como la mejor del año por la revista musical ‘Mondo Sonoro’.

Por su parte, todo un oro olímpico da lustre a la carrera de Lydia Valentín, que con 11 años descubrió su pasión, la halterofilia, y con 15 decidió dejar su pueblo, Camponaraya, para emprender una nueva vida en Madrid y empezar a entrenar y a dedicarse en cuerpo y alma al deporte que le apasionaba. Sin salir del plano deportivo, pero en ese caso aragonés, se contará con la representación de las ‘gemelas atómicas’ Sánchez-Alayeto, que revolucionaron el mundo del pádel con un estilo muy agresivo que las convirtió en la pareja número uno del mundo durante cuatro años.

Cabe destacar que la cita cuenta con el patrocinio de Pitillos, Principal Construcciones, GranCasa, Zaragoza Capital Europea del Deporte 2027 y Grupo Saphir, así como con la colaboración del Gobierno de Aragón, Línea Confort, Embou y Tapigrama.

Gala Mujeres Heraldo 2023, en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza Oliver Duch

Sonia Fornieles, directora de Mujer.es, conducirá un encuentro que en sus años previos ha cosechado un éxito notable de convocatoria –en la pasada edición las entradas no tardaron en agotarse–, en gran medida gracias a la participación de personalidades tan populares como Boticaria García, Isabel Ordaz, Cayetana Guillén Cuervo, Berta Collado, Amaya Valdemoro, Rozalén, Teresa Viejo, Almudena Cid, Marisol Aznar o Martita de Graná.

En la pasada edición, las invitadas charlaron con Fornieles sobre sus experiencias vitales y profesionales en cada uno de sus respectivos ámbitos, tocando temas significativos del día a día como las renuncias, la conciliación, el paso del tiempo, las dificultades que se han encontrado en sus carreras por el hecho de ser mujeres o la importancia de luchar por la igualdad.

El acto supondrá una importante reflexión sobre el feminismo –definido por la Real Academia Española (RAE) como el movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que para los hombres– de la mano de seis exitosas profesionales que tienen mucho que contar acerca de las luces y las sombras de sus respectivas ocupaciones y cuyos testimonios servirán para poner en común tanto los avances logrados a este respecto en los últimos años como el camino que le queda por recorrer a la sociedad.

Íntimo y personal

"El talento no tiene género y en HENNEO apostamos por la igualdad en todos los ámbitos. De hecho, HERALDO lleva seis generaciones presidido por mujeres. Fijarse en el talento y no en el género de quien lo posee nos parece algo natural, pero algo tan evidente, no siempre es así. Este evento nació en 2018 para escuchar un punto de vista muy personal de mujeres que han triunfado en diferentes ámbitos. Personas muy conocidas mediáticamente que vemos por la tele, en la prensa, en competiciones deportivas… pero que pocas veces podemos escuchar de una manera íntima y personal. Se trata de conocer sus historias de superación, éxito y, en ocasiones, renuncias, que son iguales que las de cualquier mujer que no tiene esa popularidad", explica Roberto Isasi, director de Marca, Eventos y Patrocinios de HENNEO, resaltando que el hecho de que haya marcas que apuesten por citas en las que el talento, la igualdad y la sinceridad sean protagonistas "nos hace ver que muchas empresas comparten un alma y valores de los que nos sentimos totalmente orgullosos".

El Teatro Capitol de Madrid acogió el pasado 17 de abril la Gala Mujeres 2024, organizada por Mujer.es y 20 minutos y que supuso la segunda edición de esta iniciativa celebrada en la capital del país. Jorge París

El humor, la música y la naturalidad en las conversaciones no faltarán hoy en una cita que promete volver a ser una de las más destacadas del año. Precisamente, su gran éxito fue lo que llevó a HENNEO a repetir fórmula en Madrid, ciudad que el pasado 17 de abril acogió la segunda edición de esta iniciativa, organizada por 20 minutos y Mujer.es. Las colas que se agolpaban en los alrededores del Teatro Capitol fueron el preludio de lo que iba a ser un acto inolvidable. Además de La Bien Querida y Lydia Valentín, que estarán hoy también en Zaragoza, Nuria Roca (escritora, actriz y presentadora de televisión), Marta Hazas (actriz) y Boticaria García (farmacéutica, divulgadora y docente) dejaron patente el talento que atesoran y permitieron que el público las conociese de cerca a través de las conversaciones que mantuvieron con la responsable de Mujer.es.

"El secreto es la atmósfera de confianza que se crea en el escenario. Muchas invitadas no se conocen hasta el evento, pero desde el primer momento se contagian de complicidad y sinceridad con sus testimonios"

Asimismo, en la edición de 2023, las invitadas de relumbrón fueron la cantante Sole Giménez; exlíder de Presuntos Implicados; Laura Baena, creadora del Club de las Malasmadres y escritora; Almudena Cid, exgimnasta y medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo; Martita de Graná, humorista; Teresa Viejo, periodista y escritora; y Eva Moral, atleta y medallista paralímpica.

Colas a las puertas del Teatro Capitol en la pasada Gala Mujeres. Jorge París

"El evento no ha parado de crecer. Fue algo maravilloso ver la Gran Vía de Madrid vestida de gala para albergarlo, y la conexión entre el público y el escenario volvió a ser espectacular. En abril de este año volvimos a repetir, y ya se ha quedado como una cita consolidada en la capital española. Este evento tiene algo mágico, difícil de explicar", apunta Isasi, quien hace hincapié en el crecimiento exponencial que ha tenido la iniciativa, que empezó en 2018 con 300 espectadores en la Cámara de Comercio de Zaragoza y ya lleva tres años llenando la sala Mozart del Auditorio de esta ciudad, registrando más de 1.600 asistentes por edición.

"El secreto es la atmósfera de confianza que se crea en el escenario. Muchas de nuestras invitadas no se conocen hasta el evento, pero desde el primer momento se contagian de complicidad y sinceridad con sus testimonios. Acaba siendo una charla sincera entre amigas. Tan sencillo y tan complicado como eso", concluye Isasi.

Una serie de citas, en suma, exclusivas, diferentes y reivindicativas que han venido para quedarse y para contribuir a que los referentes femeninos ocupen el lugar que merecen en la sociedad.