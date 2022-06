Sectores que impulsan a la Comunidad

En este artículo, siete asociaciones empresariales sectoriales a estas tres preguntas:

* Fernando Martín/Presidente de Cehta 1. Después de haber pasado dos años catastróficos, en este 2022, con el levantamiento de casi todas las restricciones, se está recuperando en líneas generales, teniendo en cuenta lo amplio que es el sector. El cliente tiene muchas ganas de salir y está saliendo, si bien es verdad que el gasto medio no ha llegado a los niveles de 2019, pero sí el volumen, y falta todavía algo de turismo internacional, pero también va por muy buen camino. Este año se podrán recuperar parte de las pérdidas de 2020.

2. La inseguridad jurídica que estamos viviendo, con nuevas leyes y reformas que atentan contra la empresa frontalmente, haciendo modificaciones legislativas con arreglo a ideologías políticas y no teniendo en cuenta a los sectores (como la reforma laboral). Pero, sobre todo, la falta de una política de empleo responsable. No tantas ayudas sociales y más medidas para que la gente trabaje. Hay una falta de personal laboral tremenda y de profesionalización, pues no se adecuan las ofertas formativas con las demandas laborales. Tenemos verdaderas dificultades para encontrar personal cualificado, aun habiendo tres millones de parados.

3. En turismo, el gran reto es profesionalizar y prestigiar el sector. No puede ser que donde hay escuelas de hostelería haya más profesores que alumnos, y en Zaragoza no hay ni escuela exclusiva de hostelería y turismo, solo institutos donde se comparten especialidades y centros ocupacionales. Ese es el reto que tenemos, tener un centro digno, moderno y especializado, donde los futuros alumnos de hostelería se sientan orgullosos de poder formarse, hacer prácticas en empresas especializadas e incorporase al mercado laboral con garantías.

* Fernando Moreno/Presidente de Feqpa 1. Existen dificultades comunes a todos los sectores, sobre todo los altos precios energéticos y de las materias primas, y también los retrasos administrativos en las gestiones y permisos. Además, los cambios regulatorios nos preocupan mucho de cara a 2023. Las empresas necesitan un horizonte estable para sus inversiones que no coincide con este momento de incertidumbre e inflación. No obstante, la industria química sigue siendo uno de los sectores industriales más consolidados del país, al representar el 5,4% del PIB. Con una cifra de negocio que creció un 19,7% en 2021 hasta el récord de 77.241 millones de euros, el sector sigue siendo el segundo mayor exportador de la economía y el primer inversor industrial en I+D+i. A pesar de ello, tiene gran dificultad para absorber los costes y, por ello, se prepara para una pérdida de márgenes y de rentabilidad.

2. Por las características tanto del sector de la transformación del plástico como de la química, son industrias acostumbradas a asumir las dificultades, con una legislación muy exigente y empleados con necesidades formativas constantes, lo que hace que esté acostumbrado a afrontar retos permanentemente. Pero lo que está pasando ahora con la conjunción de muchas variables externas sin posibilidad de gestión directa es nuevo para la mayoría de nosotros, por lo que la toma de decisiones se convierte en una especie de lotería que no sabes cómo va acabar. Vivimos unos momentos críticos.

3. A corto plazo, monitorizar estrechamente los costes y mantener los márgenes. Para 2023, afrontar los nuevos paradigmas de una economía más circular en la que reutilicemos y mejoremos en la utilización de los recursos naturales.

* Carmelo González/Presidente de Fetraz y Conetrans 1. Tras un periodo convulso, creo que los acuerdos alcanzados nos han permitido poner en valor al sector, pero no es menos cierto que el alza constante de precios y la incertidumbre nos está afectando y espero que seamos capaces de evitar un otoño caliente.

2. Quizás lo primordial es la falta de recursos humanos, especialmente de conductores, con los que poder hacer frente a la demanda existente. Y a esto, como he dicho, el incremento del coste del combustible y la demanda cada vez mayor de ser ecológicamente sostenibles hacen que, pese a querer ser optimistas, la realidad sea tozuda y el futuro del sector complicado.

3. De manera inmediata, poner en valor los acuerdos alcanzados con la administración y desarrollar algunos de ellos, como la prohibición de carga y descarga por parte de los conductores, la regulación de los tiempos de espera, la armonización en cuanto a vehículos más ecológicos o el análisis pausado de las modificaciones de masas y dimensiones con el objetivo de la armonización en Europa, tal y como indican los pasos iniciados por la comisión de transporte de la Unión Europea. Pero todo esto no servirá de nada si no somos capaces de hacer atractivo el sector y, con ello, posibilitar la entrada de nuevos profesionales con los que ser capaces de continuar dando servicio. Por último, y no menos importante por ello, está la necesidad de diálogo por parte de todos los componentes de la cadena logística, con el objetivo común de hacer nuestras empresas competitivas y económicamente sostenibles.

* Juan Carlos Bandrés/Presidente de CEAC 1. El sector de la construcción, tras la crisis de 2008, ha tenido que sumirse en un proceso de adaptación a una realidad en constante cambio, marcada por una elevada incertidumbre en todos los ámbitos, política, económica y sanitaria. Sin embargo, está afrontando esta situación como un reto y una gran oportunidad para su necesaria transformación, para convertirse en un sector moderno que integre las nuevas tecnologías y materiales, con el fin de atender las crecientes expectativas de la sociedad, creando un futuro sostenible para todas las generaciones mediante unas infraestructuras y edificaciones basadas en la calidad y la eficiencia.

2. Actualmente, el encarecimiento desorbitado de las materias primas, la falta de mano de obra cualificada y las trabas burocráticas dificultan la ejecución de las obras, poniendo en peligro, a corto y medio plazo, la asunción de nuevos proyectos.

3. El sector debe adaptarse a las nuevas necesidades y exigencias del cliente, público o privado, y la sociedad, para ello, debe afrontar cambios en todos sus ámbitos, como la incorporación de la digitalización e industrialización en su estructura empresarial para el uso de nuevos materiales, tecnologías y soluciones constructivas, integrando, a su vez, una numerosa y cambiante normativa. Todo ello conlleva unos incrementos de costes que el sector debe ser capaz de gestionar y controlar, para generar un producto atractivo, acorde a las necesidades económicas del destinatario y que permita un margen comercial adecuado a los riesgos de la actividad.

* Felix Longás/Presidente de la AIAA 1. El sector agroalimentario y el sector del gran consumo en su conjunto se encuentran en una situación muy compleja debido a los altos precios de las materias primas y de todo tipo de insumos, efectos derivados de la guerra en Ucrania. Esta situación está afectando de manera muy acusada a la competitividad de las empresas y a sus márgenes. Por otro lado, el sector debe abordar a medio plazo un ambicioso proceso de transformación digital y de eficiencia medioambiental en el que se juega su futuro para las próximas décadas.

2. Las dificultades principales se deben a la dimensión de nuestras empresas, un factor que condiciona las posibilidades de crecimiento, de inversión en innovación, internacionalización, digitalización, etc. Una serie de aspectos que nos preocupan. El Perte Agroalimentario, plan que debería servir para acelerar estas cuestiones, va a tener una dotación presupuestaria claramente insuficiente para abordar todos estos retos que nuestro sector tiene por delante.

3. Nuestro objetivo más inmediato sigue siendo la promoción, seguir trabajando para que se reconozcan cada vez más nuestros principales alimentos y marcas aragonesas de alimentación fuera de la Comunidad. En la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón creemos que las principales actividades económicas de nuestro territorio, de nuestro medio rural, son claves para paliar la despoblación. Por todo ello, consideramos que unificar los mensajes de promoción nos haría ganar en eficacia y sobre todo mejoraría la visibilidad de Aragón en el exterior.

* Santiago Retortillo/Presidente de Aegraf 1. El sector de las artes gráficas está en una crisis profunda debido a una fuerte caída de la demanda como consecuencia de los cambios sufridos por la implantación digital. Todo ello ha llevado a una disminución del volumen de negocio de más de un 40% y, por tanto, es muy difícil que las empresas que componen el sector puedan subsistir.

2. Hoy en día, además de la disminución de la demanda, se han añadido otros problemas, como la falta de materias primas y su consiguiente incremento de precios, así como el aumento sustancial de los del suministro eléctrico, tan importante para el funcionamiento de nuestra maquinaria. Y son problemas de los cuales no se ve posible solución a corto o medio plazo. Además, las administraciones han dejado de lado al sector, ya no se encargan producciones de catálogos, folletos y exposiciones. Cada vez son menos y, si se hacen tiradas, son muy cortas porque la mayoría va a lo digital.

3. Desde mi punto de vista las empresas gráficas deben tener mayor masa crítica para poder abordar nuevos retos y, de esta manera, que haya menos concurrencia en el mercado, dado que no hay volumen de trabajo para las compañías existentes en la actualidad. Así se podrían afrontar nuevos proyectos y servicios que ofrecer a los clientes, unos trabajos que muchas empresas por sí solas ahora no podrían desarrollar, dado su volumen. Hay que tener en cuenta asimismo que la inversión que ha de hacerse en la maquinaria de artes gráficas es muy elevada. La fusión de compañías podría ser una vía. Es algo que en Madrid se ha llevado a cabo pero en Aragón escasamente.