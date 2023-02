Escoliosis, discatrosis, trocanteritis y artrosis: Clínicas Cres resuelve las dudas de los lectores de Heraldo.es

La doctora Elena Guallar es especialista en Traumatología y desarrolla su labor en Clínicas Cres. En este centro son expertos en terapias de Medicina Regenerativa, que son aquellas que emplean material biológico (células y tejidos) de la propia persona para aliviar, mejorar o curar ciertas dolencias. Así, la doctora ha dado respuesta a las dudas que los lectores de Heraldo.es han enviado al Consultorio Médico acerca de cómo estas técnicas pueden ayudar en casos de escoliosis, discatrosis, trocanteritis y artrosis.

Escoliosis

Pregunta del lector: Hola, tengo escoliosis en forma de S. Hace cuestión de dos meses me empezó a doler el brazo y el dorso de la mano muchísimo, fui al médico y me dijeron que eran contracturas por las posturas (estudio una oposición y paso todo el día sentada o acostada). Me mandaron antiinflamatorio pero seguía el dolor, fui a urgencias porque ya me dolía bastante. El traumatólogo me hizo una radiografí­a del omoplato y me dijo que en los huesos no había nada, que sería postural y el brazo podía ser que tuviera tendinitis en todo el brazo por la necesidad del cuerpo de querer equilibrarse por la escoliosis (o algo así). Me mando antiinflamatorio más fuertes y diazepam, el dolor de espalda ya no lo tengo, pero el del brazo sigue. No sé si ir a un fisioterapeuta o que hacer porque es bastante molesto. No sé si esto de la tendinitis es posible por el desequilibrio estructural de la espalda o que hacer. Gracias.

Respuesta de la doctora: La verdad que estructuralmente no es la mejor opción para la profesión actual de estudiar una oposición con la implicación que eso conlleva de estar sentado e inactivo todo el día, pero se puede aumentar el ejercicio para mejorar el tono muscular, o cuanto menos no empeorarlo. La Medicina Regenerativa no puede ayudar en la deformidad de la columna en sus curvas fisiológicas, pero sí en el resto. La alteración de la estructura del eje principal del cuerpo, produce diferentes alteraciones musculo tendinosas que se pueden mejorar y relajar tanto con la Medicina Regenerativa como con la ayuda de fisioterapia guiada con una pauta médica. Pida cita en la consulta para poder indicarle el mejor tratamiento personalizado en su caso y con sus características propias según sus necesidades particulares. Un saludo,

Discartrosis

Pregunta del lector: Tengo 51 años y me han diagnosticado una discartrosis en la C4 C5 con presencia de complejos disco osteofitarios posteriores. Mi pregunta es la siguiente: ¿Esto puede desencadenar en una hernia de disco? ¿O es inicialmente una hernia? Gracias.

Respuesta de la doctora: Son dos cosas diferentes. La artrosis es la degeneración de la articulación, en este caso, la articulación entre la vértebra cervical C4 y la C5. La hernia de disco, es "un disco que se rompe", por decirlo de una forma rápida y sin complicaciones, no tiene por qué desencadenar una cosa a la otra, si bien, están ambas patologías en el mismo contexto en la zona intervertebral. La definición de la discartrosis, es una degeneración de la articulación entre una vértebra y la siguiente. La Medicina Regenerativa puede ofrecerle tratamiento para aliviar el dolor que esa patología produce en la zona, así como para poder movilizar la articulación dañada. Mi consejo es que se acerque a nuestra clínica para poder valorar tanto el estado actual de la patología, como el resto de las estructuras adyacentes y poder así pautarle el mejor tratamiento para su situación actual. Un saludo,

Trocanteritis

Pregunta del lector: Hola, llevo un año y medio con trocanteritis izquierda. Me han hecho de todo, pero no termina de curarse.... ¿qué puedo hacer?

Respuesta de la doctora: Es demasiado tiempo para dicha patología. Pida cita en nuestra consulta para ver exactamente cuál es su problema, y comprobar si es el origen de la patología o es una manifestación de otro problema. Como le digo, me parece demasiado tiempo tratando algo y que no haya obtenido respuesta alguna. Una trocanteritis, es la inflamación de la zona adyacente al trocánter mayor de la cadera, zona en la que se insertan tendones que contribuyen a la estabilidad de la cadera. La Medicina Regenerativa le ofrece un tratamiento tanto para el dolor, como para la inflamación y la consiguiente mejoría de la calidad de vida. Le esperamos en consulta para ofrecerle el tratamiento para su dolencia.

Artrosis

Pregunta del lector: Me han diagnosticado una artrosis en la L4 ¿Se puede y se debe operar o hay otro tratamiento al que pueda recurrir?

Respuesta de la doctora: La artrosis es la degeneración articular. En su caso, está localizado en la vértebra lumbar L4. Como proceso degenerativo, no está indicado la intervención quirúrgica, sino pautar tratamiento médico conservador, medidas higiénico dietéticas, ejercicio pautado... y la Medicina Regenerativa para poder contribuir a paliar la sintomatología que pueda aparecer a ese o a otro nivel más distal, usando para ello factores de crecimiento localizados en su torrente sanguíneo. Le recomiendo que solicite consulta en nuestra clínica para poder valorar su estado actual y cuál sería el tratamiento más recomendado para usted en este momento.