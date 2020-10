Carolina Iglesias: "Sabía que quería dedicarme a la comedia desde los 14 años"

¿Muchos proyectos entre manos en este año incierto?

Grabamos una serie en febrero, ‘Válidas’, que autoproducimos entre tres personas. Se puede ver en Youtube y contaba con cameos de gente de la televisión: Berta Collado, Patricia Conde, Ernesto Sevilla y Dulceida, entre otros. Planteamos sacarla en marzo, pero acabamos la posproducción desde casa, a través del Skype. La serie la creé con Victoria Martín, otra cómica, con la que hubo muy buen rollo. Como teníamos ganas de seguir trabajando juntas, creamos un pódcast, que se llama ‘Estirando el chicle’. Nos ha fichado Podium Podcast para hacer la segunda temporada y es lo que estamos grabando ahora. Son 12 programas que se acaban de estrenar. Los viernes estará en la plataforma y, a partir del domingo, en Spotify, Youtube…

¿Algún otro trabajo para terminar el año?

Estoy con el espacio ‘Una caña con...’ que hago en colaboración con Mahou. Por suerte, habíamos grabado muchos programas antes de la pandemia y, en julio, lo retomamos y ya tenemos para todo el año.

También estoy trabajando en subir vídeos para mi canal de Youtube, que es lo único que puedo confirmar al 100%. Ahora tengo grabados todos los que voy a subir en los próximos días. Soy mucho más previsora y organizada. Mi yo adolescente estaría muy sorprendida.

¿No forma parte de sus orígenes profesionales esta afición por Youtube?

Llevo desde los 21 años subiendo vídeos y ahora tengo 27. A raíz de Youtube llegó ‘Operación Triunfo’. En ese momento, no se sabía a dónde iba a llegar el canal, simplemente subía vídeos porque me gustaba.

Y con ‘Operación Triunfo’, ¿podría decirse que cambió su vida?

Me pilló en una edad, 24 o 25 años, en la que estás madurando, y el paso del tiempo te lo hace procesar todo muy bien. Me encanta trabajar, disfruto todo muchísimo. Hace tiempo que mis objetivos y mis esquemas ya no existen porque la realidad ha superado todas mis expectativas. Eso a veces te abruma un poco. Yo empecé a trabajar en la radio con 22 años como guionista, pero también en un programa de la tele… Fue rápido pero fue progresivo. Antes de ‘OT’ yo ya tenía capacidad de gestionar el hecho de que te conociera la gente. Pero ‘OT’ te supera, es la verdad. Y eso que yo no era una pieza principal del concurso, pero hubo unos meses en los que no podía salir de fiesta, me pedían fotos, me hablaba todo el mundo... Es muy irreal, yo sabía que no eran fans míos, sino del programa. En la segunda edición yo ya estaba quemada, era una fama que no tenía que ver con mi trabajo y eso me saturó.

¿Eso fue lo que le llevó a pasar página?

No soy de aferrarme a las cosas. Me encanta el programa, es mi favorito, he aprendido un montón y fueron días muy intensos, pero apenas dormía. Y eso acaba afectando. Yo hago las cosas porque siento que puedo aportar algo y siento que ya no podría aportar nada nuevo.

Joven, mujer y humorista, ¿ha sentido alguna vez que no le tomaban serio?

Claro, es una realidad. Igualmente digo que no hay igualdad en los programas de entretenimiento, donde hay pocas mujeres o no hay. Es un rollo porque molesta decir esto. Cuando al final lo asumes, no es fácil y eso que yo soy muy afortunada. Cuando las mujeres cumplen determinada edad parece que ya no valen para hacer las mismas cosas, pero si eres joven tampoco te toman en serio, así que al final es muy difícil que un señor te haga caso.

¿Ha cambiado la situación de la mujer en el mundo de la comedia?

Hay voces femeninas y cómicas que llevan muchos años, a las que se les hace más hueco en los programas tradicionales ahora. Pero sigue pasando lo mismo. Si hay una mujer no puede estar otra, eso me ha pasado a mi en ‘castings’ y en el mundo de la comedia. Hay mucha gente que piensa que las mujeres no somos graciosas. Tengo compañeras que hacen monólogos en bares, a quienes los programadores les han reconocido que los monólogos de mujeres no hacen gracia.

Televisión, radio, poesía… ¿qué le queda pendiente a nivel profesional?

Tengo ganas de tener un show de monólogos, que es el motivo por el que fui a Madrid. A largo plazo, me gustaría hacer una gira por teatros y viajar por España. Me encantaría, por ejemplo, actuar en Galicia, de donde soy yo.

¿Alcanzar el éxito es disfrutar con el trabajo que se hace?

Me siento afortunada. Igual que hay que decir que soy autonóma, y que con esta pandemia dejé de tener ingresos. Pero soy ahorradora, mi familia me decía que había que ahorrar por si acaso venía la guerra…

¿Es cuestión de talento o de suerte llegar adonde ha llegado?

Yo sabía que quería dedicarme a escribir comedia desde que tengo 14 años. Desde que tengo claro esto, todo lo que he hecho ha sido en esa dirección. Desde los 14 a los 18 años escribía mucho, leía mucho, hacía cursos por internet... luego en selectividad saqué un cinco, claro, estaba a otras cosas.

Cuando vine a Madrid, empecé a hacer monólogos, al mismo tiempo que estudiaba la carrera, hacía cursos, cortos... todas las oportunidades que había las cogía.

La clave del éxito está, entonces, en tener claro los objetivos.

Si tienes claro lo que quieres hacer, por lo menos el camino lo disfrutas. Si hubiera conseguido la mitad de cosas, hubiera sido igual de feliz y lo hubiera disfrutado igual. Me gusta escribir, crear y mientras pueda hacer eso es un triunfo.

- Ir al Especial Mujeres de Éxito